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Сбившая детей в Москве девушка вновь расплакалась во время суда
Сбившая детей в Москве девушка вновь расплакалась во время суда - РИА Новости, 04.08.2021
Сбившая детей в Москве девушка вновь расплакалась во время суда
Валерия Башкирова расплакалась во время судебного заседания, на котором рассматривается апелляционная жалоба на ее арест по делу о ДТП, приведшем к гибели двух... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T14:50
2021-08-04T14:50
2021-08-04T15:21
происшествия
москва
россия
валерия башкирова
дтп с тремя детьми в солнцево
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Валерия Башкирова расплакалась во время судебного заседания, на котором рассматривается апелляционная жалоба на ее арест по делу о ДТП, приведшем к гибели двух детей, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда.В начале заседания, в котором она участвует по видеосвязи из СИЗО, девушка сквозь слезы сообщила суду свои личные данные.Башкирова плакала и 19 июля в Тверском суде Москвы, который изменил ей меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет - старшие двое впоследствии скончались в больнице, младшего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.Башкирову обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).Изначально суд отправил обвиняемую под домашний арест, однако после того, как в больнице скончался второй ребенок, прокуратура потребовала от органов полиции переквалифицировать обвинение (с части 3 на часть 5 статьи 264 УК РФ) и ужесточить меру пресечения.
https://ria.ru/20210722/shtrafy-1742336759.html
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происшествия, москва, россия, валерия башкирова, дтп с тремя детьми в солнцево
14:50 04.08.2021 (обновлено: 15:21 04.08.2021)
Сбившая детей в Москве девушка вновь расплакалась во время суда
Сбившая детей в Москве Валерия Башкирова вновь расплакалась во время суда