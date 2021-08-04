https://ria.ru/20210804/rubl-1744256572.html
Финансист назвал справедливый курс рубля
Финансист назвал справедливый курс рубля - РИА Новости, 04.08.2021
Финансист назвал справедливый курс рубля
Рублевая стоимость нефти Brent впервые с октября 2018 года превысила месяц назад уровень 5,8 тысячи рублей, тем самым обновив исторические максимумы. Правда,... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T01:15
2021-08-04T01:15
2021-08-04T09:34
экономика
рубль
доллар
россия
бкс мир инвестиций
дмитрий бабин
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Рублевая стоимость нефти Brent впервые с октября 2018 года превысила месяц назад уровень 5,8 тысячи рублей, тем самым обновив исторические максимумы. Правда, потом она откатилась и находится сейчас в районе 5,5 тысячи рублей. И если учитывать уровень инфляции и бюджетные расходы, связанные с пандемией, то при текущей рублевой стоимости нефти рубль оценен справедливо, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.По его словам, на среднесрочном горизонте, вероятно, экономически обоснованный уровень рублевой стоимости нефти будет повышаться. Для этого есть несколько причин, в частности относительно высокий уровень инфляции."Если котировки Brent останутся около текущих значений — 74-75 долларов, доллар по отношению к рублю будет умеренно повышаться, чтобы рублевая стоимость Brent соответствовала экономически обоснованному, с точки зрения доходов госбюджета и нефтегазовых компаний, уровню", — полагает Бабин.
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экономика, рубль, доллар, россия, бкс мир инвестиций, дмитрий бабин
01:15 04.08.2021 (обновлено: 09:34 04.08.2021)
Финансист назвал справедливый курс рубля
Эксперт Бабин назвал справедливый курс рубля