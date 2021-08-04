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Пожар вблизи Афин уничтожил 94 дома
Пожар вблизи Афин уничтожил 94 дома - РИА Новости, 04.08.2021
Пожар вблизи Афин уничтожил 94 дома
В пожаре вблизи селения Варибоби в северных пригородах Афин полностью или частично сгорели 94 дома, огнем уничтожены 82 машины, сообщил заместитель министра... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T14:04
2021-08-04T14:04
2021-08-04T14:20
в мире
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АФИНЫ, 4 авг - РИА Новости. В пожаре вблизи селения Варибоби в северных пригородах Афин полностью или частично сгорели 94 дома, огнем уничтожены 82 машины, сообщил заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никос Хардалиас на внеочередном брифинге в генсекретариате гражданской защиты в среду днем."Также серьезные повреждения есть на 27 предприятиях района. 82 машины уничтожены полностью. 64 машины частично повреждены", - сообщил замминистра.Хардалиас сказал, что из четырех фронтов огня к рассвету остался один активный, остальные идут на спад.С рассветом в тушении огня участвует авиация – пять самолетов и девять вертолетов, ситуация улучшается, сказал замминистра.Сильный лесной пожар вблизи поселения Варибоби в районе Ахарне в северном пригороде Афин начался днем во вторник. Вблизи расположена бывшая королевская резиденция Татой. Эвакуированы жители нескольких поселений, полиция перекрывала движение по автомагистрали в районе пожара. Дым от пожара накрыл Афины. Запах гари до сих пор стоит в городе. Горожанам советуют плотно закрыть окна и двери, на улицу выходить в маске.По оценке властей, в Греции рекордная за 40 лет жара. Во вторник температура воздуха в некоторых района дошла до 47 градусов по Цельсию.
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в мире, афины
14:04 04.08.2021 (обновлено: 14:20 04.08.2021)
Пожар вблизи Афин уничтожил 94 дома
В пожаре близ селения Варибоби к северу от Афин сгорели 94 дома и 82 машины
АФИНЫ, 4 авг - РИА Новости.
В пожаре вблизи селения Варибоби в северных пригородах Афин
полностью или частично сгорели 94 дома, огнем уничтожены 82 машины, сообщил заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никос Хардалиас на внеочередном брифинге в генсекретариате гражданской защиты в среду днем.
"По первой оценке, площадь пожара составила 12 500 стреммов (1250 гектаров). Что касается ущерба, по первой оценке, которая должна быть подтверждена компетентными службами, 76 домов серьезно повреждены, 18 домов повреждены частично", - сказал Хардалиас.
"Также серьезные повреждения есть на 27 предприятиях района. 82 машины уничтожены полностью. 64 машины частично повреждены", - сообщил замминистра.
Хардалиас сказал, что из четырех фронтов огня к рассвету остался один активный, остальные идут на спад.
С рассветом в тушении огня участвует авиация – пять самолетов и девять вертолетов, ситуация улучшается, сказал замминистра.
Сильный лесной пожар вблизи поселения Варибоби в районе Ахарне в северном пригороде Афин начался днем во вторник. Вблизи расположена бывшая королевская резиденция Татой. Эвакуированы жители нескольких поселений, полиция перекрывала движение по автомагистрали в районе пожара. Дым от пожара накрыл Афины. Запах гари до сих пор стоит в городе. Горожанам советуют плотно закрыть окна и двери, на улицу выходить в маске.
По оценке властей, в Греции
рекордная за 40 лет жара. Во вторник температура воздуха в некоторых района дошла до 47 градусов по Цельсию.