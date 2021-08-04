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Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин возглавил "Ростов"
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин возглавил "Ростов" - РИА Новости, 04.08.2021
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин возглавил "Ростов"
Юрий Семин возглавил "Ростов", сообщается на сайте футбольного клуба.С 74-летним специалистом подписали контракт на два года.Накануне пост главного тренера... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:09
2021-08-04T13:45
футбол
спорт
валерий карпин
юрий семин
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Юрий Семин возглавил "Ростов", сообщается на сайте футбольного клуба.С 74-летним специалистом подписали контракт на два года.Накануне пост главного тренера "Ростова" покинул Валерий Карпин, в июле возглавивший сборную России.Семин тренировал московский "Локомотив" в 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020 годах, трижды выиграл с командой золотые медали чемпионата России и шесть раз привел ее к победе в Кубке России. Также он возглавлял сборную России, московское "Динамо", киевское "Динамо" и другие команды."Ростов" в новом сезоне чемпионата России стартовал с двух поражений — от петербургского "Зенита" и московского "Динамо".
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футбол, спорт, валерий карпин, юрий семин, россия
12:09 04.08.2021 (обновлено: 13:45 04.08.2021)
 
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин возглавил "Ростов"

ФК "Ростов" подписал контракт с Юрием Семиным на два года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЮрий Сёмин
Юрий Сёмин - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Юрий Семин возглавил "Ростов", сообщается на сайте футбольного клуба.

С 74-летним специалистом подписали контракт на два года.

Накануне пост главного тренера "Ростова" покинул Валерий Карпин, в июле возглавивший сборную России.

Семин тренировал московский "Локомотив" в 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020 годах, трижды выиграл с командой золотые медали чемпионата России и шесть раз привел ее к победе в Кубке России. Также он возглавлял сборную России, московское "Динамо", киевское "Динамо" и другие команды.
"Ростов" в новом сезоне чемпионата России стартовал с двух поражений — от петербургского "Зенита" и московского "Динамо".
Тренер Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 22:10
Семин отреагировал на назначение Карпина главным тренером сборной России
 
ФутболСпортВалерий КарпинЮрий СеминРоссия
 
 
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