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В Пермский край придет холодный фронт, вызвавший смерчи под Тверью
В Пермский край придет холодный фронт, вызвавший смерчи под Тверью - РИА Новости, 04.08.2021
В Пермский край придет холодный фронт, вызвавший смерчи под Тверью
Полярный холодный фронт, который 2 августа вызвал смерчи в Тверской области, является потенциально опасным для западной части Пермского края и может вызвать... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T10:02
2021-08-04T10:05
пермский край
пермь
чернушка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 4 авг - РИА Новости. Полярный холодный фронт, который 2 августа вызвал смерчи в Тверской области, является потенциально опасным для западной части Пермского края и может вызвать вечером 4 августа сильные шквалистые ветры, сообщает ГИС-Центр пермского госуниверситета."С северо-запада 4 августа будет смещаться полярный холодный фронт (с которым были связаны смерчи в Тверской области 2 августа). Фронт остается потенциально опасным, особенно для Удмуртии и западной части Пермского края, где ему соответствует область достаточно высоких скоростей ветра в средней тропосфере. Такие условия весьма благоприятны для развития сильных шквалов", — говорится в сообщении.Уточняется, что смерчи в Пермском крае маловероятны из-за отсутствия достаточной завихренности и более низкой влажности воздуха в приземном слое. В краевом центре вечером 4 августа ожидается гроза со шквалом. В западных территориях региона во второй половине дня возможны сильные шквалы.По данным синоптиков, 4 августа в Пермском крае станет самым жарким августовским днем за последние пять лет. На юге края, в центральных и восточных районах прогнозируется до плюс 35 градусов, в Перми — около 33 градусов. Третьего августа в Чайковском, Чернушке столбики термометров уже достигли отметок 33-35 градусов.Краевое ГУ МЧС предупредило жителей о кратковременных дождях 4 августа, в отдельных районах могут случиться грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду. Ведомство напомнило, что во время грозы нельзя купаться, укрываться под высоким одиноко стоящим деревом, стоять возле окна или походить к молниеотводу, водостокам с крыш, также опасно разговаривать по телефону; необходимо закрыть в доме окна и двери, выключить телевизор и другие электроприборы.В Тверской области из-за смерча погибли три человека, в том числе ребенок, скорость ветра во время грозы местами достигала 25 метров в секунду. Упало более 90 деревьев, пострадали кровли 65 жилых домов.
https://ria.ru/20210803/smerchi-1744230016.html
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пермский край, пермь, чернушка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:02 04.08.2021 (обновлено: 10:05 04.08.2021)
 
В Пермский край придет холодный фронт, вызвавший смерчи под Тверью

ГИС-Центр пермского госуниверситета: вызвавший смерчи под Тверью фронт смещается в Пермский край

CC0 / skeeze / tornadoСмерч
Смерч - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
CC0 / skeeze / tornado
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ПЕРМЬ, 4 авг - РИА Новости. Полярный холодный фронт, который 2 августа вызвал смерчи в Тверской области, является потенциально опасным для западной части Пермского края и может вызвать вечером 4 августа сильные шквалистые ветры, сообщает ГИС-Центр пермского госуниверситета.
"С северо-запада 4 августа будет смещаться полярный холодный фронт (с которым были связаны смерчи в Тверской области 2 августа). Фронт остается потенциально опасным, особенно для Удмуртии и западной части Пермского края, где ему соответствует область достаточно высоких скоростей ветра в средней тропосфере. Такие условия весьма благоприятны для развития сильных шквалов", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что смерчи в Пермском крае маловероятны из-за отсутствия достаточной завихренности и более низкой влажности воздуха в приземном слое. В краевом центре вечером 4 августа ожидается гроза со шквалом. В западных территориях региона во второй половине дня возможны сильные шквалы.
По данным синоптиков, 4 августа в Пермском крае станет самым жарким августовским днем за последние пять лет. На юге края, в центральных и восточных районах прогнозируется до плюс 35 градусов, в Перми — около 33 градусов. Третьего августа в Чайковском, Чернушке столбики термометров уже достигли отметок 33-35 градусов.
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Краевое ГУ МЧС предупредило жителей о кратковременных дождях 4 августа, в отдельных районах могут случиться грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду. Ведомство напомнило, что во время грозы нельзя купаться, укрываться под высоким одиноко стоящим деревом, стоять возле окна или походить к молниеотводу, водостокам с крыш, также опасно разговаривать по телефону; необходимо закрыть в доме окна и двери, выключить телевизор и другие электроприборы.
В Тверской области из-за смерча погибли три человека, в том числе ребенок, скорость ветра во время грозы местами достигала 25 метров в секунду. Упало более 90 деревьев, пострадали кровли 65 жилых домов.
 
Пермский крайПермьЧернушкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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