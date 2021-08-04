https://ria.ru/20210804/pozhar-1744335325.html

Пожар вблизи Афин уничтожил 94 дома

Пожар вблизи Афин уничтожил 94 дома - РИА Новости, 04.08.2021

Пожар вблизи Афин уничтожил 94 дома

В пожаре вблизи селения Варибоби в северных пригородах Афин полностью или частично сгорели 94 дома, огнем уничтожены 82 машины, сообщил заместитель министра... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T14:04

2021-08-04T14:04

2021-08-04T14:20

в мире

афины

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АФИНЫ, 4 авг - РИА Новости. В пожаре вблизи селения Варибоби в северных пригородах Афин полностью или частично сгорели 94 дома, огнем уничтожены 82 машины, сообщил заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никос Хардалиас на внеочередном брифинге в генсекретариате гражданской защиты в среду днем."Также серьезные повреждения есть на 27 предприятиях района. 82 машины уничтожены полностью. 64 машины частично повреждены", - сообщил замминистра.Хардалиас сказал, что из четырех фронтов огня к рассвету остался один активный, остальные идут на спад.С рассветом в тушении огня участвует авиация – пять самолетов и девять вертолетов, ситуация улучшается, сказал замминистра.Сильный лесной пожар вблизи поселения Варибоби в районе Ахарне в северном пригороде Афин начался днем во вторник. Вблизи расположена бывшая королевская резиденция Татой. Эвакуированы жители нескольких поселений, полиция перекрывала движение по автомагистрали в районе пожара. Дым от пожара накрыл Афины. Запах гари до сих пор стоит в городе. Горожанам советуют плотно закрыть окна и двери, на улицу выходить в маске.По оценке властей, в Греции рекордная за 40 лет жара. Во вторник температура воздуха в некоторых района дошла до 47 градусов по Цельсию.

https://ria.ru/20210704/pozhar-1739797042.html

https://ria.ru/20210802/pozhar-1743933352.html

афины

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2021

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в мире, афины