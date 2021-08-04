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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210804/prichal-1744345338.html
На Ямале создадут промышленно-логистический парк "Обской причал"
На Ямале создадут промышленно-логистический парк "Обской причал" - РИА Новости, 04.08.2021
На Ямале создадут промышленно-логистический парк "Обской причал"
Промышленно-логистический парк "Обской причал" создается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в среду пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T14:47
2021-08-04T14:47
ямало-ненецкий автономный округ
экономика
лабытнанги
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Промышленно-логистический парк "Обской причал" создается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в среду пресс-служба губернатора региона."В городе Лабытнанги продолжается создание промышленно-логистического парка "Обской причал". Проект предполагает модернизацию действующей инфраструктуры речного порта и строительство новых производственных мощностей", - говорится в сообщении.В условиях смещения центров добычи на север округа ключевое значение для освоения новых месторождений приобретает создание надежной логистической схемы. Транспортный узел в городе Лабытнанги является ее важным элементом, где сходятся железнодорожные, автомобильные и водные пути. Поэтому территория выбрана для размещения промышленного парка. Это позволит реализовать цели и задачи, поставленные в Стратегии развития Арктической зоны России и Стратегии развития Ямала до 2035 года, уточняет пресс-служба.Проект предполагает прокладку газопровода и модернизацию существующей коммунальной инфраструктуры порта, реконструкцию причальной стенки, реновацию кранов, строительство производственных и складских корпусов. Благодаря этому значительно увеличится объем перевалки грузов, будет создан центр оказания логистических и сервисных услуг для предприятий топливно-энергетического комплекса и организовано производство строительных материалов в непосредственной близости от транспортной инфраструктуры.Кроме того, развитие портовой территории позволит и в дальнейшем гарантировать бесперебойные поставки грузов для жизнеобеспечения труднодоступных районов округа."Обской причал" создается на базе имущества "Ямалгосснаба". Округ готов сотрудничать с другими собственниками и арендаторами территории для совместной реализации проекта, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210720/yamal-1742018374.html
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экономика, лабытнанги, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия
14:47 04.08.2021
 
На Ямале создадут промышленно-логистический парк "Обской причал"

Промышленно-логистический парк "Обской причал" создается в Ямало-Ненецком автономном округе

© Фото : ИгоревичРека Обь
Река Обь - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Фото : Игоревич
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Промышленно-логистический парк "Обской причал" создается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в среду пресс-служба губернатора региона.
"В городе Лабытнанги продолжается создание промышленно-логистического парка "Обской причал". Проект предполагает модернизацию действующей инфраструктуры речного порта и строительство новых производственных мощностей", - говорится в сообщении.
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В условиях смещения центров добычи на север округа ключевое значение для освоения новых месторождений приобретает создание надежной логистической схемы. Транспортный узел в городе Лабытнанги является ее важным элементом, где сходятся железнодорожные, автомобильные и водные пути. Поэтому территория выбрана для размещения промышленного парка. Это позволит реализовать цели и задачи, поставленные в Стратегии развития Арктической зоны России и Стратегии развития Ямала до 2035 года, уточняет пресс-служба.
Проект предполагает прокладку газопровода и модернизацию существующей коммунальной инфраструктуры порта, реконструкцию причальной стенки, реновацию кранов, строительство производственных и складских корпусов. Благодаря этому значительно увеличится объем перевалки грузов, будет создан центр оказания логистических и сервисных услуг для предприятий топливно-энергетического комплекса и организовано производство строительных материалов в непосредственной близости от транспортной инфраструктуры.
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"Обской причал" создается на базе имущества "Ямалгосснаба". Округ готов сотрудничать с другими собственниками и арендаторами территории для совместной реализации проекта, отмечается в сообщении.
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