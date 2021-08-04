https://ria.ru/20210804/sud-1744346064.html

Сбившая детей в Москве девушка вновь расплакалась во время суда

Сбившая детей в Москве девушка вновь расплакалась во время суда - РИА Новости, 04.08.2021

Сбившая детей в Москве девушка вновь расплакалась во время суда

Валерия Башкирова расплакалась во время судебного заседания, на котором рассматривается апелляционная жалоба на ее арест по делу о ДТП, приведшем к гибели двух... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T14:50

2021-08-04T14:50

2021-08-04T15:21

происшествия

москва

россия

валерия башкирова

дтп с тремя детьми в солнцево

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741922840_0:0:686:386_1920x0_80_0_0_d7591dc56b989019e0dbb9baa2ee435b.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Валерия Башкирова расплакалась во время судебного заседания, на котором рассматривается апелляционная жалоба на ее арест по делу о ДТП, приведшем к гибели двух детей, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда.В начале заседания, в котором она участвует по видеосвязи из СИЗО, девушка сквозь слезы сообщила суду свои личные данные.Башкирова плакала и 19 июля в Тверском суде Москвы, который изменил ей меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет - старшие двое впоследствии скончались в больнице, младшего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.Башкирову обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).Изначально суд отправил обвиняемую под домашний арест, однако после того, как в больнице скончался второй ребенок, прокуратура потребовала от органов полиции переквалифицировать обвинение (с части 3 на часть 5 статьи 264 УК РФ) и ужесточить меру пресечения.

https://ria.ru/20210722/shtrafy-1742336759.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, россия, валерия башкирова, дтп с тремя детьми в солнцево