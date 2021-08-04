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Израильские археологи нашли следы описанного в Библии землетрясения

Израильские археологи нашли следы описанного в Библии землетрясения - РИА Новости, 04.08.2021

Израильские археологи нашли следы описанного в Библии землетрясения

Израильские археологии при раскопках в иерусалимском граде Давида обнаружили следы землетрясения времен Иудейского царства, описанного в Библии, сообщает... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T13:13

2021-08-04T13:13

2021-08-04T13:30

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 авг - РИА Новости. Израильские археологии при раскопках в иерусалимском граде Давида обнаружили следы землетрясения времен Иудейского царства, описанного в Библии, сообщает пресс-служба Управления древностей."Знаменитое землетрясение, которое произошло в Израиле около 2800 лет назад, упоминается в Библии и ранее было обнаружено в нескольких местах по всему Израилю, но исследователи считают, что впервые им удалось идентифицировать остатки разрушений, указывающие на то, что землетрясение также произошло в Иерусалиме - столице Иудеи", - сообщает пресс-служба.Так, был обнаружен слой разрушений, в том числе кухонная утварь, сосуды для хранения, которые были разбиты при обрушении стен здания.По словам исследователей, поскольку никаких признаков пожара обнаружено не было, это не было преднамеренным событием и причиной обрушения здания стало землетрясение, произошедшее в Израиле в восьмом веке до нашей эры, в период Иудейского царства.

https://ria.ru/20210715/izrail-1741376456.html

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в мире, иерусалим, археологи, памятники, новости культуры