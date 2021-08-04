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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210804/privivka-1744329681.html
Барабанщик The Offspring покинул группу из-за отказа делать прививку
Барабанщик The Offspring покинул группу из-за отказа делать прививку - РИА Новости, 04.08.2021
Барабанщик The Offspring покинул группу из-за отказа делать прививку
Пит Парада, барабанщик американской панк-рок-группы The Offspring опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал, что ему пришлось покинуть легендарный... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T16:09
2021-08-04T16:09
культура
прививки
новости культуры
музыка
коронавирус covid-19
сша
ирландия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пит Парада, барабанщик американской панк-рок-группы The Offspring опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал, что ему пришлось покинуть легендарный коллектив из-за отказа делать прививку против COVID-19. Музыкант объяснил, что не может вакцинироваться по медицинским показаниям. Ранее, по его словам, ему диагностировали синдром Гийена — Барре. Тем не менее индустрия развлечений требует, чтобы артисты были привиты против вируса и могли выступать на крупномасштабных мероприятиях. Барабанщик добавил, что в 2020 году заразился коронавирусом и быстро поправился. Поэтому не боится повторно переболеть им. Куда больше рокера беспокоит его давняя болезнь. Пит Парада считает, что из-за синдрома Гийена — Барре у него могут возникнуть побочные эффекты от вакцинации. Поэтому врач посоветовал музыканту не рисковать. Синдром Гийена — Барре — редкое заболевание, при котором собственная иммунная система человека повреждает нервы, вызывая мышечную слабость, а иногда и паралич.Барабанщик отметил, что не злится на коллег по The Offspring. Наоборот, он очень расстроен, что не сможет какое-то время выступать. В апреле музыканты выпустили десятый студийный альбом "Let the bad times roll". В августе рокеры собираются начать тур по США, а осенью отправиться с концертами в Великобританию и Ирландию.
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прививки, новости культуры, музыка, коронавирус covid-19, сша, ирландия, великобритания, the offspring
16:09 04.08.2021
 

Барабанщик The Offspring покинул группу из-за отказа делать прививку

© AFP 2021 / Corey Perrine / Getty ImagesБарабанщик Пита Парада выступает в составе группы The Offspring
Барабанщик Пита Парада выступает в составе группы The Offspring - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© AFP 2021 / Corey Perrine / Getty Images
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пит Парада, барабанщик американской панк-рок-группы The Offspring опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал, что ему пришлось покинуть легендарный коллектив из-за отказа делать прививку против COVID-19.
Музыкант объяснил, что не может вакцинироваться по медицинским показаниям. Ранее, по его словам, ему диагностировали синдром Гийена — Барре. Тем не менее индустрия развлечений требует, чтобы артисты были привиты против вируса и могли выступать на крупномасштабных мероприятиях.

"Поскольку я не могу выполнять то, что предписано требованиями, недавно было решено, что мне небезопасно находиться рядом с остальными ребятами в студии и в туре", — написал Пит Парада.

Барабанщик добавил, что в 2020 году заразился коронавирусом и быстро поправился. Поэтому не боится повторно переболеть им. Куда больше рокера беспокоит его давняя болезнь. Пит Парада считает, что из-за синдрома Гийена — Барре у него могут возникнуть побочные эффекты от вакцинации. Поэтому врач посоветовал музыканту не рисковать.

"Я подхватил вирус более года назад, и перенес его в легкой форме. Я уверен, что смогу справиться с ним вновь, но не знаю, что со мной будет после вакцинации. Синдром Гийена — Барре возник в детстве и прогрессировал на протяжении моей жизни", — пояснил Парада.

Синдром Гийена — Барре — редкое заболевание, при котором собственная иммунная система человека повреждает нервы, вызывая мышечную слабость, а иногда и паралич.
Барабанщик отметил, что не злится на коллег по The Offspring. Наоборот, он очень расстроен, что не сможет какое-то время выступать.
В апреле музыканты выпустили десятый студийный альбом "Let the bad times roll". В августе рокеры собираются начать тур по США, а осенью отправиться с концертами в Великобританию и Ирландию.
Модельер Валентин Юдашкин на традиционном праздничном шоу к Международному женскому дню в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 11:40Шоубиз
Жена Юдашкина заявила, что он легко перенес COVID-19 после прививки
 
КультураПрививкиНовости культурыМузыкаКоронавирус COVID-19СШАИрландияВеликобританияThe Offspring
 
 
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