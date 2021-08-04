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В Госдуме зафиксировали снижение цен на "борщевой набор"
В Госдуме зафиксировали снижение цен на "борщевой набор" - РИА Новости, 04.08.2021
В Госдуме зафиксировали снижение цен на "борщевой набор"
Рабочая группа партии "Единая Россия" (ЕР) по снижению цен на продукты "борщевого набора" фиксирует снижение стоимости овощей на 20%, заявил руководитель... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T20:17
2021-08-04T20:17
экономика
алексей гордеев
единая россия
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
здоровье - общество
цены
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Рабочая группа партии "Единая Россия" (ЕР) по снижению цен на продукты "борщевого набора" фиксирует снижение стоимости овощей на 20%, заявил руководитель рабочей группы ЕР по мониторингу цен на сезонные овощи, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев."Наряду с Росстатом мы также проводим собственный мониторинг по всей стране. Росстатом преимущественно фиксируются цены в торговых сетях и крупной рознице, в то время, как сезонные продукты чаще всего реализуются с рынков, ярмарок и нестационарных торговых точек. Мы проводим мониторинг везде – и на рынках, и в магазинах. По нашим данным, снижение на основные продукты урожая произошло до 20%",- сказал Гордеев, которого цитирует пресс-служба ЕР.Уточняется, что в течении двух недель в регионах было открыто более 1200 ярмарок, что позволило значительно увеличить объем сезонных продуктов, которые поступают потребителю напрямую от фермеров, минуя перекупщиков.Также в регионах ведется работа по заключению соглашений между торговыми сетями и местными производителями о снижении наценок на социально значимые продукты, добавил Гордеев."По многим позициям сезонных овощей зафиксировано падение стоимости. Оно пока не такое значительное, как хотелось бы, но мы уже твердо можем сказать, что ситуацию с ценами на продукты первой необходимости удалось стабилизировать. Работа, которая сегодня нами проводится в регионах вместе с представителями власти, торговыми сетями и сельхозпроизводителями, будет продолжена",- сказал Гордеев.
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экономика, алексей гордеев, единая россия, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество, цены
20:17 04.08.2021
 
В Госдуме зафиксировали снижение цен на "борщевой набор"

Зампред Госдумы Алексей Гордеев: цены на "борщевой набор" снизились на 20%

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМужчина в дискаунтере "365+" торговой сети "Лента"
Мужчина в дискаунтере 365+ торговой сети Лента - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Рабочая группа партии "Единая Россия" (ЕР) по снижению цен на продукты "борщевого набора" фиксирует снижение стоимости овощей на 20%, заявил руководитель рабочей группы ЕР по мониторингу цен на сезонные овощи, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев.
"Наряду с Росстатом мы также проводим собственный мониторинг по всей стране. Росстатом преимущественно фиксируются цены в торговых сетях и крупной рознице, в то время, как сезонные продукты чаще всего реализуются с рынков, ярмарок и нестационарных торговых точек. Мы проводим мониторинг везде – и на рынках, и в магазинах. По нашим данным, снижение на основные продукты урожая произошло до 20%",- сказал Гордеев, которого цитирует пресс-служба ЕР.
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Уточняется, что в течении двух недель в регионах было открыто более 1200 ярмарок, что позволило значительно увеличить объем сезонных продуктов, которые поступают потребителю напрямую от фермеров, минуя перекупщиков.
Также в регионах ведется работа по заключению соглашений между торговыми сетями и местными производителями о снижении наценок на социально значимые продукты, добавил Гордеев.
"По многим позициям сезонных овощей зафиксировано падение стоимости. Оно пока не такое значительное, как хотелось бы, но мы уже твердо можем сказать, что ситуацию с ценами на продукты первой необходимости удалось стабилизировать. Работа, которая сегодня нами проводится в регионах вместе с представителями власти, торговыми сетями и сельхозпроизводителями, будет продолжена",- сказал Гордеев.
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