Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/podrobnosti-1744395519.html
СК раскрыл подробности убийств детей оккупантами в Карелии в годы войны
СК раскрыл подробности убийств детей оккупантами в Карелии в годы войны - РИА Новости, 04.08.2021
СК раскрыл подробности убийств детей оккупантами в Карелии в годы войны
Финские военные в годы Великой Отечественной войны зачастую только из-за куска хлеба убивали детей на оккупированных территориях советской Карелии, следует из... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T18:44
2021-08-04T18:44
происшествия
республика карелия
олонецкий район
петрозаводск
великая отечественная война (1941-1945)
без срока давности
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
ПЕТРОЗАВОДСК, 4 авг – РИА Новости. Финские военные в годы Великой Отечественной войны зачастую только из-за куска хлеба убивали детей на оккупированных территориях советской Карелии, следует из рассекреченных УФСБ по Карелии и переданных в СК РФ архивных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.Ранее руководитель поискового отряда "Олонецкая оперативная группа" Олег Левашов рассказал РИА Новости, что поисковики в рамках проекта "Без срока давности" нашли в Олонецком районе Карелии место захоронения узников концлагерей, созданных там финскими оккупантами. На месте работает Следственный комитет.Среди рассекреченных документов приведены тексты протоколов допросов узников концлагерей, создававшихся финскими оккупантами в Карелии.Свидетель Георгий Озеров, бывший узник лагеря №2 в Петрозаводске, рассказывал, что "в 1942 году в штабе лагеря были избиты, а после пристрелены два 13-летних мальчика, которые самовольно через проволоку ушли в город, чтобы достать кусок хлеба".У Анны Демехиной, содержавшейся с семьей в петрозаводском концлагере №5, финны убили брата."Мой брат был убит только за то, что вместе с упомянутыми мальчиками перелезли через колючую проволоку и ходили в город для покупки хлеба", - говорила она.В лагере были созданы невыносимые условия, а "охрана состояла исключительно из палачей", рассказывала Демехина. За малейшие нарушения узников, в том числе детей зверски избивали и убивали из огнестрельного оружия.Другой свидетель Александр Левкин, также в годы оккупации находившийся в лагере №5, сообщал об известном ему случае, когда истощенные от недоедания и непосильной работы пятеро заключенных лагеря в поселке Вилга решили бежать из финского плена, но были задержаны, доставлены в лагерь обратно и прогнаны через строй.Свидетель Федор Гюбиев, житель Петрозаводска, вспоминал, что неоднократно видел, как дети, содержавшиеся в другом концлагере №6, перелезали через проволочное ограждение, чтобы насобирать грибов и ягод для еды."Но финские охранники лагеря открывали стрельбу по детям, а затем ловили, сажали в будку и избивали", - говорил Гюбиев.У него самого финны в феврале 1942 года ни за что застрелили сына и дочь, когда те шли по улице.В концлагерях в Карелии, согласно данным из рассекреченных архивов, содержались в основном русские, белорусы и украинцы. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошли порядка 50 тысяч человек.Весной 2020 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами в Великую Отечественную войну.По данным ведомства, после вторжения в Карело-Финскую ССР финны создали как минимум 14 концлагерей "для содержания этнического русского населения", где "условия проживания, нормы питания и трудовой повинности носили не совместимый с жизнью характер".
https://ria.ru/20210726/genotsid-1742865623.html
https://ria.ru/20210803/ostanki-1744092038.html
https://ria.ru/20210531/kontslager-1734899154.html
https://ria.ru/20210729/boets-1743363969.html
республика карелия
олонецкий район
петрозаводск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, республика карелия, олонецкий район, петрозаводск, великая отечественная война (1941-1945), без срока давности, россия
18:44 04.08.2021
 
СК раскрыл подробности убийств детей оккупантами в Карелии в годы войны

СК раскрыло документы об убийствах детей на оккупированных территориях Карелии в годы войны

