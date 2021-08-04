https://ria.ru/20210804/pentagon-1744258046.html

Пентагон подтвердил гибель полицейского во время стрельбы

Пентагон подтвердил гибель полицейского во время стрельбы - РИА Новости, 04.08.2021

Пентагон подтвердил гибель полицейского во время стрельбы

Пентагон подтвердил гибель полицейского при стрельбе возле здания минобороны США. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T01:01

2021-08-04T01:01

2021-08-04T01:30

в мире

сша

министерство обороны сша

вашингтон

стрельба у здания пентагона

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Пентагон подтвердил гибель полицейского при стрельбе возле здания минобороны США.Стрельба произошла на автобусной остановке в комплексе Пентагона, здание закрыли, из него перестали выпускать людей. Некоторые издания сообщают о гибели офицера полиции, но официального подтверждения этому нет.Вместе с этим местные телекомпании показали кадры, как микроавтобус без опознавательных знаков прибыл в одну из больниц Вашингтона в сопровождении внушительного кортежа из полицейских машин и мотоциклов. После этого сотрудники правоохранительных органов отдали честь, выстроившись перед зданием больницы.СМИ писали о трех пострадавших в результате инцидента со стрельбой.После того как ситуация нормализовалась, оцепление сняли, но вход на ближайшую станцию метро закрыт.

сша

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обстановка вокруг Пентагона: проезд перекрыт Здание Пентагона заблокировано из-за инцидента в транзитном центре американского Минобороны. В ведомстве просят граждан избегать поездок в этот район. Официальной информации о ЧП нет. Местное ТВ сообщает о стрельбе неподалёку от здания. Данные сведения подтверждает AP 2021-08-04T01:01 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, министерство обороны сша, вашингтон, стрельба у здания пентагона