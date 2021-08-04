Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/pchely-1744332290.html
В Красноярском крае начали проверку из-за массовой гибели пчел
В Красноярском крае начали проверку из-за массовой гибели пчел - РИА Новости, 04.08.2021
В Красноярском крае начали проверку из-за массовой гибели пчел
Следователи начали проверку из-за массовой гибели пчел в Боготольском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:53
2021-08-04T13:53
происшествия
боготольский район
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728277907_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_697b3fc4995fc20b428414788572c34a.jpg
КРАСНОЯРСК, 4 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку из-за массовой гибели пчел в Боготольском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка СК."Боготольским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка по факту массовой гибели пчел в Боготольском районе Красноярского края на предмет нарушения правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, в районе погибли более двухсот пчелиных семей, в каждой из которых в среднем по 100 тысяч пчел. Следователи оценят действия сельхозпроизводителей на предмет соблюдения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при обработке растений.
https://ria.ru/20210719/pchela-1741818418.html
боготольский район
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728277907_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_ff12123ec58f522e481989c0fe0e19b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, боготольский район, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:53 04.08.2021
 
В Красноярском крае начали проверку из-за массовой гибели пчел

СК начал проверку из-за массовой гибели пчел в Боготольском районе Красноярского края

© Pixabay / Martin Tajmr Пчелы у улья
Пчелы у улья - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Pixabay / Martin Tajmr
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 4 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку из-за массовой гибели пчел в Боготольском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
"Боготольским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка по факту массовой гибели пчел в Боготольском районе Красноярского края на предмет нарушения правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, в районе погибли более двухсот пчелиных семей, в каждой из которых в среднем по 100 тысяч пчел. Следователи оценят действия сельхозпроизводителей на предмет соблюдения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при обработке растений.
Пчела у ветки цветущего дерева мимозы в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 11:36
Россельхознадзор назвал возможную причину массовой гибели пчел в Башкирии
 
ПроисшествияБоготольский районКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:29В Мордовии четверо подростков спасли людей из горящего дома
15:29В Нигерии не менее 68 человек погибли в результате нападения, сообщили СМИ
15:28В Москве на месте столкновения автобуса и грузовика восстановили движение
15:28Литве выгоден конфликт с Белоруссией, заявил Протасевич
15:18Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
15:11Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью
15:11В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
15:08Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
15:06Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих
15:04Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
15:03Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
15:02Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
15:02Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
14:53В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе
14:51Жительницу Южного Урала задержали пьяной за рулем с младенцем в машине
14:50Сбившая детей в Москве девушка вновь расплакалась во время суда
14:49В Крыму среди госпитализированных с COVID 98% не делали прививку
14:47В Петербурге проверят инцидент с программистом с ДЦП из списка Forbes
14:46Опрос выявил главные проблемы, беспокоящие украинцев
14:41Синхронистки Ромашина и Колесниченко принесли России 14-е золото Олимпиады
Лента новостейМолния