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Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве

Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве - РИА Новости, 04.08.2021

Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве

Мосгорсуд признал законным арест Валерии Башкировой, сбившей трех детей на пешеходном переходе в Солнцево, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T15:03

2021-08-04T15:03

2021-08-04T15:22

валерия башкирова

дтп с тремя детьми в солнцево

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Валерии Башкировой, сбившей трех детей на пешеходном переходе в Солнцево, передает корреспондент РИА Новости."Постановление Тверского районного суда от 19 июля 2021 года оставить без изменения", - сказал судья.Обвиняемая участвовала в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО, в зале присутствовали родители девушки.Адвокат Альберт Якубов заявил, что домашний арест может быть изменён только если нарушен его режим, чего не было. В жалобе он указывает, что Башкирова не привлекалась, бежать не пыталась, сопротивления не оказывала, проживает с родителями, что существенно снижает риск побега. По его словам, родители готовы внести за нее залог. Кроме того, её отец компенсировал расходы на погребение двух погибших детей."Я прошу прощения у родителей детей", - сказала Башкирова сквозь слезы. Она просила отпустить ее из СИЗО, а также сообщила, что собиралась начать учебу в вузе 1 сентября.Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет - старшие двое впоследствии скончались в больнице, младшего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.Башкирову обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).Изначально суд отправил обвиняемую под домашний арест, однако после того, как в больнице скончался второй ребенок, прокуратура потребовала от органов полиции переквалифицировать обвинение (с части 3 на часть 5 статьи 264 УК РФ) и ужесточить меру пресечения. Тверской суд Москвы 19 июля отправил ее под стражу на два месяца.

https://ria.ru/20210722/shtrafy-1742336759.html

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валерия башкирова, дтп с тремя детьми в солнцево, происшествия, москва, россия