Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20210804/prizer-1744342326.html
Школьница Липецкой области стала призером конкурса "Страна открытий"
Школьница Липецкой области стала призером конкурса "Страна открытий" - РИА Новости, 04.08.2021
Школьница Липецкой области стала призером конкурса "Страна открытий"
Подведены итоги Всероссийского образовательно-туристического конкурса видеороликов "Страна открытий", в котором приняли участие более 25 тысяч школьников со... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T14:44
2021-08-04T14:44
липецкая область
игорь артамонов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744343418_0:0:724:407_1920x0_80_0_0_04b5caab4e753515e04c18ec1d9fee2b.jpg
ЛИПЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Подведены итоги Всероссийского образовательно-туристического конкурса видеороликов "Страна открытий", в котором приняли участие более 25 тысяч школьников со всей России, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, победителями стали 100 школьников из 50 регионов. Они записывали видео о своем регионе и размещали его на платформе TikTok. В рамках проекта школьники представили региональные технопарки, высокотехнологичные производства, музеи, архитектурные объекты, транспортную систему. В число победителей вошла Ирина Фонякина из Чаплыгина. В номинации "Урбанистика" она представила видеоролик об одной из главных достопримечательностей старинного города Чаплыгина – Доме Меншикова. Это памятник истории и архитектуры конца XVII – начала XVIII веков федерального значения.Артамонов отметил, что лучшие видеоролики отбирало экспертное жюри, в состав которого вошли тревел-блогер Кристина Макеева, балетмейстер Алла Духова, телеведущий Дмитрий Борисов, певец Павел Артемьев и другие популярные медийные персоны.
https://ria.ru/20210427/reyting-1730096290.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744343418_82:0:626:408_1920x0_80_0_0_9518d2bc7d0a6207cd6b84e744c144e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов, россия
14:44 04.08.2021
 

Школьница Липецкой области стала призером конкурса "Страна открытий"

© Ирина ФонякинаСтоп-кадр видео о музее "Дом Меншикова" в городе Чаплыгина
Стоп-кадр видео о музее Дом Меншикова в городе Чаплыгина
© Ирина Фонякина
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Подведены итоги Всероссийского образовательно-туристического конкурса видеороликов "Страна открытий", в котором приняли участие более 25 тысяч школьников со всей России, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, победителями стали 100 школьников из 50 регионов. Они записывали видео о своем регионе и размещали его на платформе TikTok. В рамках проекта школьники представили региональные технопарки, высокотехнологичные производства, музеи, архитектурные объекты, транспортную систему. В число победителей вошла Ирина Фонякина из Чаплыгина. В номинации "Урбанистика" она представила видеоролик об одной из главных достопримечательностей старинного города Чаплыгина – Доме Меншикова. Это памятник истории и архитектуры конца XVII – начала XVIII веков федерального значения.
© Ирина ФонякинаСтоп-кадр видео о музее "Дом Меншикова" в городе Чаплыгина
Стоп-кадр видео о музее Дом Меншикова в городе Чаплыгина
© Ирина Фонякина
Стоп-кадр видео о музее "Дом Меншикова" в городе Чаплыгина
Артамонов отметил, что лучшие видеоролики отбирало экспертное жюри, в состав которого вошли тревел-блогер Кристина Макеева, балетмейстер Алла Духова, телеведущий Дмитрий Борисов, певец Павел Артемьев и другие популярные медийные персоны.
"Молодежь Липецкой области – целеустремленная и талантливая. России и нашей области нужны юноши и девушки, способные работать на благо людей, готовые отвечать на вызовы времени, самосовершенствоваться и менять мир", - сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 10:41Липецкая область
Глава Липецкой области Игорь Артамонов прокомментировал рейтинг АКРА
 
Липецкая областьИгорь АртамоновРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:34В Москве поймали банду "черных банкиров", обналичивших полмиллиарда рублей
15:29В Мордовии четверо подростков спасли людей из горящего дома
15:29В Нигерии не менее 68 человек погибли в результате нападения, сообщили СМИ
15:28В Москве на месте столкновения автобуса и грузовика восстановили движение
15:28Литве выгоден конфликт с Белоруссией, заявил Протасевич
15:18Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
15:11Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью
15:11В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
15:08Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
15:06Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих
15:04Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
15:03Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
15:02Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
15:02Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
14:53В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе
14:51Жительницу Южного Урала задержали пьяной за рулем с младенцем в машине
14:50Сбившая детей в Москве девушка вновь расплакалась во время суда
14:49В Крыму среди госпитализированных с COVID 98% не делали прививку
14:47В Петербурге проверят инцидент с программистом с ДЦП из списка Forbes
14:46Опрос выявил главные проблемы, беспокоящие украинцев
Лента новостейМолния