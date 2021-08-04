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Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве - РИА Новости, 04.08.2021
Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
Мосгорсуд признал законным арест Валерии Башкировой, сбившей трех детей на пешеходном переходе в Солнцево, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T15:03
2021-08-04T15:22
валерия башкирова
дтп с тремя детьми в солнцево
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Валерии Башкировой, сбившей трех детей на пешеходном переходе в Солнцево, передает корреспондент РИА Новости."Постановление Тверского районного суда от 19 июля 2021 года оставить без изменения", - сказал судья.Обвиняемая участвовала в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО, в зале присутствовали родители девушки.Адвокат Альберт Якубов заявил, что домашний арест может быть изменён только если нарушен его режим, чего не было. В жалобе он указывает, что Башкирова не привлекалась, бежать не пыталась, сопротивления не оказывала, проживает с родителями, что существенно снижает риск побега. По его словам, родители готовы внести за нее залог. Кроме того, её отец компенсировал расходы на погребение двух погибших детей."Я прошу прощения у родителей детей", - сказала Башкирова сквозь слезы. Она просила отпустить ее из СИЗО, а также сообщила, что собиралась начать учебу в вузе 1 сентября.Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет - старшие двое впоследствии скончались в больнице, младшего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.Башкирову обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).Изначально суд отправил обвиняемую под домашний арест, однако после того, как в больнице скончался второй ребенок, прокуратура потребовала от органов полиции переквалифицировать обвинение (с части 3 на часть 5 статьи 264 УК РФ) и ужесточить меру пресечения. Тверской суд Москвы 19 июля отправил ее под стражу на два месяца.
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валерия башкирова, дтп с тремя детьми в солнцево, происшествия, москва, россия
15:03 04.08.2021 (обновлено: 15:22 04.08.2021)
 
Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве

Мосгорсуд признал арест Валерии Башкировой, сбившей детей в Солнцево, законным

© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкВалерия Башкирова на заседании Тверского суда
Валерия Башкирова на заседании Тверского суда - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Валерии Башкировой, сбившей трех детей на пешеходном переходе в Солнцево, передает корреспондент РИА Новости.
"Постановление Тверского районного суда от 19 июля 2021 года оставить без изменения", - сказал судья.
Обвиняемая участвовала в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО, в зале присутствовали родители девушки.
Адвокат Альберт Якубов заявил, что домашний арест может быть изменён только если нарушен его режим, чего не было. В жалобе он указывает, что Башкирова не привлекалась, бежать не пыталась, сопротивления не оказывала, проживает с родителями, что существенно снижает риск побега. По его словам, родители готовы внести за нее залог. Кроме того, её отец компенсировал расходы на погребение двух погибших детей.
"Я прошу прощения у родителей детей", - сказала Башкирова сквозь слезы. Она просила отпустить ее из СИЗО, а также сообщила, что собиралась начать учебу в вузе 1 сентября.
Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет - старшие двое впоследствии скончались в больнице, младшего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
Башкирову обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Изначально суд отправил обвиняемую под домашний арест, однако после того, как в больнице скончался второй ребенок, прокуратура потребовала от органов полиции переквалифицировать обвинение (с части 3 на часть 5 статьи 264 УК РФ) и ужесточить меру пресечения. Тверской суд Москвы 19 июля отправил ее под стражу на два месяца.
Человек с телефоном за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 11:08
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Валерия БашкироваДТП с тремя детьми в СолнцевоПроисшествияМоскваРоссия
 
 
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