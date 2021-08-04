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Житель Кабардино-Балкарии, прятавший боевика ИГ*, получил срок
Житель Кабардино-Балкарии, прятавший боевика ИГ*, получил срок - РИА Новости, 04.08.2021
Житель Кабардино-Балкарии, прятавший боевика ИГ*, получил срок
Южный окружной военный суд приговорил к пяти годам и шести месяцам жителя Кабардино-Балкарии Хаматби Индреева, который полгода прятал у себя дома боевика,... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T16:17
2021-08-04T16:19
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
исламское государство
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к пяти годам и шести месяцам жителя Кабардино-Балкарии Хаматби Индреева, который полгода прятал у себя дома боевика, сообщил журналистам представитель суда.По его данным, с октября 2015 года по март 2016 года Индреев предоставил "временное конспиративное проживание" у себя дома члену международной террористической организации "Исламское государство"*. Кроме того, Индреев обеспечивал его продуктами питания.Уголовное дело было возбуждено по статье о пособничестве в участии в террористической организации."Индреев признан виновным и ему назначено наказание путем частичного сложения наказания, назначенного по данному делу, с наказанием по приговору Чегемского районного суда КБР в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), исламское государство, россия
16:17 04.08.2021 (обновлено: 16:19 04.08.2021)
 
Житель Кабардино-Балкарии, прятавший боевика ИГ*, получил срок

Суд в Ростове приговорил жителя Кабардино-Балкарии, прятавшего боевика ИГ*, к 5,5 года колонии

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к пяти годам и шести месяцам жителя Кабардино-Балкарии Хаматби Индреева, который полгода прятал у себя дома боевика, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, с октября 2015 года по март 2016 года Индреев предоставил "временное конспиративное проживание" у себя дома члену международной террористической организации "Исламское государство"*. Кроме того, Индреев обеспечивал его продуктами питания.
Уголовное дело было возбуждено по статье о пособничестве в участии в террористической организации.
"Индреев признан виновным и ему назначено наказание путем частичного сложения наказания, назначенного по данному делу, с наказанием по приговору Чегемского районного суда КБР в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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ПроисшествияКабардино-Балкарская Республика (КБР)Исламское государствоРоссия
 
 
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