https://ria.ru/20210804/protasevich-1744375248.html

Протасевич рассказал, кто планировал госпереворот в Белоруссии

Протасевич рассказал, кто планировал госпереворот в Белоруссии - РИА Новости, 04.08.2021

Протасевич рассказал, кто планировал госпереворот в Белоруссии

Основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что госпереворот в Белоруссии планировали не сторонники экс-кандидата на пост президента Светланы... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T17:06

2021-08-04T17:06

2021-08-04T18:00

в мире

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россия

светлана тихановская

роман протасевич

софия сапега

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что госпереворот в Белоруссии планировали не сторонники экс-кандидата на пост президента Светланы Тихановской.Протасевич подчеркнул, что он просто сообщил информацию о возможности такого сценария."Представители штаба Тихановской были проинформированы, но не принимали участия в подготовке этого насильственного переворота", — сказал основатель Nexta.По его словам, экс-кандидат в президенты испугалась, услышав об этом."Сказала, что это, во-первых, очень неожиданное, во-вторых, очень страшное предложение, и делать какие-либо выводы и какие-либо шаги на данном этапе точно не стоит", — добавил Протасевич.Он отметил, что по дальнейшему развитию событий общался с советником Тихановской — Александром Добровольским. "Я думаю, что он может подтвердить мои слова о том, что штаб не принимал активного участия в обсуждении, штаб не принимал никакого участия в планировании. Позиция была такая, что мы вообще не вмешиваемся, мы не принимаем в этом участия, мы просто наблюдаем", — сказал создатель ресурса.На вопрос Палецкиса, участвовали или знали о попытке переворота в Белоруссии литовские представители (спецслужбы, дипломаты, журналисты), Протасевич ответил, что ему тяжело об этом судить — у него не было прямых контактов с литовскими представителями. Основатель Nexta также добавил, что не входил в штаб Тихановской и был далек от политической деятельности.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим рейсом летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Протасевич. При проверке документов его задержали. Против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков, ему грозит до 15 лет лишения свободы.Пресс-служба СК республики 25 июня сообщила, что Протасевич обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием и дает последовательные признательные показания.Белорусская оппозиция считает победителем прошедших летом 2020 года выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В стране против лидеров оппозиции возбудили уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшую в Литву Тихановскую, которая также стала фигурантом дел, включили в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.

https://ria.ru/20210722/protasevich-1742363033.html

https://ria.ru/20210804/protasevich-1744341830.html

https://ria.ru/20210730/pechene-1743683678.html

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в мире, белоруссия, россия, светлана тихановская, роман протасевич, софия сапега