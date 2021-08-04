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Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин
Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин - РИА Новости, 04.08.2021
Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин
Есть три признака того, что вы заправили машину некачественным топливом. Если после заправки вы слышите громкие металлические звуки из бака, если мотор работает РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T03:15
2021-08-04T03:16
бензин
авто
россия
fresh auto
максим рязанов
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Есть три признака того, что вы заправили машину некачественным топливом. Если после заправки вы слышите громкие металлические звуки из бака, если мотор работает с перебоями, а также если вышли из строя свечей зажигания, рассказал агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.Эксперт обращает внимание, "если расход топлива резко увеличился и запуск автомобиля дается с трудом", значит, вы покупаете "левый" бензин.Рязанов советует подать иск в адрес собственника заправки, а также заменить фильтр-сетку топливной системы, бензонасос и промыть тщательно бензобак, топливную магистраль и форсунки.
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бензин, авто, россия, fresh auto, максим рязанов
03:15 04.08.2021 (обновлено: 03:16 04.08.2021)
 

Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Есть три признака того, что вы заправили машину некачественным топливом. Если после заправки вы слышите громкие металлические звуки из бака, если мотор работает с перебоями, а также если вышли из строя свечей зажигания, рассказал агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.
"Запах сероводорода при движении задним ходом говорит о плохом качестве залитого бензина, но доказать вину АЗС можно будет только при проведении лабораторной экспертизы и наличии чека", — указывает специалист.
Эксперт обращает внимание, "если расход топлива резко увеличился и запуск автомобиля дается с трудом", значит, вы покупаете "левый" бензин.
Рязанов советует подать иск в адрес собственника заправки, а также заменить фильтр-сетку топливной системы, бензонасос и промыть тщательно бензобак, топливную магистраль и форсунки.
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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БензинАвтоРоссияFresh AutoМаксим Рязанов
 
 
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