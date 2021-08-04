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МИД Боливии оценил телефонный разговор Путина и Арсе
МИД Боливии оценил телефонный разговор Путина и Арсе - РИА Новости, 04.08.2021
МИД Боливии оценил телефонный разговор Путина и Арсе
В МИД Боливии назвали плодотворной беседу, состоявшуюся между президентами России и Боливии Владимиром Путиным и Луисом Арсе. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T01:40
2021-08-04T01:40
2021-08-04T01:40
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В МИД Боливии назвали плодотворной беседу, состоявшуюся между президентами России и Боливии Владимиром Путиным и Луисом Арсе.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Арсе обсудили борьбу с распространением коронавируса с учетом договоренности о поставках российской вакцины "Спутник V". Телефонный разговор состоялся по инициативе боливийской стороны.Президенты также обсудили темы, представляющие взаимный интерес, в том числе в сфере энергетики, экономики, торговли и других, отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20210524/sputnik-1733691029.html
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МИД Боливии оценил телефонный разговор Путина и Арсе
МИД Боливии назвал плодотворным телефонный разговор Путина и президента Луиса Арсе