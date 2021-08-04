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https://ria.ru/20210804/potok-1744280552.html
Эксперт оценил заявление западных парламентариев по "Северному потоку — 2"
Эксперт оценил заявление западных парламентариев по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 04.08.2021
Эксперт оценил заявление западных парламентариев по "Северному потоку — 2"
Заявление европейских и американских парламентариев против "Северного потока 2" не повлияет на судьбу трубопровода, но политическое давление продолжится, заявил РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T09:40
2021-08-04T09:40
в мире
ирландия
джо байден
ангела меркель
газпром
балтийское море
дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран)
северный поток — 2
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Заявление европейских и американских парламентариев против "Северного потока 2" не повлияет на судьбу трубопровода, но политическое давление продолжится, заявил РИА Новости заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.Группа законодателей США, Великобритании, Польши, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Ирландии выступила против строительства газопровода "Северный поток 2". Трубопровод позволит России "давить и шантажировать" Украину, утверждается в документе. Кроме того, парламентарии опасаются за единый открытый европейский рынок, поскольку рост российских поставок увеличит влияние одного из поставщиков."На судьбу этого проекта по большому счету это, конечно же, не повлияет", - ответил эксперт на вопрос о том, может ли заявление повлиять на завершение строительства "Северного потока 2".По его словам, принципиальные договоренности по трубопроводу уже достигнуты и были закреплены на встрече в Вашингтоне канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена."Политическое давление в условиях уже фактически принятого решения в любом случае будет оказывать влияние на правительство Германии и администрацию США", - отметил Данилов. Вопрос заключается именно в том, добавил эксперт, как этот "решенный пункт повестки в треугольнике РФ, Европа, США повлияет на комплекс других проблем и в целом на взаимоотношения в этой конфигурации"."Я думаю, давить на Украину, даже если бы мы и могли, то вряд ли стали бы, так как мы слишком заинтересованы в нормализации отношений по многим политическим линиям с Европой и США", - сказал он, комментируя утверждение американских и европейских депутатов о том, что "Северный поток 2" позволит России давить на Украину. Это заявление, по мнению Данилова, "достаточно голословное"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
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ирландия
балтийское море
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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в мире, ирландия, джо байден, ангела меркель, газпром, балтийское море, дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран), северный поток — 2, nord stream 2 ag, allseas, россия
09:40 04.08.2021
 
Эксперт оценил заявление западных парламентариев по "Северному потоку — 2"

Эксперт Данилов: заявление западных парламентариев по "Северному потоку — 2" не изменит его судьбу

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкПорт Мукран - логистический центр "Северного потока-2"
Порт Мукран - логистический центр Северного потока-2 - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Заявление европейских и американских парламентариев против "Северного потока 2" не повлияет на судьбу трубопровода, но политическое давление продолжится, заявил РИА Новости заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.
Группа законодателей США, Великобритании, Польши, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Ирландии выступила против строительства газопровода "Северный поток 2". Трубопровод позволит России "давить и шантажировать" Украину, утверждается в документе. Кроме того, парламентарии опасаются за единый открытый европейский рынок, поскольку рост российских поставок увеличит влияние одного из поставщиков.
"На судьбу этого проекта по большому счету это, конечно же, не повлияет", - ответил эксперт на вопрос о том, может ли заявление повлиять на завершение строительства "Северного потока 2".
По его словам, принципиальные договоренности по трубопроводу уже достигнуты и были закреплены на встрече в Вашингтоне канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена.
"Политическое давление в условиях уже фактически принятого решения в любом случае будет оказывать влияние на правительство Германии и администрацию США", - отметил Данилов. Вопрос заключается именно в том, добавил эксперт, как этот "решенный пункт повестки в треугольнике РФ, Европа, США повлияет на комплекс других проблем и в целом на взаимоотношения в этой конфигурации".
"Я думаю, давить на Украину, даже если бы мы и могли, то вряд ли стали бы, так как мы слишком заинтересованы в нормализации отношений по многим политическим линиям с Европой и США", - сказал он, комментируя утверждение американских и европейских депутатов о том, что "Северный поток 2" позволит России давить на Украину. Это заявление, по мнению Данилова, "достаточно голословное".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
02:39
NI описал "наказание" для Украины после открытия "Северного потока — 2"
 
В миреИрландияДжо БайденАнгела МеркельГазпромБалтийское мореДмитрий Данилов (глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН)Северный поток — 2Nord Stream 2 AGAllseasРоссия
 
 
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