https://ria.ru/20210804/semin-1744310141.html

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин возглавил "Ростов"

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин возглавил "Ростов" - РИА Новости, 04.08.2021

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин возглавил "Ростов"

Юрий Семин возглавил "Ростов", сообщается на сайте футбольного клуба.С 74-летним специалистом подписали контракт на два года.Накануне пост главного тренера... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T12:09

2021-08-04T12:09

2021-08-04T13:45

футбол

спорт

валерий карпин

юрий семин

россия

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Юрий Семин возглавил "Ростов", сообщается на сайте футбольного клуба.С 74-летним специалистом подписали контракт на два года.Накануне пост главного тренера "Ростова" покинул Валерий Карпин, в июле возглавивший сборную России.Семин тренировал московский "Локомотив" в 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020 годах, трижды выиграл с командой золотые медали чемпионата России и шесть раз привел ее к победе в Кубке России. Также он возглавлял сборную России, московское "Динамо", киевское "Динамо" и другие команды."Ростов" в новом сезоне чемпионата России стартовал с двух поражений — от петербургского "Зенита" и московского "Динамо".

https://rsport.ria.ru/20210723/karpin-1742630159.html

россия

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футбол, спорт, валерий карпин, юрий семин, россия