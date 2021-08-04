В Новой Москве проверят загрязнение Николо-Хованского пруда
В Новой Москве началась проверка информации о загрязнении Николо-Хованского пруда
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВолошинские рдяные краски осени разлиты по прудам
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Началась проверка информации о загрязнении Николо-Хованского пруда в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы вынес определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по факту загрязнения 2-го Николо-Хованского пруда - русловый пруд на реке Сосенка - в Новой Москве. Работа проводится совместно с сотрудниками столичной Межрайонной природоохранной прокуратуры", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в середине июля жители обратились на горячую линию департамента с жалобами на неприятный запах. На место выехала экологическая лаборатория.
"Проведенные замеры показали, что превышений допустимого содержания загрязняющих веществ в воздухе нет. Параллельно специалисты отобрали пробы воды. По результатам лабораторных анализов проб воды установлено сверхнормативное содержание ряда загрязняющих веществ – они были зафиксированы в ручье, который вытекает с территории Хованской промзоны – здесь было обнаружено скопление отходов. Полученные результаты были направлены в Росприроднадзор. В конце июля с территории Хованской промзоны обнаруженные отходы были вывезены", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что в конце июля на горячую линию департамента поступило обращение по вопросу гибели уток, факт подтвердился.
"Тушки птиц отправлены на экспертизу. Также были отобраны пробы воды. Данные лабораторных проб воды будут приобщены к материалам дела, виновные лица будут привлечены к административной ответственности по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ. Кроме того, была проведена механическая очистка пруда", - говорится в сообщении.
Дополняется, что письма для организации проверки нарушения природоохранного законодательства департамент направил в адрес Межрегионального управления Росприроднадзора по городу Москве и Калужской области, так как часть вопросов экологического надзора по этой территории находится в федеральном ведомстве.
"Сейчас продолжается обследование системы водоотведения в акватории руслового пруда реки Сосенка с целью оценки соблюдения требований природоохранного законодательства всеми предприятиями-водопользователями, которые осуществляют сброс сточных вод как в сам водный объект, так и в систему водных подземных коллекторов", - подчеркивается в сообщении.