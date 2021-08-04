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Житель Якутии ответит в суде за пал, вызвавший крупный лесной пожар

Житель Якутии ответит в суде за пал, вызвавший крупный лесной пожар - РИА Новости, 04.08.2021

Житель Якутии ответит в суде за пал, вызвавший крупный лесной пожар

Житель села в Томпонском районе Якутии ответит в суде за сельскохозяйственный пал, повлекший лесной пожар на площади свыше 33 тысяч гектаров, сообщает... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T11:16

2021-08-04T11:16

2021-08-04T11:16

происшествия

томпонский район

республика саха (якутия)

россия

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ЯКУТСК, 4 авг – РИА Новости. Житель села в Томпонском районе Якутии ответит в суде за сельскохозяйственный пал, повлекший лесной пожар на площади свыше 33 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Как отметили в ведомстве, житель поселка Хандыга обвиняется по ч. 2 ст. 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, причинившее крупный ущерб", максимальная санкция которой – лишение свободы на срок до четырех лет.Уголовное дело направлено прокурором для рассмотрения в суд.Накануне власти Якутии сообщали, что в республике с начала сезона зарегистрировано более 1320 лесных пожаров, пройденная огнем площадь превысила 4,2 миллиона гектаров.

томпонский район

республика саха (якутия)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, томпонский район, республика саха (якутия), россия