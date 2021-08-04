Школьница Липецкой области стала призером конкурса "Страна открытий"
© Ирина ФонякинаСтоп-кадр видео о музее "Дом Меншикова" в городе Чаплыгина
© Ирина Фонякина
ЛИПЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Подведены итоги Всероссийского образовательно-туристического конкурса видеороликов "Страна открытий", в котором приняли участие более 25 тысяч школьников со всей России, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, победителями стали 100 школьников из 50 регионов. Они записывали видео о своем регионе и размещали его на платформе TikTok. В рамках проекта школьники представили региональные технопарки, высокотехнологичные производства, музеи, архитектурные объекты, транспортную систему. В число победителей вошла Ирина Фонякина из Чаплыгина. В номинации "Урбанистика" она представила видеоролик об одной из главных достопримечательностей старинного города Чаплыгина – Доме Меншикова. Это памятник истории и архитектуры конца XVII – начала XVIII веков федерального значения.
© Ирина ФонякинаСтоп-кадр видео о музее "Дом Меншикова" в городе Чаплыгина
© Ирина Фонякина
Стоп-кадр видео о музее "Дом Меншикова" в городе Чаплыгина
Артамонов отметил, что лучшие видеоролики отбирало экспертное жюри, в состав которого вошли тревел-блогер Кристина Макеева, балетмейстер Алла Духова, телеведущий Дмитрий Борисов, певец Павел Артемьев и другие популярные медийные персоны.
"Молодежь Липецкой области – целеустремленная и талантливая. России и нашей области нужны юноши и девушки, способные работать на благо людей, готовые отвечать на вызовы времени, самосовершенствоваться и менять мир", - сказал Артамонов.