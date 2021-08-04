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В Новой Москве проверят загрязнение Николо-Хованского пруда

В Новой Москве проверят загрязнение Николо-Хованского пруда - РИА Новости, 04.08.2021

В Новой Москве проверят загрязнение Николо-Хованского пруда

Началась проверка информации о загрязнении Николо-Хованского пруда в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T21:16

2021-08-04T21:16

2021-08-04T21:16

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

новая москва

городское хозяйство москвы

россия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Началась проверка информации о загрязнении Николо-Хованского пруда в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы вынес определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по факту загрязнения 2-го Николо-Хованского пруда - русловый пруд на реке Сосенка - в Новой Москве. Работа проводится совместно с сотрудниками столичной Межрайонной природоохранной прокуратуры", - говорится в сообщении.Отмечается, что в середине июля жители обратились на горячую линию департамента с жалобами на неприятный запах. На место выехала экологическая лаборатория.Сообщается, что в конце июля на горячую линию департамента поступило обращение по вопросу гибели уток, факт подтвердился."Тушки птиц отправлены на экспертизу. Также были отобраны пробы воды. Данные лабораторных проб воды будут приобщены к материалам дела, виновные лица будут привлечены к административной ответственности по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ. Кроме того, была проведена механическая очистка пруда", - говорится в сообщении.Дополняется, что письма для организации проверки нарушения природоохранного законодательства департамент направил в адрес Межрегионального управления Росприроднадзора по городу Москве и Калужской области, так как часть вопросов экологического надзора по этой территории находится в федеральном ведомстве."Сейчас продолжается обследование системы водоотведения в акватории руслового пруда реки Сосенка с целью оценки соблюдения требований природоохранного законодательства всеми предприятиями-водопользователями, которые осуществляют сброс сточных вод как в сам водный объект, так и в систему водных подземных коллекторов", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20191028/1560320596.html

https://ria.ru/20200523/1571895859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), новая москва, городское хозяйство москвы, россия