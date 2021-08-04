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Боевики атаковали сирийскую армию, сбросив с беспилотника бомбу
Боевики атаковали сирийскую армию, сбросив с беспилотника бомбу - РИА Новости, 04.08.2021
Боевики атаковали сирийскую армию, сбросив с беспилотника бомбу
Боевики с подконтрольной Турции территории в Сирии атаковали войска САР в провинции Алеппо, сбросив с беспилотника бомбу, пятеро военных ранены, сообщил... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T22:07
2021-08-04T22:07
в мире
алеппо
сирия
турция
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Боевики с подконтрольной Турции территории в Сирии атаковали войска САР в провинции Алеппо, сбросив с беспилотника бомбу, пятеро военных ранены, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить."На позиции вооруженных сил САР в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра провинции Алеппо с запущенного боевиками беспилотного летательного аппарата было сброшено самодельное взрывное устройство, в результате взрыва которого пятеро сирийских военнослужащих получили ранения", - сказал Кулить на брифинге.
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в мире, алеппо, сирия, турция
22:07 04.08.2021
 
Боевики атаковали сирийскую армию, сбросив с беспилотника бомбу

В Сирии боевики атаковали войска САР, сбросив с беспилотника бомбу

© Фото : SANAСирийские военные в провинции Алеппо
Сирийские военные в провинции Алеппо - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Фото : SANA
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Боевики с подконтрольной Турции территории в Сирии атаковали войска САР в провинции Алеппо, сбросив с беспилотника бомбу, пятеро военных ранены, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.
"На позиции вооруженных сил САР в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра провинции Алеппо с запущенного боевиками беспилотного летательного аппарата было сброшено самодельное взрывное устройство, в результате взрыва которого пятеро сирийских военнослужащих получили ранения", - сказал Кулить на брифинге.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С во время командно-штабных учений Кавказ-2020 - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 22:04Война в Сирии
Комплекс "Панцирь-С" уничтожил беспилотник боевиков в Сирии
 
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