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Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии - РИА Новости, 04.08.2021
Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
Ассистент кафедры госпитальной хирургии имени В. А. Оппеля СЗГМУ имени И. И. Мечникова, хирург Рустем Топузов рассказал в беседе с порталом "Доктор Питер" о... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T05:39
2021-08-04T05:39
2021-08-04T10:39
общество
здоровье
рак
онкология
россия
рустем топузов
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ассистент кафедры госпитальной хирургии имени В. А. Оппеля СЗГМУ имени И. И. Мечникова, хирург Рустем Топузов рассказал в беседе с порталом "Доктор Питер" о ранних признаках онкологического заболевания желудка.Врач включил в этот список тошноту и рвоту после приема пищи, ощущения кома в нижнем отделе пищевода, нарушение прохождения еды.К симптому тяжелого состояния онколог относит желудочные кровотечения.Топузов призвал пройти онкоскрининг после 45 лет в качестве первичной диагностики рака.
https://ria.ru/20210721/rak-1742297696.html
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общество, здоровье, рак, онкология, россия, рустем топузов
05:39 04.08.2021 (обновлено: 10:39 04.08.2021)
Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
Онколог Топузов перечислил симптомы рака желудка на ранней стадии