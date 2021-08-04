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Пентагон подтвердил гибель полицейского во время стрельбы
Пентагон подтвердил гибель полицейского во время стрельбы - РИА Новости, 04.08.2021
Пентагон подтвердил гибель полицейского во время стрельбы
Пентагон подтвердил гибель полицейского при стрельбе возле здания минобороны США. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T01:01
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в мире
сша
министерство обороны сша
вашингтон
стрельба у здания пентагона
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ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Пентагон подтвердил гибель полицейского при стрельбе возле здания минобороны США.Стрельба произошла на автобусной остановке в комплексе Пентагона, здание закрыли, из него перестали выпускать людей. Некоторые издания сообщают о гибели офицера полиции, но официального подтверждения этому нет.Вместе с этим местные телекомпании показали кадры, как микроавтобус без опознавательных знаков прибыл в одну из больниц Вашингтона в сопровождении внушительного кортежа из полицейских машин и мотоциклов. После этого сотрудники правоохранительных органов отдали честь, выстроившись перед зданием больницы.СМИ писали о трех пострадавших в результате инцидента со стрельбой.После того как ситуация нормализовалась, оцепление сняли, но вход на ближайшую станцию метро закрыт.
сша
вашингтон
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РИА Новости
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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353
60
Обстановка вокруг Пентагона: проезд перекрыт
Здание Пентагона заблокировано из-за инцидента в транзитном центре американского Минобороны. В ведомстве просят граждан избегать поездок в этот район. Официальной информации о ЧП нет. Местное ТВ сообщает о стрельбе неподалёку от здания. Данные сведения подтверждает AP
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
в мире, сша, министерство обороны сша, вашингтон, стрельба у здания пентагона
01:01 04.08.2021 (обновлено: 01:30 04.08.2021)
 
Пентагон подтвердил гибель полицейского во время стрельбы

Пентагон подтвердил гибель полицейского во время стрельбы у здания военного ведомства

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
CC BY 2.0 / gregwest98 /
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ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Пентагон подтвердил гибель полицейского при стрельбе возле здания минобороны США.

"Мы скорбим о трагической гибели полицейского офицера…, который был убит сегодня утром во время инцидента в Пентагоне", — говорится в сообщении полиции военного ведомства в Twitter.

Стрельба произошла на автобусной остановке в комплексе Пентагона, здание закрыли, из него перестали выпускать людей. Некоторые издания сообщают о гибели офицера полиции, но официального подтверждения этому нет.
Вместе с этим местные телекомпании показали кадры, как микроавтобус без опознавательных знаков прибыл в одну из больниц Вашингтона в сопровождении внушительного кортежа из полицейских машин и мотоциклов. После этого сотрудники правоохранительных органов отдали честь, выстроившись перед зданием больницы.
СМИ писали о трех пострадавших в результате инцидента со стрельбой.
После того как ситуация нормализовалась, оцепление сняли, но вход на ближайшую станцию метро закрыт.
 
В миреСШАМинистерство обороны СШАВашингтонСтрельба у здания Пентагона
 
 
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