https://ria.ru/20210804/puteshestviya-1744319271.html

Эксперты назвали самые популярные в августе направления для путешествий

Эксперты назвали самые популярные в августе направления для путешествий - РИА Новости, 04.08.2021

Эксперты назвали самые популярные в августе направления для путешествий

Определены наиболее востребованные у туристов направления для путешествий в последний месяц лета, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T13:41

2021-08-04T13:41

2021-08-04T13:49

туризм

калининград

санкт-петербург

анапа

севастополь

минеральные воды

сочи

москва

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Определены наиболее востребованные у туристов направления для путешествий в последний месяц лета, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований авиабилетов пользователей и сравнили сведения с аналогичной информацией за тот же период прошлого года.Оказалось, что самым популярным направлением по-прежнему остается Москва, а также вырос спрос на путешествия в Калининград и Минеральные Воды. Средняя цена перелета уменьшилась на 100 рублей, до 6,2 тысяч.В частности, более четверти туристов приобретали авиабилеты в Москву, причем за год они подешевели на три процента, до 5,7 тысяч рублей.В Санкт-Петербург планируют отправиться 11 процентов путешественников. Интерес к поездке в город на Неве увеличился на восемь процентов, а билеты подорожали в среднем на три процента, до 6,2 тысяч рублей.Популярность перелетов в Сочи уменьшилась на семь процентов, а в Симферополь собрались шесть процентов клиентов сервиса.Три процента туристов отправляются в Анапу: востребованность этого направления выросла на четыре процента, а стоимость авиабилетов снизилась до 5,4 тысяч рублей. Также пользователи стали чаще оплачивать перелеты в Калининград и Кавминводы — на 17 процентов, цена дороги почти не изменилась (6,6 и 4,9 тысячи рублей соответственно).Эксперты говорят, что уменьшение спроса на южные направления — следствие введенных коронавирусных ограничений в Краснодарском крае и Севастополе. Кроме того, в этом году у россиян появилось гораздо больше возможностей для заграничных путешествий.

https://ria.ru/20210716/plyazhi-1741409776.html

https://ria.ru/20210714/suzdal-1740384667.html

https://ria.ru/20210720/vladimir-1741892498.html

калининград

санкт-петербург

анапа

севастополь

минеральные воды

сочи

москва

нева (река)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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