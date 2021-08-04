https://ria.ru/20210804/siriya-1744420308.html

Боевики атаковали сирийскую армию, сбросив с беспилотника бомбу

Боевики атаковали сирийскую армию, сбросив с беспилотника бомбу - РИА Новости, 04.08.2021

Боевики атаковали сирийскую армию, сбросив с беспилотника бомбу

Боевики с подконтрольной Турции территории в Сирии атаковали войска САР в провинции Алеппо, сбросив с беспилотника бомбу, пятеро военных ранены, сообщил... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T22:07

2021-08-04T22:07

2021-08-04T22:07

в мире

алеппо

сирия

турция

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Боевики с подконтрольной Турции территории в Сирии атаковали войска САР в провинции Алеппо, сбросив с беспилотника бомбу, пятеро военных ранены, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить."На позиции вооруженных сил САР в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра провинции Алеппо с запущенного боевиками беспилотного летательного аппарата было сброшено самодельное взрывное устройство, в результате взрыва которого пятеро сирийских военнослужащих получили ранения", - сказал Кулить на брифинге.

https://ria.ru/20210728/bespilotnik-1743352003.html

алеппо

сирия

турция

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в мире, алеппо, сирия, турция