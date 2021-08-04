16:31 04.08.2021 (обновлено: 16:36 04.08.2021)
У подозреваемого в стрельбе возле Пентагона нашли криминальное прошлое
Подозреваемого в стрельбе на остановке у Пентагона раньше обвиняли в избиении полицейского
© AP Photo / Kevin WolfПолицейские у здания Пентагона в Вашингтоне
© AP Photo / Kevin Wolf
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе у Пентагона имел криминальное прошлое, несколько месяцев назад его обвиняли в избиении полицейского при отягчающих обстоятельствах и угрозах, связанных с терроризмом, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Стрельба произошла во вторник на автобусной остановке в комплексе Пентагона, здание было закрыто, из него некоторое время не выпускали людей. В результате стрельбы скончался полицейский. Местные СМИ сообщали о трех пострадавших.
По данным агентства, подозреваемым является 27-летний Остин Уильям Лэнз. Накануне он напал на офицера полиции, подбежав к нему и ударив ножом в шею. Отреагировавшие на произошедшее полицейские выстрелили в Лэнза, после чего тот скончался на месте.
Мотив подозреваемого по-прежнему неизвестен. Следователи пытаются установить, страдал ли он психическими расстройствами, или другие причины атаки.
Согласно информации агентства, в октябре 2012 года Лэнз был зачислен в корпус морской пехоты США, но уже через месяц был "отстранен в административном порядке".
По данным из судебных записей, в апреле Лэнз был арестован в штате Джорджия по обвинению в незаконном проникновении и ограблении. В тот же день против него было возбуждено уголовное дело по еще шести пунктам обвинений, включая избиение сотрудника полиции при отягчающих обстоятельствах, угрозе, связанной с терроризмом, и участии в беспорядках в исправительном учреждении.
В мае судья принял решение освободить его под залог в 30 тысяч долларов с условием прохождения психологической экспертизы и запрета на прием наркотиков. При этом, согласно агентству, обвинения против него еще находятся на рассмотрении.
Во вторник представитель охраны военного ведомства США сообщил, что расследование инцидента у Пентагона ведет ФБР.