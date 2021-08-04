https://ria.ru/20210804/protasevich-1744341830.html

Протасевич заявил, что не подвергался в Минске пыткам и давлению

Протасевич заявил, что не подвергался в Минске пыткам и давлению - РИА Новости, 04.08.2021

Протасевич заявил, что не подвергался в Минске пыткам и давлению

Основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич дал интервью литовскому оппозиционному политику Альгирдасу Палецкису,... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T14:32

2021-08-04T14:32

2021-08-04T15:27

в мире

белоруссия

альгирдас палецкис

роман протасевич

задержание основателя telegram-канала nexta

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич дал интервью литовскому оппозиционному политику Альгирдасу Палецкису, в котором заявил, что в Минске его не пытали, относились к нему максимально адекватно, а после задержания осталась только одна травма - следы на запястьях после стягивания рук по пути из аэропорта в Следственный комитет."Не знаю вообще, о каких пытках может идти речь. Ранее я уже говорил, как бы удивительно это и странно ни звучало, для многих изданий и особенно западных. Действительно, не было никакого давления на меня. Я могу сказать более того, что отношение было максимально адекватным. Нигде не было даже каких-либо словесных унижений. Все было максимально по закону, все было максимально спокойно, взвешено, я бы даже не сказал, что ко мне было какое-то предвзятое отношение, только если не в лучшую сторону", - сказал Протасевич. Интервью размещено на Youtube-канале Палецкиса.Отдельно Протасевич рассказал про следы на запястьях. "Никакого сопротивления при задержании я не оказывал, я не знаю откуда у вас такая информация... глупо было бы пытаться сопротивляться, тем более, что это не какая-то акция протеста. Задерживали меня спокойно, просто позже, пока меня везли в отделение Следственного комитета, чтобы официально предъявить обвинения, мне стянули руки стяжками, по сути это строительный хомут, как я понимаю - у сотрудников, которые меня везли, ничего другого не было, не было даже наручников. Немного жестко затянули, это единственное, что у меня осталось от задержания", - рассказал Протасевич.Протасевич также прокомментировал условия содержания в тюрьме в Белоруссии. По его словам, первые полтора дня он находился в СИЗО номер 1, в старом здании, где давно не было ремонта, там он был один. "Позже меня перевезли в СИЗО КГБ, как в Белоруссии говорят в народе "американку". Там, на удивление, условия были куда лучше", - добавил Протасевич.По его словам, там он находился еще с тремя заключенными, которые его поддерживали. Протасевич отметил, что для тюрьмы условия были весьма неплохие, несмотря на то, что камеры были длиной 4 на 5 метров. Разрешалось курить в камере и выходить на одну прогулку в день где-то около часа.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ София Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.Пресс-служба СК республики 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.

https://ria.ru/20210610/lukyanov-1736479277.html

https://ria.ru/20210707/protasevich-1740338487.html

https://ria.ru/20210715/tikhanovskaya-1741335799.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, альгирдас палецкис, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta