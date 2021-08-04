https://ria.ru/20210804/putin-1744375563.html
Путин проведет совещание с правительством
Путин проведет совещание с правительством - РИА Новости, 04.08.2021
Путин проведет совещание с правительством
Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с членами правительства, будет рассмотрен ряд актуальных вопросов социально-экономического развития РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T17:07
2021-08-04T17:07
2021-08-04T17:07
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с членами правительства, будет рассмотрен ряд актуальных вопросов социально-экономического развития страны, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин проведет 5 августа очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Будет рассмотрен ряд актуальных вопросов социально-экономического развития страны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210801/ekonomika-1743833697.html
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политика, владимир путин, россия
Путин проведет совещание с правительством
Президент Путин обсудит с правительством актуальные вопросы социально-экономического развития