https://ria.ru/20210804/prichal-1744345338.html

На Ямале создадут промышленно-логистический парк "Обской причал"

На Ямале создадут промышленно-логистический парк "Обской причал" - РИА Новости, 04.08.2021

На Ямале создадут промышленно-логистический парк "Обской причал"

Промышленно-логистический парк "Обской причал" создается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в среду пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T14:47

2021-08-04T14:47

2021-08-04T14:47

ямало-ненецкий автономный округ

экономика

лабытнанги

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149730/51/1497305170_0:160:1601:1060_1920x0_80_0_0_87955cd792e51074c84f9e03a27ffdbb.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Промышленно-логистический парк "Обской причал" создается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в среду пресс-служба губернатора региона."В городе Лабытнанги продолжается создание промышленно-логистического парка "Обской причал". Проект предполагает модернизацию действующей инфраструктуры речного порта и строительство новых производственных мощностей", - говорится в сообщении.В условиях смещения центров добычи на север округа ключевое значение для освоения новых месторождений приобретает создание надежной логистической схемы. Транспортный узел в городе Лабытнанги является ее важным элементом, где сходятся железнодорожные, автомобильные и водные пути. Поэтому территория выбрана для размещения промышленного парка. Это позволит реализовать цели и задачи, поставленные в Стратегии развития Арктической зоны России и Стратегии развития Ямала до 2035 года, уточняет пресс-служба.Проект предполагает прокладку газопровода и модернизацию существующей коммунальной инфраструктуры порта, реконструкцию причальной стенки, реновацию кранов, строительство производственных и складских корпусов. Благодаря этому значительно увеличится объем перевалки грузов, будет создан центр оказания логистических и сервисных услуг для предприятий топливно-энергетического комплекса и организовано производство строительных материалов в непосредственной близости от транспортной инфраструктуры.Кроме того, развитие портовой территории позволит и в дальнейшем гарантировать бесперебойные поставки грузов для жизнеобеспечения труднодоступных районов округа."Обской причал" создается на базе имущества "Ямалгосснаба". Округ готов сотрудничать с другими собственниками и арендаторами территории для совместной реализации проекта, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210720/yamal-1742018374.html

https://ria.ru/20210723/snezhinka-1742601335.html

https://ria.ru/20210804/yamal-1744341683.html

лабытнанги

ямал

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, лабытнанги, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия