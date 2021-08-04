https://ria.ru/20210804/rak-1744265452.html

Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии

Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии - РИА Новости, 04.08.2021

Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии

Ассистент кафедры госпитальной хирургии имени В. А. Оппеля СЗГМУ имени И. И. Мечникова, хирург Рустем Топузов рассказал в беседе с порталом "Доктор Питер" о... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T05:39

2021-08-04T05:39

2021-08-04T10:39

общество

здоровье

рак

онкология

россия

рустем топузов

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ассистент кафедры госпитальной хирургии имени В. А. Оппеля СЗГМУ имени И. И. Мечникова, хирург Рустем Топузов рассказал в беседе с порталом "Доктор Питер" о ранних признаках онкологического заболевания желудка.Врач включил в этот список тошноту и рвоту после приема пищи, ощущения кома в нижнем отделе пищевода, нарушение прохождения еды.К симптому тяжелого состояния онколог относит желудочные кровотечения.Топузов призвал пройти онкоскрининг после 45 лет в качестве первичной диагностики рака.

https://ria.ru/20210721/rak-1742297696.html

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общество, здоровье, рак, онкология, россия, рустем топузов