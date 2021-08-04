https://ria.ru/20210804/sud-1744362492.html

Житель Кабардино-Балкарии, прятавший боевика ИГ*, получил срок

Житель Кабардино-Балкарии, прятавший боевика ИГ*, получил срок - РИА Новости, 04.08.2021

Житель Кабардино-Балкарии, прятавший боевика ИГ*, получил срок

Южный окружной военный суд приговорил к пяти годам и шести месяцам жителя Кабардино-Балкарии Хаматби Индреева, который полгода прятал у себя дома боевика,... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T16:17

2021-08-04T16:17

2021-08-04T16:19

происшествия

кабардино-балкарская республика (кбр)

исламское государство

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к пяти годам и шести месяцам жителя Кабардино-Балкарии Хаматби Индреева, который полгода прятал у себя дома боевика, сообщил журналистам представитель суда.По его данным, с октября 2015 года по март 2016 года Индреев предоставил "временное конспиративное проживание" у себя дома члену международной террористической организации "Исламское государство"*. Кроме того, Индреев обеспечивал его продуктами питания.Уголовное дело было возбуждено по статье о пособничестве в участии в террористической организации."Индреев признан виновным и ему назначено наказание путем частичного сложения наказания, назначенного по данному делу, с наказанием по приговору Чегемского районного суда КБР в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210729/fsb-1743438300.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), исламское государство, россия