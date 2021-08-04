https://ria.ru/20210804/smerch-1744283834.html

В Пермский край придет холодный фронт, вызвавший смерчи под Тверью

В Пермский край придет холодный фронт, вызвавший смерчи под Тверью - РИА Новости, 04.08.2021

В Пермский край придет холодный фронт, вызвавший смерчи под Тверью

Полярный холодный фронт, который 2 августа вызвал смерчи в Тверской области, является потенциально опасным для западной части Пермского края и может вызвать... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T10:02

2021-08-04T10:02

2021-08-04T10:05

пермский край

пермь

чернушка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 4 авг - РИА Новости. Полярный холодный фронт, который 2 августа вызвал смерчи в Тверской области, является потенциально опасным для западной части Пермского края и может вызвать вечером 4 августа сильные шквалистые ветры, сообщает ГИС-Центр пермского госуниверситета."С северо-запада 4 августа будет смещаться полярный холодный фронт (с которым были связаны смерчи в Тверской области 2 августа). Фронт остается потенциально опасным, особенно для Удмуртии и западной части Пермского края, где ему соответствует область достаточно высоких скоростей ветра в средней тропосфере. Такие условия весьма благоприятны для развития сильных шквалов", — говорится в сообщении.Уточняется, что смерчи в Пермском крае маловероятны из-за отсутствия достаточной завихренности и более низкой влажности воздуха в приземном слое. В краевом центре вечером 4 августа ожидается гроза со шквалом. В западных территориях региона во второй половине дня возможны сильные шквалы.По данным синоптиков, 4 августа в Пермском крае станет самым жарким августовским днем за последние пять лет. На юге края, в центральных и восточных районах прогнозируется до плюс 35 градусов, в Перми — около 33 градусов. Третьего августа в Чайковском, Чернушке столбики термометров уже достигли отметок 33-35 градусов.Краевое ГУ МЧС предупредило жителей о кратковременных дождях 4 августа, в отдельных районах могут случиться грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду. Ведомство напомнило, что во время грозы нельзя купаться, укрываться под высоким одиноко стоящим деревом, стоять возле окна или походить к молниеотводу, водостокам с крыш, также опасно разговаривать по телефону; необходимо закрыть в доме окна и двери, выключить телевизор и другие электроприборы.В Тверской области из-за смерча погибли три человека, в том числе ребенок, скорость ветра во время грозы местами достигала 25 метров в секунду. Упало более 90 деревьев, пострадали кровли 65 жилых домов.

https://ria.ru/20210803/smerchi-1744230016.html

https://ria.ru/20210803/smerch-1744117842.html

пермский край

пермь

чернушка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермский край, пермь, чернушка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)