На Ямале создадут промышленно-логистический парк "Обской причал"
Промышленно-логистический парк "Обской причал" создается в Ямало-Ненецком автономном округе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Промышленно-логистический парк "Обской причал" создается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в среду пресс-служба губернатора региона.
"В городе Лабытнанги продолжается создание промышленно-логистического парка "Обской причал". Проект предполагает модернизацию действующей инфраструктуры речного порта и строительство новых производственных мощностей", - говорится в сообщении.
В условиях смещения центров добычи на север округа ключевое значение для освоения новых месторождений приобретает создание надежной логистической схемы. Транспортный узел в городе Лабытнанги является ее важным элементом, где сходятся железнодорожные, автомобильные и водные пути. Поэтому территория выбрана для размещения промышленного парка. Это позволит реализовать цели и задачи, поставленные в Стратегии развития Арктической зоны России и Стратегии развития Ямала до 2035 года, уточняет пресс-служба.
Проект предполагает прокладку газопровода и модернизацию существующей коммунальной инфраструктуры порта, реконструкцию причальной стенки, реновацию кранов, строительство производственных и складских корпусов. Благодаря этому значительно увеличится объем перевалки грузов, будет создан центр оказания логистических и сервисных услуг для предприятий топливно-энергетического комплекса и организовано производство строительных материалов в непосредственной близости от транспортной инфраструктуры.
Кроме того, развитие портовой территории позволит и в дальнейшем гарантировать бесперебойные поставки грузов для жизнеобеспечения труднодоступных районов округа.
"Обской причал" создается на базе имущества "Ямалгосснаба". Округ готов сотрудничать с другими собственниками и арендаторами территории для совместной реализации проекта, отмечается в сообщении.