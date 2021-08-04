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"И рядом не стоят". В Китае сравнили С-500 со своими ракетными комплексами
"И рядом не стоят". В Китае сравнили С-500 со своими ракетными комплексами - РИА Новости, 04.08.2021
"И рядом не стоят". В Китае сравнили С-500 со своими ракетными комплексами
Зенитный ракетный комплекс С-500 значительно превосходит китайские аналоги. Об этом пишет издание The Paper. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T10:13
2021-08-04T10:13
2021-08-04T13:58
новое оружие россии
в мире
китай
с-400 «триумф»
зрс с-500
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Зенитный ракетный комплекс С-500 значительно превосходит китайские аналоги. Об этом пишет издание The Paper.Автор статьи Линь Сэнь напомнил, что в Китае разработали несколько новых ЗРК, таких как HQ-9B, HQ-22 и HQ-19, которые демонстрируют последние достижения Пекина в области противовоздушной и противоракетной обороны."Однако все они даже рядом не стоят с зенитным ракетным комплексом С-500, интегрирующим средства воздушной и космической обороны", — отметил он.По его мнению, китайским властям стоит серьезно задуматься о приобретении этой системы в случае выпуска экспортной версии комплекса.С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты. Радиус поражения — около 600 километров. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability — 3.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210729/sotrudnichestvo-1743381888.html
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в мире, китай, с-400 «триумф», зрс с-500, россия
10:13 04.08.2021 (обновлено: 13:58 04.08.2021)
"И рядом не стоят". В Китае сравнили С-500 со своими ракетными комплексами
The Paper: С-500 превосходит китайские зенитные ракетные системы