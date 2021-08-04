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На Украине одобрили новую стратегию энергобезопасности
На Украине одобрили новую стратегию энергобезопасности - РИА Новости, 04.08.2021
На Украине одобрили новую стратегию энергобезопасности
Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил стратегию энергетической безопасности страны до 2025 года, которая предусматривает прекращение импорта... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:35
2021-08-04T13:47
в мире
украина
белоруссия
россия
денис шмыгаль
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КИЕВ, 4 авг – РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил стратегию энергетической безопасности страны до 2025 года, которая предусматривает прекращение импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии, физическое отделение от электросетей этих стран и синхронизацию работы украинской энергосистемы с ЕС."Прекращение импорта электроэнергии из РФ и Республики Белоруссия и проведение в течение 2022 года испытаний в режиме отделенной работы объединенной системы Украины. Физическое отделение от электрических сетей РФ и Белоруссии. Синхронизация режимов работы объединенной энергетической системы Украины и европейского объединения операторов системы передачи электроэнергии", - говорится в стратегии, текст которой опубликован на сайте кабмина.В стратегии описываются несколько сценариев развития ситуации в энергетической сфере страны, в том числе, сценарии "недружественного влияния" и "позитивной трансформации".В сценарии "недружественного влияния" описывается вероятность увеличения внешнего влияния РФ, направленного на полное переподчинение энергетической политики Украины. Также этот сценарий предусматривает "вмешательство РФ в работу украинских энергетических рынков". Сценарий "позитивной трансформации" выбран основным направлением, он базируется на внедрении полноценной высококонкурентной рыночной среде в энергетике. Также этот сценарий предусматривает синхронизацию работы энергосистем Украины и ЕС и фактическое отделение от энергосистем РФ и Белоруссии.В документе говорится, что объединенная энергетическая система Украины сейчас работает в синхронном режиме с РФ и Белоруссией, которые не могут рассматриваться как надежные партнеры для обеспечения энергетической безопасности страны.При этом в стратегии отмечается, что энергетическая инфраструктура Украины изношена и характеризуется высокими потерями энергии во время ее производства, транспортировки и потребления, отсутствием энергоэффективных изменений, а структура и характеристики генерирующих мощностей не соответствуют потребностям объединенной энергетической системы Украины и интересам потребителей. Почти все энергоблоки тепловых электростанций отработали свой ресурс. Изношенность электросетей составляет более 50%. Около 40% тепловых пунктов находятся в аварийном состоянии.В конце мая Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии до 1 октября. Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Украины подтвердил запрет.
https://ria.ru/20210804/ukraina-1744304376.html
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в мире, украина, белоруссия, россия, денис шмыгаль
13:35 04.08.2021 (обновлено: 13:47 04.08.2021)
 
На Украине одобрили новую стратегию энергобезопасности

На Украины одобрили стратегию энергобезопасности, предусматривающую отделение от российских сетей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРемонт линий электропередачи, поврежденных во время боевых действий в городе Дебальцево
Ремонт линий электропередачи, поврежденных во время боевых действий в городе Дебальцево - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КИЕВ, 4 авг – РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил стратегию энергетической безопасности страны до 2025 года, которая предусматривает прекращение импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии, физическое отделение от электросетей этих стран и синхронизацию работы украинской энергосистемы с ЕС.
"Прекращение импорта электроэнергии из РФ и Республики Белоруссия и проведение в течение 2022 года испытаний в режиме отделенной работы объединенной системы Украины. Физическое отделение от электрических сетей РФ и Белоруссии. Синхронизация режимов работы объединенной энергетической системы Украины и европейского объединения операторов системы передачи электроэнергии", - говорится в стратегии, текст которой опубликован на сайте кабмина.
В стратегии описываются несколько сценариев развития ситуации в энергетической сфере страны, в том числе, сценарии "недружественного влияния" и "позитивной трансформации".
В сценарии "недружественного влияния" описывается вероятность увеличения внешнего влияния РФ, направленного на полное переподчинение энергетической политики Украины. Также этот сценарий предусматривает "вмешательство РФ в работу украинских энергетических рынков". Сценарий "позитивной трансформации" выбран основным направлением, он базируется на внедрении полноценной высококонкурентной рыночной среде в энергетике. Также этот сценарий предусматривает синхронизацию работы энергосистем Украины и ЕС и фактическое отделение от энергосистем РФ и Белоруссии.
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В документе говорится, что объединенная энергетическая система Украины сейчас работает в синхронном режиме с РФ и Белоруссией, которые не могут рассматриваться как надежные партнеры для обеспечения энергетической безопасности страны.
При этом в стратегии отмечается, что энергетическая инфраструктура Украины изношена и характеризуется высокими потерями энергии во время ее производства, транспортировки и потребления, отсутствием энергоэффективных изменений, а структура и характеристики генерирующих мощностей не соответствуют потребностям объединенной энергетической системы Украины и интересам потребителей. Почти все энергоблоки тепловых электростанций отработали свой ресурс. Изношенность электросетей составляет более 50%. Около 40% тепловых пунктов находятся в аварийном состоянии.
В конце мая Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии до 1 октября. Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Украины подтвердил запрет.
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