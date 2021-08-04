https://ria.ru/20210804/roskosmos-1744311275.html
"Роскосмос" пристыдил НАСА, связавшее проблемы Starliner с модулем "Наука"
"Роскосмос" пристыдил НАСА, связавшее проблемы Starliner с модулем "Наука" - РИА Новости, 04.08.2021
"Роскосмос" пристыдил НАСА, связавшее проблемы Starliner с модулем "Наука"
"Роскосмос" назвал отговорки НАСА и Boeing о переносе запуска космического корабля Starliner к МКС якобы из-за нештатной ситуации на российском модуле "Наука"... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:13
2021-08-04T12:13
2021-08-04T13:50
наса
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
владимир устименко
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. "Роскосмос" назвал отговорки НАСА и Boeing о переносе запуска космического корабля Starliner к МКС якобы из-за нештатной ситуации на российском модуле "Наука" некрасивыми."Вчера его перенесли на 4 августа, сегодня отложили на неопределенный срок. В компании сообщают, что это проблема с двигателями корабля или программным обеспечением для их работы", — написал в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.Это уже не первый перенос запуска. НАСА 29 июля перенесло старт корабля, прокомментировав, что после этого у экипажа МКС будет больше времени разобраться с прилетевшим на МКС модулем "Наука", у которого через несколько часов после стыковки неожиданно включились двигатели. Тогда "Наука" провернула станцию на 540 градусов, сообщили впоследствии в НАСА.Устименко подчеркнул, что космонавтика подразумевает работу с очень сложной техникой, и проблемы могут возникать у всех."Но вот чего понять не получается, так это попыток НАСА и Boeing при наличии серьезных проблем обвинять в переносе российский модуль "Наука". <...> Некрасиво это", — добавил он.По его словам, на космодроме стояла плохая погода, при этом корабль и ракету вернули обратно в цех вертикальной сборки. Этого не стали бы делать, если бы перенос произошел из-за российского модуля."Науку" запустили с космодрома "Байконур" 21 июля, а 29 июля она причалила к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Экипаж открыл люк в модуль 30 июля.
https://ria.ru/20210803/nauka-1744210933.html
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наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), владимир устименко
12:13 04.08.2021 (обновлено: 13:50 04.08.2021)
"Роскосмос" пристыдил НАСА, связавшее проблемы Starliner с модулем "Наука"
"Роскосмос" назвал отговорки НАСА и Boeing о переносе запуска корабля Starliner некрасивыми