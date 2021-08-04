https://ria.ru/20210804/strelba-1744365849.html

У подозреваемого в стрельбе возле Пентагона нашли криминальное прошлое

У подозреваемого в стрельбе возле Пентагона нашли криминальное прошлое - РИА Новости, 04.08.2021

У подозреваемого в стрельбе возле Пентагона нашли криминальное прошлое

Подозреваемый в стрельбе у Пентагона имел криминальное прошлое, несколько месяцев назад его обвиняли в избиении полицейского при отягчающих обстоятельствах и... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T16:31

2021-08-04T16:31

2021-08-04T16:36

в мире

сша

министерство обороны сша

фбр

стрельба у здания пентагона

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе у Пентагона имел криминальное прошлое, несколько месяцев назад его обвиняли в избиении полицейского при отягчающих обстоятельствах и угрозах, связанных с терроризмом, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Стрельба произошла во вторник на автобусной остановке в комплексе Пентагона, здание было закрыто, из него некоторое время не выпускали людей. В результате стрельбы скончался полицейский. Местные СМИ сообщали о трех пострадавших.По данным агентства, подозреваемым является 27-летний Остин Уильям Лэнз. Накануне он напал на офицера полиции, подбежав к нему и ударив ножом в шею. Отреагировавшие на произошедшее полицейские выстрелили в Лэнза, после чего тот скончался на месте.Мотив подозреваемого по-прежнему неизвестен. Следователи пытаются установить, страдал ли он психическими расстройствами, или другие причины атаки.Согласно информации агентства, в октябре 2012 года Лэнз был зачислен в корпус морской пехоты США, но уже через месяц был "отстранен в административном порядке".По данным из судебных записей, в апреле Лэнз был арестован в штате Джорджия по обвинению в незаконном проникновении и ограблении. В тот же день против него было возбуждено уголовное дело по еще шести пунктам обвинений, включая избиение сотрудника полиции при отягчающих обстоятельствах, угрозе, связанной с терроризмом, и участии в беспорядках в исправительном учреждении.В мае судья принял решение освободить его под залог в 30 тысяч долларов с условием прохождения психологической экспертизы и запрета на прием наркотиков. При этом, согласно агентству, обвинения против него еще находятся на рассмотрении.Во вторник представитель охраны военного ведомства США сообщил, что расследование инцидента у Пентагона ведет ФБР.

https://ria.ru/20210803/pentagon-1744250334.html

https://ria.ru/20210804/pentagon-1744258046.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, министерство обороны сша, фбр, стрельба у здания пентагона