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СК завел уголовное дело на отца, выкинувшего сына с балкона

СК завел уголовное дело на отца, выкинувшего сына с балкона - РИА Новости, 05.08.2021

СК завел уголовное дело на отца, выкинувшего сына с балкона

Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Москве после инцидента с ребенком на юго-востоке Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-04T23:40

2021-08-04T23:40

2021-08-05T07:01

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Москве после инцидента с ребенком на юго-востоке Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее прокуратура Москвы сообщила, что начала проверку после того, как трехлетний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным ведомства, отец выбросил ребенка из окна квартиры на пятом этаже и скрылся."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)", - сказала Иванова.По данным следствия, вечером 4 августа у дома на улице Шумилова обнаружили малолетнего мальчика с травмами, характерными для падения с высоты. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии."По предварительным данным, в квартире с ребенком находился его отец, местонахождение которого устанавливается", - добавила Иванова.Ход и результаты расследования дела поставлены в прокуратуре Москвы на особый контроль, сказала руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия