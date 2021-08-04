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Адвокат Чауса обвинил украинские спецслужбы в пытках экс-судьи

Адвокат Чауса обвинил украинские спецслужбы в пытках экс-судьи - РИА Новости, 04.08.2021

Адвокат Чауса обвинил украинские спецслужбы в пытках экс-судьи

Украинские спецслужбы 50 дней применяли пытки к экс-судье Николаю Чаусу, подозреваемому во взяточничестве, считает его адвокат Ростислав Кравец. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T11:33

2021-08-04T11:33

2021-08-04T11:33

в мире

украина

кишинев

молдавия

винницкая область

владимир зеленский

верховная рада украины

служба безопасности украины

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КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Украинские спецслужбы 50 дней применяли пытки к экс-судье Николаю Чаусу, подозреваемому во взяточничестве, считает его адвокат Ростислав Кравец.Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что Чаус, который ранее находился в Молдавии и исчез, объявился в селе в Винницкой области и заявил правоохранителям, что был похищен. Также издание опубликовало фото Чауса и заявило, что получило подтверждение от его супруги, что на снимке именно ее муж. Издание "Цензор.net" позднее сообщило, что сотрудники Службы безопасности Украины увезли экс-судью в неизвестном направлении. Кравец пытался встретиться в СБУ со своим клиентом, ему удалось добиться встречи лишь со второго раза. Во вторник в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что задержали Чауса в киевской больнице.По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский вмешался в ситуацию, чтобы "помочь договориться СБУ и Национальному антикоррупционному бюро Украины". Кравец добавил, что считает дело Чауса вопросом национальной безопасности, поскольку в его похищении было задействовано большое количество спецслужб..Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Позже Верховная рада Украины дала согласие на его арест, однако к тому времени судья покинул территорию страны. В генпрокуратуре Украины сообщали, что судью задержали на территории Молдавии. В Кишиневе он просил предоставить политическое убежище, получил отказ и опротестовал решение суда. Высшая судебная палата страны планировала рассмотреть этот вопрос в конце апреля.

https://ria.ru/20210730/pokhischenie-1743647390.html

украина

кишинев

молдавия

винницкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, кишинев, молдавия, винницкая область, владимир зеленский, верховная рада украины, служба безопасности украины, ростислав кравец, николай чаус