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ФСИН потребовала заключить под стражу главу "Альянса врачей"* Васильеву
ФСИН потребовала заключить под стражу главу "Альянса врачей"* Васильеву - РИА Новости, 04.08.2021
ФСИН потребовала заключить под стражу главу "Альянса врачей"* Васильеву
ФСИН направила в суд представление о заключении под стражу главы профсоюза "Альянс врачей"* (признан в России иноагентом) Анастасии Васильевой, сообщил РИА... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:11
2021-08-04T12:11
происшествия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
здоровье - общество
россия
альянс врачей
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ФСИН направила в суд представление о заключении под стражу главы профсоюза "Альянс врачей"* (признан в России иноагентом) Анастасии Васильевой, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Джулай.Васильевой по уголовному делу вменяется подстрекательство к нарушению санитарных правил. Как утверждает следствие, из-за призывов Васильевой и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию протеста 23 января, "создав угрозу массового заболевания"."В ходе предварительного заседания в Преображенском суде судья объявила, что от ФСИН поступило представление о переводе Анастасии с запрета определенных действий под стражу. Инстанции мотивирует свое требование несколькими опозданиями Анастасии на 3-5 минут", - сказал собеседника агентства.По его словам, решение по данному ходатайству суд огласит 11 августа, когда продолжится предварительное слушание. Комментариями ФСИН агентство пока не располагает. Среди других фигурантов дела соратница Алексея Навального Любовь Соболь, его брат Олег, муниципальный депутат Людмила Штейн, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и другие.* Организация признана в России иностранным агентом
https://ria.ru/20210303/inoagenty-1599756082.html
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происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), здоровье - общество, россия, альянс врачей
12:11 04.08.2021
 
ФСИН потребовала заключить под стражу главу "Альянса врачей"* Васильеву

Адвокат Джулай: ФСИН потребовала заключить под стражу главу "Альянса врачей"* Васильеву

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛидер "Альянса врачей" Анастасия Васильева и сотрудники правоохранительных органов у исправительной колонии No 2 в городе Покрове Владимирской области
Лидер Альянса врачей Анастасия Васильева и сотрудники правоохранительных органов у исправительной колонии No 2 в городе Покрове Владимирской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ФСИН направила в суд представление о заключении под стражу главы профсоюза "Альянс врачей"* (признан в России иноагентом) Анастасии Васильевой, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Джулай.
Васильевой по уголовному делу вменяется подстрекательство к нарушению санитарных правил. Как утверждает следствие, из-за призывов Васильевой и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию протеста 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
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"В ходе предварительного заседания в Преображенском суде судья объявила, что от ФСИН поступило представление о переводе Анастасии с запрета определенных действий под стражу. Инстанции мотивирует свое требование несколькими опозданиями Анастасии на 3-5 минут", - сказал собеседника агентства.
По его словам, решение по данному ходатайству суд огласит 11 августа, когда продолжится предварительное слушание. Комментариями ФСИН агентство пока не располагает.
Среди других фигурантов дела соратница Алексея Навального Любовь Соболь, его брат Олег, муниципальный депутат Людмила Штейн, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и другие.
* Организация признана в России иностранным агентом
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