https://ria.ru/20210804/potok-1744260341.html

NI описал "наказание" для Украины после открытия "Северного потока — 2"

NI описал "наказание" для Украины после открытия "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.08.2021

NI описал "наказание" для Украины после открытия "Северного потока — 2"

После открытия газопровода "Северный поток — 2" Украина не сможет рассчитывать на широкое международное "возмущение" из-за новых для нее обстоятельств, пишет в... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T02:39

2021-08-04T02:39

2021-08-04T10:25

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евросоюз

северный поток — 2

россия

джон рюль

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. После открытия газопровода "Северный поток — 2" Украина не сможет рассчитывать на широкое международное "возмущение" из-за новых для нее обстоятельств, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Джон Рюль.По его мнению, благодаря проекту Москвы Европа остается сильно зависимой от газа из России — ключевого для нее поставщика голубого топлива. Однако, предполагает эксперт, новый газопровод также ставит под угрозу экономическую, энергетическую и национальную безопасность Центральной и Восточной Европы, в частности Украины и Польши.Автор публикации также отметил, что в связи с будущим, как он считает, значительным сокращением транзита российского газа Киев рискует не только экономическими потерями, но и лишением себя доступа к жизненно важному источнику энергии."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210803/potok-1744091243.html

https://ria.ru/20210802/potok-1743920609.html

украина

киев

москва

россия

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в мире, украина, киев, москва, евросоюз, северный поток — 2, россия, джон рюль