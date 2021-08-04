https://ria.ru/20210804/otets-1744426628.html
СК завел уголовное дело на отца, выкинувшего сына с балкона
СК завел уголовное дело на отца, выкинувшего сына с балкона - РИА Новости, 05.08.2021
СК завел уголовное дело на отца, выкинувшего сына с балкона
Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Москве после инцидента с ребенком на юго-востоке Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-04T23:40
2021-08-04T23:40
2021-08-05T07:01
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Москве после инцидента с ребенком на юго-востоке Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее прокуратура Москвы сообщила, что начала проверку после того, как трехлетний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным ведомства, отец выбросил ребенка из окна квартиры на пятом этаже и скрылся."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)", - сказала Иванова.По данным следствия, вечером 4 августа у дома на улице Шумилова обнаружили малолетнего мальчика с травмами, характерными для падения с высоты. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии."По предварительным данным, в квартире с ребенком находился его отец, местонахождение которого устанавливается", - добавила Иванова.Ход и результаты расследования дела поставлены в прокуратуре Москвы на особый контроль, сказала руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.
https://ria.ru/20210804/deboshirka-1744366793.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
23:40 04.08.2021 (обновлено: 07:01 05.08.2021)
СК завел уголовное дело на отца, выкинувшего сына с балкона
Следственный комитет завел уголовное дело на отца, выкинувшего сына с балкона на юго-востоке Москвы
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Москве
после инцидента с ребенком на юго-востоке Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова
.
Ранее прокуратура Москвы сообщила, что начала проверку после того, как трехлетний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным ведомства, отец выбросил ребенка из окна квартиры на пятом этаже и скрылся.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)", - сказала Иванова.
По данным следствия, вечером 4 августа у дома на улице Шумилова обнаружили малолетнего мальчика с травмами, характерными для падения с высоты. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии.
"По предварительным данным, в квартире с ребенком находился его отец, местонахождение которого устанавливается", - добавила Иванова.
Ход и результаты расследования дела поставлены в прокуратуре Москвы на особый контроль, сказала руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова
.