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОЗАВОДСК, 4 авг – РИА Новости. Финские военные в годы Великой Отечественной войны зачастую только из-за куска хлеба убивали детей на оккупированных территориях советской Карелии, следует из рассекреченных УФСБ по Карелии и переданных в СК РФ архивных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее руководитель поискового отряда "Олонецкая оперативная группа" Олег Левашов рассказал РИА Новости, что поисковики в рамках проекта "Без срока давности" нашли в Олонецком районе Карелии место захоронения узников концлагерей, созданных там финскими оккупантами. На месте работает Следственный комитет.
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 09:33
Суд начинает рассмотрение дела о зверствах нацистов в Псковской области
Среди рассекреченных документов приведены тексты протоколов допросов узников концлагерей, создававшихся финскими оккупантами в Карелии.
Свидетель Георгий Озеров, бывший узник лагеря №2 в Петрозаводске, рассказывал, что "в 1942 году в штабе лагеря были избиты, а после пристрелены два 13-летних мальчика, которые самовольно через проволоку ушли в город, чтобы достать кусок хлеба".
У Анны Демехиной, содержавшейся с семьей в петрозаводском концлагере №5, финны убили брата.
"Финский солдат-палач из охраны лагеря, по имени Минно, 22 октября 1942 года выстрелом из винтовки убил моего 12-летнего брата Сашу Демехина, а мальчиков Кутуева Леонида и Коновалова Ивана посадил в будку (карцер) на пять суток и избивал плетками и палками", - рассказывала Демехина.
"Мой брат был убит только за то, что вместе с упомянутыми мальчиками перелезли через колючую проволоку и ходили в город для покупки хлеба", - говорила она.
В лагере были созданы невыносимые условия, а "охрана состояла исключительно из палачей", рассказывала Демехина. За малейшие нарушения узников, в том числе детей зверски избивали и убивали из огнестрельного оружия.
Участники поисковой экспедиции на острове Шумшу - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 04:58
На курильском острове Шумшу нашли останки шести советских солдат
Другой свидетель Александр Левкин, также в годы оккупации находившийся в лагере №5, сообщал об известном ему случае, когда истощенные от недоедания и непосильной работы пятеро заключенных лагеря в поселке Вилга решили бежать из финского плена, но были задержаны, доставлены в лагерь обратно и прогнаны через строй.
"Один из пяти пытавшихся бежать, подросток лет 15, не выдержав избиения, укусил (финского) лейтенанта за палец. Тогда последний, схватив его за горло, бросил в сторону, а один солдат тут же пристрелил его из винтовки", - показал Левкин.
Свидетель Федор Гюбиев, житель Петрозаводска, вспоминал, что неоднократно видел, как дети, содержавшиеся в другом концлагере №6, перелезали через проволочное ограждение, чтобы насобирать грибов и ягод для еды.
"Но финские охранники лагеря открывали стрельбу по детям, а затем ловили, сажали в будку и избивали", - говорил Гюбиев.
ФСБ рассекретила архивные документы о брянском Бухенвальде - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 12:07
ФСБ рассекретила архивные документы о "брянском Бухенвальде"
У него самого финны в феврале 1942 года ни за что застрелили сына и дочь, когда те шли по улице.
В концлагерях в Карелии, согласно данным из рассекреченных архивов, содержались в основном русские, белорусы и украинцы. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошли порядка 50 тысяч человек.
Весной 2020 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами в Великую Отечественную войну.
По данным ведомства, после вторжения в Карело-Финскую ССР финны создали как минимум 14 концлагерей "для содержания этнического русского населения", где "условия проживания, нормы питания и трудовой повинности носили не совместимый с жизнью характер".
Советские командиры на берегу озера Хасан во время вторжения японских войск. 1938 год - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 04:00
Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
 
ПроисшествияРеспублика КарелияОлонецкий районПетрозаводскВеликая Отечественная война (1941-1945)Без срока давностиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке
06:40Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19
06:15Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России
05:39Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит
05:35В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку
05:19Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
05:15Каждый шестой россиянин считает себя успешным, показало исследование
05:08Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец
05:01В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек
04:34Опубликовано видео с места в Москве, где отец выбросил сына с пятого этажа
04:15Агроном рассказал, как купить арбуз без нитратов
03:36Военная разведка Украины усилила потенциал, несмотря на недофинансирование
03:25Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой
03:21Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ
03:14"Вектор" оценил побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях
03:00В России создали технологию предотвращения взрывов на шахтах
03:00Риелторы рассказали, в каких районах Москвы любят жить знаменитости
02:17Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"
02:15Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары
02:15Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела
Лента новостейМолния