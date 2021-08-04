https://ria.ru/20210804/samsung-1744328897.html
Samsung покажет полностью беспроводные наушники Galaxy Buds2
Samsung покажет полностью беспроводные наушники Galaxy Buds2 - РИА Новости, 04.08.2021
Samsung покажет полностью беспроводные наушники Galaxy Buds2
Компания Samsung вместе с новыми гибкими смартфонами представит и новые беспроводные наушники Galaxy Buds2. Информацией о них поделился в Twitter сетевой... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:37
2021-08-04T13:37
2021-08-04T13:37
наука
технологии
samsung
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Компания Samsung вместе с новыми гибкими смартфонами представит и новые беспроводные наушники Galaxy Buds2. Информацией о них поделился в Twitter сетевой информатор Snoopytech.Гарнитура, выполненная в формате TWS, будет поддерживать Bluetooth 5.2, а корпус получит глянцевое покрытие. Наушники оснастят системой активного шумоподавления с режимом прозрачности — функция заработает на основе трех встроенных микрофонов в каждом наушнике.Кейс Galaxy Buds2 получит поддержку беспроводной зарядки Qi, а также сертифицирован по стандарту IPX7 по водонепроницаемости. Как и в предыдущем поколении, наушники также оснащены двумя динамиками.Официально гарнитура будет представлена в рамках мероприятия Samsung 11 августа. Стоимость Galaxy Buds2 не раскрывается.
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технологии, samsung
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Компания Samsung
вместе с новыми гибкими смартфонами представит и новые беспроводные наушники Galaxy Buds2. Информацией о них поделился
в Twitter
сетевой информатор Snoopytech.
Гарнитура, выполненная в формате TWS, будет поддерживать Bluetooth 5.2, а корпус получит глянцевое покрытие. Наушники оснастят системой активного шумоподавления с режимом прозрачности — функция заработает на основе трех встроенных микрофонов в каждом наушнике.
Кейс Galaxy Buds2 получит поддержку беспроводной зарядки Qi, а также сертифицирован по стандарту IPX7 по водонепроницаемости. Как и в предыдущем поколении, наушники также оснащены двумя динамиками.
Официально гарнитура будет представлена в рамках мероприятия Samsung 11 августа. Стоимость Galaxy Buds2 не раскрывается.