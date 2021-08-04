12:09 04.08.2021 (обновлено: 13:45 04.08.2021)
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин возглавил "Ростов"
ФК "Ростов" подписал контракт с Юрием Семиным на два года
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Юрий Семин возглавил "Ростов", сообщается на сайте футбольного клуба.
С 74-летним специалистом подписали контракт на два года.
Накануне пост главного тренера "Ростова" покинул Валерий Карпин, в июле возглавивший сборную России.
Семин тренировал московский "Локомотив" в 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020 годах, трижды выиграл с командой золотые медали чемпионата России и шесть раз привел ее к победе в Кубке России. Также он возглавлял сборную России, московское "Динамо", киевское "Динамо" и другие команды.
С 74-летним специалистом подписали контракт на два года.
Накануне пост главного тренера "Ростова" покинул Валерий Карпин, в июле возглавивший сборную России.
Семин тренировал московский "Локомотив" в 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020 годах, трижды выиграл с командой золотые медали чемпионата России и шесть раз привел ее к победе в Кубке России. Также он возглавлял сборную России, московское "Динамо", киевское "Динамо" и другие команды.
"Ростов" в новом сезоне чемпионата России стартовал с двух поражений — от петербургского "Зенита" и московского "Динамо".