Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/strelba-1744365849.html
У подозреваемого в стрельбе возле Пентагона нашли криминальное прошлое
У подозреваемого в стрельбе возле Пентагона нашли криминальное прошлое - РИА Новости, 04.08.2021
У подозреваемого в стрельбе возле Пентагона нашли криминальное прошлое
Подозреваемый в стрельбе у Пентагона имел криминальное прошлое, несколько месяцев назад его обвиняли в избиении полицейского при отягчающих обстоятельствах и... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T16:31
2021-08-04T16:36
в мире
сша
министерство обороны сша
фбр
стрельба у здания пентагона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744224113_171:613:2667:2017_1920x0_80_0_0_c79d970cc9a9371f092f4c48f72f6303.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе у Пентагона имел криминальное прошлое, несколько месяцев назад его обвиняли в избиении полицейского при отягчающих обстоятельствах и угрозах, связанных с терроризмом, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Стрельба произошла во вторник на автобусной остановке в комплексе Пентагона, здание было закрыто, из него некоторое время не выпускали людей. В результате стрельбы скончался полицейский. Местные СМИ сообщали о трех пострадавших.По данным агентства, подозреваемым является 27-летний Остин Уильям Лэнз. Накануне он напал на офицера полиции, подбежав к нему и ударив ножом в шею. Отреагировавшие на произошедшее полицейские выстрелили в Лэнза, после чего тот скончался на месте.Мотив подозреваемого по-прежнему неизвестен. Следователи пытаются установить, страдал ли он психическими расстройствами, или другие причины атаки.Согласно информации агентства, в октябре 2012 года Лэнз был зачислен в корпус морской пехоты США, но уже через месяц был "отстранен в административном порядке".По данным из судебных записей, в апреле Лэнз был арестован в штате Джорджия по обвинению в незаконном проникновении и ограблении. В тот же день против него было возбуждено уголовное дело по еще шести пунктам обвинений, включая избиение сотрудника полиции при отягчающих обстоятельствах, угрозе, связанной с терроризмом, и участии в беспорядках в исправительном учреждении.В мае судья принял решение освободить его под залог в 30 тысяч долларов с условием прохождения психологической экспертизы и запрета на прием наркотиков. При этом, согласно агентству, обвинения против него еще находятся на рассмотрении.Во вторник представитель охраны военного ведомства США сообщил, что расследование инцидента у Пентагона ведет ФБР.
https://ria.ru/20210803/pentagon-1744250334.html
https://ria.ru/20210804/pentagon-1744258046.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744224113_335:698:2135:2048_1920x0_80_0_0_88f4e2f3128c8a06dfb3f7c27c085882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, министерство обороны сша, фбр, стрельба у здания пентагона
16:31 04.08.2021 (обновлено: 16:36 04.08.2021)
 
У подозреваемого в стрельбе возле Пентагона нашли криминальное прошлое

Подозреваемого в стрельбе на остановке у Пентагона раньше обвиняли в избиении полицейского

© AP Photo / Kevin WolfПолицейские у здания Пентагона в Вашингтоне
Полицейские у здания Пентагона в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© AP Photo / Kevin Wolf
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе у Пентагона имел криминальное прошлое, несколько месяцев назад его обвиняли в избиении полицейского при отягчающих обстоятельствах и угрозах, связанных с терроризмом, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Стрельба произошла во вторник на автобусной остановке в комплексе Пентагона, здание было закрыто, из него некоторое время не выпускали людей. В результате стрельбы скончался полицейский. Местные СМИ сообщали о трех пострадавших.
Автомобили спецслужб в районе станции метро Пентагон в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 22:10
Глава Пентагона не присутствовал в здании во время инцидента со стрельбой
По данным агентства, подозреваемым является 27-летний Остин Уильям Лэнз. Накануне он напал на офицера полиции, подбежав к нему и ударив ножом в шею. Отреагировавшие на произошедшее полицейские выстрелили в Лэнза, после чего тот скончался на месте.
Мотив подозреваемого по-прежнему неизвестен. Следователи пытаются установить, страдал ли он психическими расстройствами, или другие причины атаки.
Согласно информации агентства, в октябре 2012 года Лэнз был зачислен в корпус морской пехоты США, но уже через месяц был "отстранен в административном порядке".
По данным из судебных записей, в апреле Лэнз был арестован в штате Джорджия по обвинению в незаконном проникновении и ограблении. В тот же день против него было возбуждено уголовное дело по еще шести пунктам обвинений, включая избиение сотрудника полиции при отягчающих обстоятельствах, угрозе, связанной с терроризмом, и участии в беспорядках в исправительном учреждении.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
Вчера, 01:01
Пентагон подтвердил гибель полицейского во время стрельбы
В мае судья принял решение освободить его под залог в 30 тысяч долларов с условием прохождения психологической экспертизы и запрета на прием наркотиков. При этом, согласно агентству, обвинения против него еще находятся на рассмотрении.
Во вторник представитель охраны военного ведомства США сообщил, что расследование инцидента у Пентагона ведет ФБР.
 
В миреСШАМинистерство обороны СШАФБРСтрельба у здания Пентагона
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке
06:40Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19
06:15Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России
05:39Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит
05:35В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку
05:19Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
05:15Каждый шестой россиянин считает себя успешным, показало исследование
05:08Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец
05:01В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек
04:34Опубликовано видео с места в Москве, где отец выбросил сына с пятого этажа
04:15Агроном рассказал, как купить арбуз без нитратов
03:36Военная разведка Украины усилила потенциал, несмотря на недофинансирование
03:25Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой
03:21Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ
03:14"Вектор" оценил побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях
03:00В России создали технологию предотвращения взрывов на шахтах
03:00Риелторы рассказали, в каких районах Москвы любят жить знаменитости
02:17Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"
02:15Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары
02:15Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела
Лента новостейМолния