https://ria.ru/20210804/podrobnosti-1744395519.html

СК раскрыл подробности убийств детей оккупантами в Карелии в годы войны

СК раскрыл подробности убийств детей оккупантами в Карелии в годы войны - РИА Новости, 04.08.2021

СК раскрыл подробности убийств детей оккупантами в Карелии в годы войны

Финские военные в годы Великой Отечественной войны зачастую только из-за куска хлеба убивали детей на оккупированных территориях советской Карелии, следует из... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T18:44

2021-08-04T18:44

2021-08-04T18:44

происшествия

республика карелия

олонецкий район

петрозаводск

великая отечественная война (1941-1945)

без срока давности

россия

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ПЕТРОЗАВОДСК, 4 авг – РИА Новости. Финские военные в годы Великой Отечественной войны зачастую только из-за куска хлеба убивали детей на оккупированных территориях советской Карелии, следует из рассекреченных УФСБ по Карелии и переданных в СК РФ архивных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.Ранее руководитель поискового отряда "Олонецкая оперативная группа" Олег Левашов рассказал РИА Новости, что поисковики в рамках проекта "Без срока давности" нашли в Олонецком районе Карелии место захоронения узников концлагерей, созданных там финскими оккупантами. На месте работает Следственный комитет.Среди рассекреченных документов приведены тексты протоколов допросов узников концлагерей, создававшихся финскими оккупантами в Карелии.Свидетель Георгий Озеров, бывший узник лагеря №2 в Петрозаводске, рассказывал, что "в 1942 году в штабе лагеря были избиты, а после пристрелены два 13-летних мальчика, которые самовольно через проволоку ушли в город, чтобы достать кусок хлеба".У Анны Демехиной, содержавшейся с семьей в петрозаводском концлагере №5, финны убили брата."Мой брат был убит только за то, что вместе с упомянутыми мальчиками перелезли через колючую проволоку и ходили в город для покупки хлеба", - говорила она.В лагере были созданы невыносимые условия, а "охрана состояла исключительно из палачей", рассказывала Демехина. За малейшие нарушения узников, в том числе детей зверски избивали и убивали из огнестрельного оружия.Другой свидетель Александр Левкин, также в годы оккупации находившийся в лагере №5, сообщал об известном ему случае, когда истощенные от недоедания и непосильной работы пятеро заключенных лагеря в поселке Вилга решили бежать из финского плена, но были задержаны, доставлены в лагерь обратно и прогнаны через строй.Свидетель Федор Гюбиев, житель Петрозаводска, вспоминал, что неоднократно видел, как дети, содержавшиеся в другом концлагере №6, перелезали через проволочное ограждение, чтобы насобирать грибов и ягод для еды."Но финские охранники лагеря открывали стрельбу по детям, а затем ловили, сажали в будку и избивали", - говорил Гюбиев.У него самого финны в феврале 1942 года ни за что застрелили сына и дочь, когда те шли по улице.В концлагерях в Карелии, согласно данным из рассекреченных архивов, содержались в основном русские, белорусы и украинцы. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошли порядка 50 тысяч человек.Весной 2020 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами в Великую Отечественную войну.По данным ведомства, после вторжения в Карело-Финскую ССР финны создали как минимум 14 концлагерей "для содержания этнического русского населения", где "условия проживания, нормы питания и трудовой повинности носили не совместимый с жизнью характер".

https://ria.ru/20210726/genotsid-1742865623.html

https://ria.ru/20210803/ostanki-1744092038.html

https://ria.ru/20210531/kontslager-1734899154.html

https://ria.ru/20210729/boets-1743363969.html

республика карелия

олонецкий район

петрозаводск

россия

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происшествия, республика карелия, олонецкий район, петрозаводск, великая отечественная война (1941-1945), без срока давности, россия