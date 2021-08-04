Адвокат Чауса обвинил украинские спецслужбы в пытках экс-судьи
Адвокат Кравец: украинские спецслужбы 50 дней пытали экс-судью Чауса, подозреваемого во взятках
КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Украинские спецслужбы 50 дней применяли пытки к экс-судье Николаю Чаусу, подозреваемому во взяточничестве, считает его адвокат Ростислав Кравец.
Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что Чаус, который ранее находился в Молдавии и исчез, объявился в селе в Винницкой области и заявил правоохранителям, что был похищен. Также издание опубликовало фото Чауса и заявило, что получило подтверждение от его супруги, что на снимке именно ее муж. Издание "Цензор.net" позднее сообщило, что сотрудники Службы безопасности Украины увезли экс-судью в неизвестном направлении. Кравец пытался встретиться в СБУ со своим клиентом, ему удалось добиться встречи лишь со второго раза. Во вторник в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что задержали Чауса в киевской больнице.
"Применялись пытки. Просто над ним издевались 50 дней там, где он находился, а я считаю, что он находился у украинских спецслужб… Около месяца ему не давали даже мыться, постоянно там включали - выключали свет, и это только немногое из того, что с ним делали", - сказал адвокат в эфире телеканала "Украина 24".
По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский вмешался в ситуацию, чтобы "помочь договориться СБУ и Национальному антикоррупционному бюро Украины". Кравец добавил, что считает дело Чауса вопросом национальной безопасности, поскольку в его похищении было задействовано большое количество спецслужб..
Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Позже Верховная рада Украины дала согласие на его арест, однако к тому времени судья покинул территорию страны. В генпрокуратуре Украины сообщали, что судью задержали на территории Молдавии. В Кишиневе он просил предоставить политическое убежище, получил отказ и опротестовал решение суда. Высшая судебная палата страны планировала рассмотреть этот вопрос в конце апреля.