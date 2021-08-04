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Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии - РИА Новости, 04.08.2021
Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
Ассистент кафедры госпитальной хирургии имени В. А. Оппеля СЗГМУ имени И. И. Мечникова, хирург Рустем Топузов рассказал в беседе с порталом "Доктор Питер" о... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T05:39
2021-08-04T10:39
общество
здоровье
рак
онкология
россия
рустем топузов
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ассистент кафедры госпитальной хирургии имени В. А. Оппеля СЗГМУ имени И. И. Мечникова, хирург Рустем Топузов рассказал в беседе с порталом "Доктор Питер" о ранних признаках онкологического заболевания желудка.Врач включил в этот список тошноту и рвоту после приема пищи, ощущения кома в нижнем отделе пищевода, нарушение прохождения еды.К симптому тяжелого состояния онколог относит желудочные кровотечения.Топузов призвал пройти онкоскрининг после 45 лет в качестве первичной диагностики рака.
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общество, здоровье, рак, онкология, россия, рустем топузов
05:39 04.08.2021 (обновлено: 10:39 04.08.2021)
 
Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии

Онколог Топузов перечислил симптомы рака желудка на ранней стадии

© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ассистент кафедры госпитальной хирургии имени В. А. Оппеля СЗГМУ имени И. И. Мечникова, хирург Рустем Топузов рассказал в беседе с порталом "Доктор Питер" о ранних признаках онкологического заболевания желудка.
Врач включил в этот список тошноту и рвоту после приема пищи, ощущения кома в нижнем отделе пищевода, нарушение прохождения еды.
"При раке желудка могут измениться вкусовые пристрастия", — обратил внимание Топузов.
К симптому тяжелого состояния онколог относит желудочные кровотечения.

"Если нет других причин для резкого снижения (веса. — Прим. ред.), например недоедание, анорексия, то предположить онкологию можно. Потеря веса, надо сказать, один из признаков, причем далеко не на ранних стадиях", — уточил медик.

Топузов призвал пройти онкоскрининг после 45 лет в качестве первичной диагностики рака.
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