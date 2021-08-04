В РПЦ отреагировали на призыв украинским монахам "заткнуться"
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Призыв "заткнуться" монахов Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны иерарха Константинопольского патриархата говорит о самоощущении Константинополя "фабрикой по производству христиан", заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Греческие СМИ опубликовали "послание" иерарха Константинопольского патриархата митрополита Деркийского Апостола, с которым он обратился к епископам канонической Украинской православной церкви, по существу, призвав их заткнуться... Самоощущение Фанара как некой фабрики, получившей, надо полагать, некий "патент на производство" христиан, очень характерно. Ну а теперь "производитель" предлагает своим "изделиям", которые непрошеным росчерком пера были переведены в разряд бракованных, занять "позу смирения и послушания". Хорошо еще, что вместо креста на шее нам, чадам Русской православной церкви, не предписывается носить табличку "сделано на Фанаре", - написал он в своем канале в Telegram.
Ранее ресурс Orthodox Times опубликовал ответ митрополита Деркийского Апостола (Даниилидиса) на обращение монахов Украинской православной церкви к патриарху Константинопольскому Варфоломею, в котором они призвали его пересмотреть признание раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). В ответе содержится призыв на английском языке "закрыть рот и убрать руки от наследника тех, кто сделал их христианами".
Как ожидается, патриарх Варфоломей посетит Украину в августе. Его визит будет приурочен к празднованию Дня независимости страны (24 августа) и станет ответом на приглашение президента Владимира Зеленского. Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) заявил, что представители канонической Украинской церкви не будут присутствовать на мероприятиях с его участием.
ПЦУ была создана в 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций. Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом ПЦУ, находящейся в расколе с Русской и Украинской церквами, давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Порошенко с поста президента страны гонения на УПЦ уменьшились.