https://ria.ru/20210804/propusk-1744357629.html

Санитарные пропуска вступят в силу, несмотря на протесты, заявил Макрон

Санитарные пропуска вступят в силу, несмотря на протесты, заявил Макрон - РИА Новости, 04.08.2021

Санитарные пропуска вступят в силу, несмотря на протесты, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что десятки тысяч протестующих против санитарных пропусков, которые обвиняют его в диктатуре, потеряли чувство... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T15:51

2021-08-04T15:51

2021-08-04T15:51

распространение коронавируса

в мире

франция

эммануэль макрон

коронавирус covid-19

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ПАРИЖ, 4 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что десятки тысяч протестующих против санитарных пропусков, которые обвиняют его в диктатуре, потеряли чувство реальности, однако он не поддастся насилию с их стороны."Я не поддамся их радикальному насилию... Я считаю, что на карту поставлено само существование демократий. Их отношение - это угроза демократии", - заявил Макрон, комментируя протесты против санитарных пропусков, в интервью Paris Match, отрывки из которого опубликованы в среду.Он призвал манифестантов взглянуть на демонстрации в странах, в которых уже нет верховенства закона. "Я думаю, что они создают постоянный беспорядок, чтобы оспорить существование республиканского порядка, но я не уступлю", - сказал французский лидер.По его словам, "несколько десятков тысяч граждан теряют чувство реальности, говоря о том, что мы живем в условиях диктатуры".Несколько выходных подряд в Париже и по всей Франции проходят акции против санитарных пропусков. Одна из манифестаций стартовала в субботу в Париже у станции метро Вилье в 17-м округе и закончилась на площади Бастилии. Когда шествие остановилось на конечной точке маршрута - площади Бастилии - агрессивные демонстранты начали забрасывать полицейских бутылками, файерами, взрывать петарды, в ответ полиция распылила слезоточивый газ и применила водометы.В ходе шествия толпа не раз провоцировала полицию, освистывала и закидывала бутылками. Правоохранители в ответ несколько раз применяли слезоточивый газ. Периодически происходили небольшие стычки протестующих с сотрудниками полиции. Манифестанты скандировали лозунги "Свободу!", "Макрон, мы не хотим твоего санитарного пропуска!", "Макрона - в отставку!", "Диктатора - в тюрьму!" В акции также участвовали представители движения "Желтые жилеты".Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, он заявил о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, в частности, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, он был принят французским парламентом.Как сообщил представитель правительства Франции Габриэль Атталь, санитарные пропуска начнут действовать с 9 августа.

https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743303225.html

https://ria.ru/20210725/propuska-1742774761.html

https://ria.ru/20210724/marsel-1742708975.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, коронавирус covid-19