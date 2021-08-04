https://ria.ru/20210804/skidka-1744326359.html

В Минэкономразвития назвали максимальную скидку на электромобили

В Минэкономразвития назвали максимальную скидку на электромобили - РИА Новости, 04.08.2021

В Минэкономразвития назвали максимальную скидку на электромобили

Максимальная скидка для покупателей электромобилей составит 25%, то есть 625 тысяч рублей от индикативной стоимости автомобиля в 2,5 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T13:23

2021-08-04T13:23

2021-08-04T13:23

экономика

максим решетников

александр морозов

мэр

россия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Максимальная скидка для покупателей электромобилей составит 25%, то есть 625 тысяч рублей от индикативной стоимости автомобиля в 2,5 миллиона рублей, сообщает Минэкономразвития."Министр экономического развития России Максим Решетников совместно с заместителем министра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым договорились об условиях получения скидки на электромобили. Максимальный размер скидки для покупателей - 25% (то есть 625 тысяч рублей от индикативной стоимости автомобиля в 2,5 миллиона рублей)", - говорится в сообщении.Скидка будет предоставляться на электромобили, локализованные в России. Например, до конца 2023 года скидка будет распространяться на покупку электромобилей крупноузловой сборки, в том числе с использованием импортной аккумуляторной батареи, подчеркивается в сообщении.При покупке электромобиля в период с 2024 по 2025 годы скидка будет распространяться на электромобили мелкоузловой сборки (сварка, окраска кузова) или на электромобили с отечественной батареей. При покупке электромобиля с 2026 по 2030 годы скидка распространяется на электромобили при условии мелкоузловой сборки с обязательным наличием отечественной аккумуляторной батареи, сообщает ведомство.Кроме того, ведется дополнительная проработка вопроса развития направления по водородным топливным элементам, инфраструктуры для таких электромобилей и сопутствующих производств.Отмечается, что к 2024 году планируется ввести в эксплуатацию примерно 2,9 тысяч "быстрых" зарядных станций, а до 2030 года их число вырастет до 27 тысяч. По оценкам рабочей группы, реализация концепции приведет к созданию к 2030 году не менее 39 тысяч высокопроизводительных рабочих мест, привлечению порядка 600 миллиардов рублей частных инвестиций, а также дополнительному поступлению в бюджет более 200 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210801/avto-1743832896.html

https://ria.ru/20210719/minpromtorg-1741948470.html

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экономика, максим решетников, александр морозов, мэр, россия