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МИД Боливии оценил телефонный разговор Путина и Арсе

МИД Боливии оценил телефонный разговор Путина и Арсе - РИА Новости, 04.08.2021

МИД Боливии оценил телефонный разговор Путина и Арсе

В МИД Боливии назвали плодотворной беседу, состоявшуюся между президентами России и Боливии Владимиром Путиным и Луисом Арсе. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T01:40

2021-08-04T01:40

2021-08-04T01:40

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мид боливии

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В МИД Боливии назвали плодотворной беседу, состоявшуюся между президентами России и Боливии Владимиром Путиным и Луисом Арсе.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Арсе обсудили борьбу с распространением коронавируса с учетом договоренности о поставках российской вакцины "Спутник V". Телефонный разговор состоялся по инициативе боливийской стороны.Президенты также обсудили темы, представляющие взаимный интерес, в том числе в сфере энергетики, экономики, торговли и других, отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20210524/sputnik-1733691029.html

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