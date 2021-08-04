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Туризм
https://ria.ru/20210804/puteshestviya-1744319271.html
Эксперты назвали самые популярные в августе направления для путешествий
Эксперты назвали самые популярные в августе направления для путешествий - РИА Новости, 04.08.2021
Эксперты назвали самые популярные в августе направления для путешествий
Определены наиболее востребованные у туристов направления для путешествий в последний месяц лета, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:41
2021-08-04T13:49
туризм
калининград
санкт-петербург
анапа
севастополь
минеральные воды
сочи
москва
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Определены наиболее востребованные у туристов направления для путешествий в последний месяц лета, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований авиабилетов пользователей и сравнили сведения с аналогичной информацией за тот же период прошлого года.Оказалось, что самым популярным направлением по-прежнему остается Москва, а также вырос спрос на путешествия в Калининград и Минеральные Воды. Средняя цена перелета уменьшилась на 100 рублей, до 6,2 тысяч.В частности, более четверти туристов приобретали авиабилеты в Москву, причем за год они подешевели на три процента, до 5,7 тысяч рублей.В Санкт-Петербург планируют отправиться 11 процентов путешественников. Интерес к поездке в город на Неве увеличился на восемь процентов, а билеты подорожали в среднем на три процента, до 6,2 тысяч рублей.Популярность перелетов в Сочи уменьшилась на семь процентов, а в Симферополь собрались шесть процентов клиентов сервиса.Три процента туристов отправляются в Анапу: востребованность этого направления выросла на четыре процента, а стоимость авиабилетов снизилась до 5,4 тысяч рублей. Также пользователи стали чаще оплачивать перелеты в Калининград и Кавминводы — на 17 процентов, цена дороги почти не изменилась (6,6 и 4,9 тысячи рублей соответственно).Эксперты говорят, что уменьшение спроса на южные направления — следствие введенных коронавирусных ограничений в Краснодарском крае и Севастополе. Кроме того, в этом году у россиян появилось гораздо больше возможностей для заграничных путешествий.
https://ria.ru/20210716/plyazhi-1741409776.html
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калининград
санкт-петербург
анапа
севастополь
минеральные воды
сочи
москва
нева (река)
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калининград, санкт-петербург, анапа, севастополь, минеральные воды, сочи, москва, новости - туризм, нева (река), самолеты, авиабилеты, отдых в россии 2021 летом, туристы
13:41 04.08.2021 (обновлено: 13:49 04.08.2021)
 

Эксперты назвали самые популярные в августе направления для путешествий

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Определены наиболее востребованные у туристов направления для путешествий в последний месяц лета, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований авиабилетов пользователей и сравнили сведения с аналогичной информацией за тот же период прошлого года.
Оказалось, что самым популярным направлением по-прежнему остается Москва, а также вырос спрос на путешествия в Калининград и Минеральные Воды. Средняя цена перелета уменьшилась на 100 рублей, до 6,2 тысяч.
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В частности, более четверти туристов приобретали авиабилеты в Москву, причем за год они подешевели на три процента, до 5,7 тысяч рублей.
В Санкт-Петербург планируют отправиться 11 процентов путешественников. Интерес к поездке в город на Неве увеличился на восемь процентов, а билеты подорожали в среднем на три процента, до 6,2 тысяч рублей.
Популярность перелетов в Сочи уменьшилась на семь процентов, а в Симферополь собрались шесть процентов клиентов сервиса.
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Три процента туристов отправляются в Анапу: востребованность этого направления выросла на четыре процента, а стоимость авиабилетов снизилась до 5,4 тысяч рублей. Также пользователи стали чаще оплачивать перелеты в Калининград и Кавминводы — на 17 процентов, цена дороги почти не изменилась (6,6 и 4,9 тысячи рублей соответственно).
Эксперты говорят, что уменьшение спроса на южные направления — следствие введенных коронавирусных ограничений в Краснодарском крае и Севастополе. Кроме того, в этом году у россиян появилось гораздо больше возможностей для заграничных путешествий.
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