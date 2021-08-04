https://ria.ru/20210804/pchely-1744332290.html

В Красноярском крае начали проверку из-за массовой гибели пчел

В Красноярском крае начали проверку из-за массовой гибели пчел - РИА Новости, 04.08.2021

В Красноярском крае начали проверку из-за массовой гибели пчел

Следователи начали проверку из-за массовой гибели пчел в Боготольском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T13:53

2021-08-04T13:53

2021-08-04T13:53

происшествия

боготольский район

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728277907_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_697b3fc4995fc20b428414788572c34a.jpg

КРАСНОЯРСК, 4 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку из-за массовой гибели пчел в Боготольском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка СК."Боготольским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка по факту массовой гибели пчел в Боготольском районе Красноярского края на предмет нарушения правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, в районе погибли более двухсот пчелиных семей, в каждой из которых в среднем по 100 тысяч пчел. Следователи оценят действия сельхозпроизводителей на предмет соблюдения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при обработке растений.

https://ria.ru/20210719/pchela-1741818418.html

боготольский район

красноярский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, боготольский район, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия