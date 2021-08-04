https://ria.ru/20210804/sud-1744362492.html
Житель Кабардино-Балкарии, прятавший боевика ИГ*, получил срок
Житель Кабардино-Балкарии, прятавший боевика ИГ*, получил срок - РИА Новости, 04.08.2021
Житель Кабардино-Балкарии, прятавший боевика ИГ*, получил срок
Южный окружной военный суд приговорил к пяти годам и шести месяцам жителя Кабардино-Балкарии Хаматби Индреева, который полгода прятал у себя дома боевика,... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T16:17
2021-08-04T16:17
2021-08-04T16:19
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
исламское государство
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к пяти годам и шести месяцам жителя Кабардино-Балкарии Хаматби Индреева, который полгода прятал у себя дома боевика, сообщил журналистам представитель суда.По его данным, с октября 2015 года по март 2016 года Индреев предоставил "временное конспиративное проживание" у себя дома члену международной террористической организации "Исламское государство"*. Кроме того, Индреев обеспечивал его продуктами питания.Уголовное дело было возбуждено по статье о пособничестве в участии в террористической организации."Индреев признан виновным и ему назначено наказание путем частичного сложения наказания, назначенного по данному делу, с наказанием по приговору Чегемского районного суда КБР в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210729/fsb-1743438300.html
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происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), исламское государство, россия
16:17 04.08.2021 (обновлено: 16:19 04.08.2021)
Житель Кабардино-Балкарии, прятавший боевика ИГ*, получил срок
Суд в Ростове приговорил жителя Кабардино-Балкарии, прятавшего боевика ИГ*, к 5,5 года колонии
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к пяти годам и шести месяцам жителя Кабардино-Балкарии Хаматби Индреева, который полгода прятал у себя дома боевика, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, с октября 2015 года по март 2016 года Индреев предоставил "временное конспиративное проживание" у себя дома члену международной террористической организации "Исламское государство
"*. Кроме того, Индреев обеспечивал его продуктами питания.
Уголовное дело было возбуждено по статье о пособничестве в участии в террористической организации.
"Индреев признан виновным и ему назначено наказание путем частичного сложения наказания, назначенного по данному делу, с наказанием по приговору Чегемского районного суда КБР в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
* Террористическая организация, запрещенная в России.