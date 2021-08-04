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Школьница Липецкой области стала призером конкурса "Страна открытий"

Школьница Липецкой области стала призером конкурса "Страна открытий" - РИА Новости, 04.08.2021

Школьница Липецкой области стала призером конкурса "Страна открытий"

Подведены итоги Всероссийского образовательно-туристического конкурса видеороликов "Страна открытий", в котором приняли участие более 25 тысяч школьников со... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T14:44

2021-08-04T14:44

2021-08-04T14:44

липецкая область

игорь артамонов

россия

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ЛИПЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Подведены итоги Всероссийского образовательно-туристического конкурса видеороликов "Страна открытий", в котором приняли участие более 25 тысяч школьников со всей России, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, победителями стали 100 школьников из 50 регионов. Они записывали видео о своем регионе и размещали его на платформе TikTok. В рамках проекта школьники представили региональные технопарки, высокотехнологичные производства, музеи, архитектурные объекты, транспортную систему. В число победителей вошла Ирина Фонякина из Чаплыгина. В номинации "Урбанистика" она представила видеоролик об одной из главных достопримечательностей старинного города Чаплыгина – Доме Меншикова. Это памятник истории и архитектуры конца XVII – начала XVIII веков федерального значения.Артамонов отметил, что лучшие видеоролики отбирало экспертное жюри, в состав которого вошли тревел-блогер Кристина Макеева, балетмейстер Алла Духова, телеведущий Дмитрий Борисов, певец Павел Артемьев и другие популярные медийные персоны.

https://ria.ru/20210427/reyting-1730096290.html

россия

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игорь артамонов, россия