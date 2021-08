https://ria.ru/20210804/privivka-1744329681.html

Барабанщик The Offspring покинул группу из-за отказа делать прививку

Барабанщик The Offspring покинул группу из-за отказа делать прививку - РИА Новости, 04.08.2021

Барабанщик The Offspring покинул группу из-за отказа делать прививку

Пит Парада, барабанщик американской панк-рок-группы The Offspring опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал, что ему пришлось покинуть легендарный... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T16:09

2021-08-04T16:09

2021-08-04T16:09

культура

прививки

новости культуры

музыка

коронавирус covid-19

сша

ирландия

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744329250_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_3a50afeb9da8127c08c10c6c1df24692.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пит Парада, барабанщик американской панк-рок-группы The Offspring опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал, что ему пришлось покинуть легендарный коллектив из-за отказа делать прививку против COVID-19. Музыкант объяснил, что не может вакцинироваться по медицинским показаниям. Ранее, по его словам, ему диагностировали синдром Гийена — Барре. Тем не менее индустрия развлечений требует, чтобы артисты были привиты против вируса и могли выступать на крупномасштабных мероприятиях. Барабанщик добавил, что в 2020 году заразился коронавирусом и быстро поправился. Поэтому не боится повторно переболеть им. Куда больше рокера беспокоит его давняя болезнь. Пит Парада считает, что из-за синдрома Гийена — Барре у него могут возникнуть побочные эффекты от вакцинации. Поэтому врач посоветовал музыканту не рисковать. Синдром Гийена — Барре — редкое заболевание, при котором собственная иммунная система человека повреждает нервы, вызывая мышечную слабость, а иногда и паралич.Барабанщик отметил, что не злится на коллег по The Offspring. Наоборот, он очень расстроен, что не сможет какое-то время выступать. В апреле музыканты выпустили десятый студийный альбом "Let the bad times roll". В августе рокеры собираются начать тур по США, а осенью отправиться с концертами в Великобританию и Ирландию.

https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740893051.html

сша

ирландия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прививки, новости культуры, музыка, коронавирус covid-19, сша, ирландия, великобритания, the offspring