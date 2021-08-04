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В Красноярском крае начали проверку из-за массовой гибели пчел
В Красноярском крае начали проверку из-за массовой гибели пчел - РИА Новости, 04.08.2021
В Красноярском крае начали проверку из-за массовой гибели пчел
Следователи начали проверку из-за массовой гибели пчел в Боготольском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:53
2021-08-04T13:53
2021-08-04T13:53
происшествия
боготольский район
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КРАСНОЯРСК, 4 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку из-за массовой гибели пчел в Боготольском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка СК."Боготольским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка по факту массовой гибели пчел в Боготольском районе Красноярского края на предмет нарушения правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, в районе погибли более двухсот пчелиных семей, в каждой из которых в среднем по 100 тысяч пчел. Следователи оценят действия сельхозпроизводителей на предмет соблюдения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при обработке растений.
https://ria.ru/20210719/pchela-1741818418.html
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происшествия, боготольский район, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Красноярском крае начали проверку из-за массовой гибели пчел
СК начал проверку из-за массовой гибели пчел в Боготольском районе Красноярского края