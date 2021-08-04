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МИД Боливии оценил телефонный разговор Путина и Арсе
МИД Боливии оценил телефонный разговор Путина и Арсе - РИА Новости, 04.08.2021
МИД Боливии оценил телефонный разговор Путина и Арсе
В МИД Боливии назвали плодотворной беседу, состоявшуюся между президентами России и Боливии Владимиром Путиным и Луисом Арсе. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T01:40
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в мире
боливия
москва
владимир путин
мид боливии
луис арсе
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В МИД Боливии назвали плодотворной беседу, состоявшуюся между президентами России и Боливии Владимиром Путиным и Луисом Арсе.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Арсе обсудили борьбу с распространением коронавируса с учетом договоренности о поставках российской вакцины "Спутник V". Телефонный разговор состоялся по инициативе боливийской стороны.Президенты также обсудили темы, представляющие взаимный интерес, в том числе в сфере энергетики, экономики, торговли и других, отмечается в заявлении.
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в мире, боливия, москва, владимир путин, мид боливии, луис арсе, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
01:40 04.08.2021
 
МИД Боливии оценил телефонный разговор Путина и Арсе

МИД Боливии назвал плодотворным телефонный разговор Путина и президента Луиса Арсе

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В МИД Боливии назвали плодотворной беседу, состоявшуюся между президентами России и Боливии Владимиром Путиным и Луисом Арсе.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Арсе обсудили борьбу с распространением коронавируса с учетом договоренности о поставках российской вакцины "Спутник V". Телефонный разговор состоялся по инициативе боливийской стороны.

"На фоне прекрасного уровня двухсторонних отношений между правительствами Боливии и России президенты обеих стран Луис Арсе Катакора и Владимир Путин провели плодотворную беседу, в ходе которой обсудили вопросы борьбы с COVID-19", - говорится в заявлении МИД Боливии.

Президенты также обсудили темы, представляющие взаимный интерес, в том числе в сфере энергетики, экономики, торговли и других, отмечается в заявлении.
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 16:58Распространение коронавируса
Президент Боливии Арсе привился "Спутником V"
 
В миреБоливияМоскваВладимир ПутинМИД БоливииЛуис АрсеРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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