https://ria.ru/20210804/palenka-1744257079.html

Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин

Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин - РИА Новости, 04.08.2021

Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин

Есть три признака того, что вы заправили машину некачественным топливом. Если после заправки вы слышите громкие металлические звуки из бака, если мотор работает РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T03:15

2021-08-04T03:15

2021-08-04T03:16

бензин

авто

россия

fresh auto

максим рязанов

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Есть три признака того, что вы заправили машину некачественным топливом. Если после заправки вы слышите громкие металлические звуки из бака, если мотор работает с перебоями, а также если вышли из строя свечей зажигания, рассказал агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.Эксперт обращает внимание, "если расход топлива резко увеличился и запуск автомобиля дается с трудом", значит, вы покупаете "левый" бензин.Рязанов советует подать иск в адрес собственника заправки, а также заменить фильтр-сетку топливной системы, бензонасос и промыть тщательно бензобак, топливную магистраль и форсунки.

https://ria.ru/20210726/benzin-1742844354.html

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2021

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бензин, авто, россия, fresh auto, максим рязанов