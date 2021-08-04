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Пожар вблизи Афин уничтожил 94 дома
Пожар вблизи Афин уничтожил 94 дома - РИА Новости, 04.08.2021
Пожар вблизи Афин уничтожил 94 дома
В пожаре вблизи селения Варибоби в северных пригородах Афин полностью или частично сгорели 94 дома, огнем уничтожены 82 машины, сообщил заместитель министра... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T14:04
2021-08-04T14:20
в мире
афины
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АФИНЫ, 4 авг - РИА Новости. В пожаре вблизи селения Варибоби в северных пригородах Афин полностью или частично сгорели 94 дома, огнем уничтожены 82 машины, сообщил заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никос Хардалиас на внеочередном брифинге в генсекретариате гражданской защиты в среду днем."Также серьезные повреждения есть на 27 предприятиях района. 82 машины уничтожены полностью. 64 машины частично повреждены", - сообщил замминистра.Хардалиас сказал, что из четырех фронтов огня к рассвету остался один активный, остальные идут на спад.С рассветом в тушении огня участвует авиация – пять самолетов и девять вертолетов, ситуация улучшается, сказал замминистра.Сильный лесной пожар вблизи поселения Варибоби в районе Ахарне в северном пригороде Афин начался днем во вторник. Вблизи расположена бывшая королевская резиденция Татой. Эвакуированы жители нескольких поселений, полиция перекрывала движение по автомагистрали в районе пожара. Дым от пожара накрыл Афины. Запах гари до сих пор стоит в городе. Горожанам советуют плотно закрыть окна и двери, на улицу выходить в маске.По оценке властей, в Греции рекордная за 40 лет жара. Во вторник температура воздуха в некоторых района дошла до 47 градусов по Цельсию.
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в мире, афины
14:04 04.08.2021 (обновлено: 14:20 04.08.2021)
 
Пожар вблизи Афин уничтожил 94 дома

В пожаре близ селения Варибоби к северу от Афин сгорели 94 дома и 82 машины

© REUTERS / Giorgos MoutafisПожарный вертолет во время тушения лесного пожара в пригороде Афин Варибоби
Пожарный вертолет во время тушения лесного пожара в пригороде Афин Варибоби - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© REUTERS / Giorgos Moutafis
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АФИНЫ, 4 авг - РИА Новости. В пожаре вблизи селения Варибоби в северных пригородах Афин полностью или частично сгорели 94 дома, огнем уничтожены 82 машины, сообщил заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никос Хардалиас на внеочередном брифинге в генсекретариате гражданской защиты в среду днем.
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"По первой оценке, площадь пожара составила 12 500 стреммов (1250 гектаров). Что касается ущерба, по первой оценке, которая должна быть подтверждена компетентными службами, 76 домов серьезно повреждены, 18 домов повреждены частично", - сказал Хардалиас.
"Также серьезные повреждения есть на 27 предприятиях района. 82 машины уничтожены полностью. 64 машины частично повреждены", - сообщил замминистра.
Хардалиас сказал, что из четырех фронтов огня к рассвету остался один активный, остальные идут на спад.
С рассветом в тушении огня участвует авиация – пять самолетов и девять вертолетов, ситуация улучшается, сказал замминистра.
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Сильный лесной пожар вблизи поселения Варибоби в районе Ахарне в северном пригороде Афин начался днем во вторник. Вблизи расположена бывшая королевская резиденция Татой. Эвакуированы жители нескольких поселений, полиция перекрывала движение по автомагистрали в районе пожара. Дым от пожара накрыл Афины. Запах гари до сих пор стоит в городе. Горожанам советуют плотно закрыть окна и двери, на улицу выходить в маске.
По оценке властей, в Греции рекордная за 40 лет жара. Во вторник температура воздуха в некоторых района дошла до 47 градусов по Цельсию.
 
В миреАфины
 
 
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