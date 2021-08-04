Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/otets-1744426628.html
СК завел уголовное дело на отца, выкинувшего сына с балкона
СК завел уголовное дело на отца, выкинувшего сына с балкона - РИА Новости, 05.08.2021
СК завел уголовное дело на отца, выкинувшего сына с балкона
Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Москве после инцидента с ребенком на юго-востоке Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-04T23:40
2021-08-05T07:01
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Москве после инцидента с ребенком на юго-востоке Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее прокуратура Москвы сообщила, что начала проверку после того, как трехлетний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным ведомства, отец выбросил ребенка из окна квартиры на пятом этаже и скрылся."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)", - сказала Иванова.По данным следствия, вечером 4 августа у дома на улице Шумилова обнаружили малолетнего мальчика с травмами, характерными для падения с высоты. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии."По предварительным данным, в квартире с ребенком находился его отец, местонахождение которого устанавливается", - добавила Иванова.Ход и результаты расследования дела поставлены в прокуратуре Москвы на особый контроль, сказала руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.
https://ria.ru/20210804/deboshirka-1744366793.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
23:40 04.08.2021 (обновлено: 07:01 05.08.2021)
 
СК завел уголовное дело на отца, выкинувшего сына с балкона

Следственный комитет завел уголовное дело на отца, выкинувшего сына с балкона на юго-востоке Москвы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Москве после инцидента с ребенком на юго-востоке Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Ранее прокуратура Москвы сообщила, что начала проверку после того, как трехлетний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным ведомства, отец выбросил ребенка из окна квартиры на пятом этаже и скрылся.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
Вчера, 16:38
СК завел дело на женщину, оскорбившую полицейских в Шереметьево
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)", - сказала Иванова.
По данным следствия, вечером 4 августа у дома на улице Шумилова обнаружили малолетнего мальчика с травмами, характерными для падения с высоты. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии.
"По предварительным данным, в квартире с ребенком находился его отец, местонахождение которого устанавливается", - добавила Иванова.
Ход и результаты расследования дела поставлены в прокуратуре Москвы на особый контроль, сказала руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке
06:40Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19
06:15Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России
05:39Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит
05:35В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку
05:19Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
05:15Каждый шестой россиянин считает себя успешным, показало исследование
05:08Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец
05:01В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек
04:34Опубликовано видео с места в Москве, где отец выбросил сына с пятого этажа
04:15Агроном рассказал, как купить арбуз без нитратов
03:36Военная разведка Украины усилила потенциал, несмотря на недофинансирование
03:25Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой
03:21Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ
03:14"Вектор" оценил побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях
03:00В России создали технологию предотвращения взрывов на шахтах
03:00Риелторы рассказали, в каких районах Москвы любят жить знаменитости
02:17Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"
02:15Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары
02:15Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела
Лента новостейМолния