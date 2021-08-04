https://ria.ru/20210804/rpts-1744287117.html

В РПЦ отреагировали на призыв украинским монахам "заткнуться"

В РПЦ отреагировали на призыв украинским монахам "заткнуться" - РИА Новости, 04.08.2021

В РПЦ отреагировали на призыв украинским монахам "заткнуться"

Призыв "заткнуться" монахов Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны иерарха Константинопольского патриархата говорит о самоощущении Константинополя... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T10:25

2021-08-04T10:25

2021-08-04T10:25

религия

справки

украина

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владимир легойда

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петр порошенко

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Призыв "заткнуться" монахов Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны иерарха Константинопольского патриархата говорит о самоощущении Константинополя "фабрикой по производству христиан", заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда."Греческие СМИ опубликовали "послание" иерарха Константинопольского патриархата митрополита Деркийского Апостола, с которым он обратился к епископам канонической Украинской православной церкви, по существу, призвав их заткнуться... Самоощущение Фанара как некой фабрики, получившей, надо полагать, некий "патент на производство" христиан, очень характерно. Ну а теперь "производитель" предлагает своим "изделиям", которые непрошеным росчерком пера были переведены в разряд бракованных, занять "позу смирения и послушания". Хорошо еще, что вместо креста на шее нам, чадам Русской православной церкви, не предписывается носить табличку "сделано на Фанаре", - написал он в своем канале в Telegram.Ранее ресурс Orthodox Times опубликовал ответ митрополита Деркийского Апостола (Даниилидиса) на обращение монахов Украинской православной церкви к патриарху Константинопольскому Варфоломею, в котором они призвали его пересмотреть признание раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). В ответе содержится призыв на английском языке "закрыть рот и убрать руки от наследника тех, кто сделал их христианами".Как ожидается, патриарх Варфоломей посетит Украину в августе. Его визит будет приурочен к празднованию Дня независимости страны (24 августа) и станет ответом на приглашение президента Владимира Зеленского. Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) заявил, что представители канонической Украинской церкви не будут присутствовать на мероприятиях с его участием.ПЦУ была создана в 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций. Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.В связи с признанием Константинопольским патриархатом ПЦУ, находящейся в расколе с Русской и Украинской церквами, давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Порошенко с поста президента страны гонения на УПЦ уменьшились.

https://ria.ru/20210727/obschenie-1743069457.html

https://ria.ru/20210330/konstantinopol-1603455588.html

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