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Житель Якутии ответит в суде за пал, вызвавший крупный лесной пожар
Житель Якутии ответит в суде за пал, вызвавший крупный лесной пожар - РИА Новости, 04.08.2021
Житель Якутии ответит в суде за пал, вызвавший крупный лесной пожар
Житель села в Томпонском районе Якутии ответит в суде за сельскохозяйственный пал, повлекший лесной пожар на площади свыше 33 тысяч гектаров, сообщает... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:16
2021-08-04T11:16
происшествия
томпонский район
республика саха (якутия)
россия
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ЯКУТСК, 4 авг – РИА Новости. Житель села в Томпонском районе Якутии ответит в суде за сельскохозяйственный пал, повлекший лесной пожар на площади свыше 33 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Как отметили в ведомстве, житель поселка Хандыга обвиняется по ч. 2 ст. 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, причинившее крупный ущерб", максимальная санкция которой – лишение свободы на срок до четырех лет.Уголовное дело направлено прокурором для рассмотрения в суд.Накануне власти Якутии сообщали, что в республике с начала сезона зарегистрировано более 1320 лесных пожаров, пройденная огнем площадь превысила 4,2 миллиона гектаров.
томпонский район
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происшествия, томпонский район, республика саха (якутия), россия
11:16 04.08.2021
 
Житель Якутии ответит в суде за пал, вызвавший крупный лесной пожар

Прокуратура: житель Якутии ответит в суде за пал, вызвавший пожар на площади 33 тысячи гектаров

© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Якутии
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 4 авг – РИА Новости. Житель села в Томпонском районе Якутии ответит в суде за сельскохозяйственный пал, повлекший лесной пожар на площади свыше 33 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Как отметили в ведомстве, житель поселка Хандыга обвиняется по ч. 2 ст. 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, причинившее крупный ущерб", максимальная санкция которой – лишение свободы на срок до четырех лет.
"Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый в мае 2021 года, находясь на своем арендованном земельном участке, решив провести сельскохозяйственный пал, поджег сухую траву. В результате огонь перешел на лесной массив, далее в связи с разрастанием создал угрозу поселку Хандыга Томпонского района. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 33 тысяч га", - рассказали в пресс-службе.
Уголовное дело направлено прокурором для рассмотрения в суд.
Накануне власти Якутии сообщали, что в республике с начала сезона зарегистрировано более 1320 лесных пожаров, пройденная огнем площадь превысила 4,2 миллиона гектаров.
Огонь и густой смог с запахом гари: лесные пожары в Якутии
© AP Photo / Ivan Nikiforov

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

Лесной пожар в Якутии
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
© AP Photo / Alexey Vasilyev

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© REUTERS / Roman Kutukov

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

Лесной пожар в Якутии
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
© REUTERS / Roman Kutukov

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

Пожарные тушат лесной пожар в Якутии
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

Самолёт Бе-200ЧС во время тушения лесных пожаров в Якутии
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

На месте тушения лесных пожаров в Якутии
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

Смог, вызванный лесными пожарами, в городе Якутске
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесных пожаров в Якутии
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© AP Photo / Alexey Vasilyev

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

Лесной пожар в Якутии
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

Лесной пожар в Якутии
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alexey Vasilyev

Тушение лесных пожаров в Якутии.

Люди копают траншеи во время тушения лесных пожаров в Якутии
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
 
ПроисшествияТомпонский районРеспублика Саха (Якутия)Россия
 
 
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