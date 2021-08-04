Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/pytki-1744302056.html
Адвокат Чауса обвинил украинские спецслужбы в пытках экс-судьи
Адвокат Чауса обвинил украинские спецслужбы в пытках экс-судьи - РИА Новости, 04.08.2021
Адвокат Чауса обвинил украинские спецслужбы в пытках экс-судьи
Украинские спецслужбы 50 дней применяли пытки к экс-судье Николаю Чаусу, подозреваемому во взяточничестве, считает его адвокат Ростислав Кравец. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:33
2021-08-04T11:33
в мире
украина
кишинев
молдавия
винницкая область
владимир зеленский
верховная рада украины
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732641139_0:625:1332:1374_1920x0_80_0_0_de0236cab94a596bb0f53ad9093982d6.jpg
КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Украинские спецслужбы 50 дней применяли пытки к экс-судье Николаю Чаусу, подозреваемому во взяточничестве, считает его адвокат Ростислав Кравец.Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что Чаус, который ранее находился в Молдавии и исчез, объявился в селе в Винницкой области и заявил правоохранителям, что был похищен. Также издание опубликовало фото Чауса и заявило, что получило подтверждение от его супруги, что на снимке именно ее муж. Издание "Цензор.net" позднее сообщило, что сотрудники Службы безопасности Украины увезли экс-судью в неизвестном направлении. Кравец пытался встретиться в СБУ со своим клиентом, ему удалось добиться встречи лишь со второго раза. Во вторник в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что задержали Чауса в киевской больнице.По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский вмешался в ситуацию, чтобы "помочь договориться СБУ и Национальному антикоррупционному бюро Украины". Кравец добавил, что считает дело Чауса вопросом национальной безопасности, поскольку в его похищении было задействовано большое количество спецслужб..Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Позже Верховная рада Украины дала согласие на его арест, однако к тому времени судья покинул территорию страны. В генпрокуратуре Украины сообщали, что судью задержали на территории Молдавии. В Кишиневе он просил предоставить политическое убежище, получил отказ и опротестовал решение суда. Высшая судебная палата страны планировала рассмотреть этот вопрос в конце апреля.
https://ria.ru/20210730/pokhischenie-1743647390.html
украина
кишинев
молдавия
винницкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732641139_0:515:1332:1514_1920x0_80_0_0_3cb611d91e1e6488ec3b892ca7fc823c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, кишинев, молдавия, винницкая область, владимир зеленский, верховная рада украины, служба безопасности украины, ростислав кравец, николай чаус
11:33 04.08.2021
 
Адвокат Чауса обвинил украинские спецслужбы в пытках экс-судьи

Адвокат Кравец: украинские спецслужбы 50 дней пытали экс-судью Чауса, подозреваемого во взятках

© @chausua/TekegramСкриншот видеообращения Николая Чауса
Скриншот видеообращения Николая Чауса
© @chausua/Tekegram
Читать ria.ru в
КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Украинские спецслужбы 50 дней применяли пытки к экс-судье Николаю Чаусу, подозреваемому во взяточничестве, считает его адвокат Ростислав Кравец.
Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что Чаус, который ранее находился в Молдавии и исчез, объявился в селе в Винницкой области и заявил правоохранителям, что был похищен. Также издание опубликовало фото Чауса и заявило, что получило подтверждение от его супруги, что на снимке именно ее муж. Издание "Цензор.net" позднее сообщило, что сотрудники Службы безопасности Украины увезли экс-судью в неизвестном направлении. Кравец пытался встретиться в СБУ со своим клиентом, ему удалось добиться встречи лишь со второго раза. Во вторник в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что задержали Чауса в киевской больнице.
"Применялись пытки. Просто над ним издевались 50 дней там, где он находился, а я считаю, что он находился у украинских спецслужб… Около месяца ему не давали даже мыться, постоянно там включали - выключали свет, и это только немногое из того, что с ним делали", - сказал адвокат в эфире телеканала "Украина 24".
По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский вмешался в ситуацию, чтобы "помочь договориться СБУ и Национальному антикоррупционному бюро Украины". Кравец добавил, что считает дело Чауса вопросом национальной безопасности, поскольку в его похищении было задействовано большое количество спецслужб..
Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Позже Верховная рада Украины дала согласие на его арест, однако к тому времени судья покинул территорию страны. В генпрокуратуре Украины сообщали, что судью задержали на территории Молдавии. В Кишиневе он просил предоставить политическое убежище, получил отказ и опротестовал решение суда. Высшая судебная палата страны планировала рассмотреть этот вопрос в конце апреля.
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 16:01
Бывшего украинского судью Чауса нашли под Винницей в одних трусах
 
В миреУкраинаКишиневМолдавияВинницкая областьВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныРостислав КравецНиколай Чаус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:34В Москве поймали банду "черных банкиров", обналичивших полмиллиарда рублей
15:29В Мордовии четверо подростков спасли людей из горящего дома
15:29В Нигерии не менее 68 человек погибли в результате нападения, сообщили СМИ
15:28В Москве на месте столкновения автобуса и грузовика восстановили движение
15:28Литве выгоден конфликт с Белоруссией, заявил Протасевич
15:18Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
15:11Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью
15:11В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
15:08Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
15:06Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих
15:04Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
15:03Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
15:02Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
15:02Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
14:53В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе
14:51Жительницу Южного Урала задержали пьяной за рулем с младенцем в машине
14:50Сбившая детей в Москве девушка вновь расплакалась во время суда
14:49В Крыму среди госпитализированных с COVID 98% не делали прививку
14:47В Петербурге проверят инцидент с программистом с ДЦП из списка Forbes
14:46Опрос выявил главные проблемы, беспокоящие украинцев
Лента новостейМолния