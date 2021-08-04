Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210804/otdykh-1744339727.html
В АТОР сообщили о значительном снижении спроса на отдых на Кубани
В АТОР сообщили о значительном снижении спроса на отдых на Кубани - РИА Новости, 04.08.2021
В АТОР сообщили о значительном снижении спроса на отдых на Кубани
Спрос на отдых на Кубани в августе упал в разы и продолжает сокращаться, кроме того, некоторые отели региона стали закрываться в разгар сезона из-за жестких... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T14:23
2021-08-04T14:57
краснодарский край
здоровье - общество
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
туризм
россия
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737525937_0:26:3238:1847_1920x0_80_0_0_9045c75c6fc1fdfe9d1043eb732ac9d4.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спрос на отдых на Кубани в августе упал в разы и продолжает сокращаться, кроме того, некоторые отели региона стали закрываться в разгар сезона из-за жестких коронавирусных ограничений, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Объем продаж (туров на август - ред.) упал больше чем в пять раз и он продолжает снижаться. Количество новых бронирований все меньше", - сказала Ломидзе в среду во время пресс-конференции, отметив, что снижение спроса со стороны туристов началось в первые дни после объявления решения губернатора края о новых условиях въезда в августе."Некоторые отели в августе, в разгар высокого сезона, на который приходилось больше 60% общего спроса, закрываются. Они договариваются с коллегами, переселяют всех (туристов - ред.) в один отель и как-то делят расходы. Пошло и столь ожидаемое снижение цен, на 20%. У некоторых отелей загрузка находится на уровне 80%, но у большинства она снизилась до 60-50%", - добавила глава АТОР.Ломидзе подчеркнула, что еще не поздно смягчить ограничения, которые ввела администрация Краснодарского края для того, чтобы восстановить спрос. "Нужно ввести альтернативу. Это еще не поздно сделать и пропускать либо привитых, а тех кто не привит - с ПЦР-тестом", - заключила она.В условиях ухудшения эпидобстановки в регионе власти ужесточили правила заселения в отели. Сейчас на Кубани при заселении требуют справку о перенесенном коронавирусе, со дня выздоровления должно пройти не более полугода, или сертификат о вакцинации, или справку о прохождении ее первого этапа, или справку о медотводе от прививки вместе с отрицательным ПЦР-тестом.Сделать прививку можно и на отдыхе, для этого при заселении нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест и добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней со дня вселения. На малолетних детей правила не распространяются, а несовершеннолетним от 15 до 18 лет нужен "свежий" отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном заболевании не ранее, чем за полгода до заселения.
https://ria.ru/20210801/oteli-1743813793.html
https://ria.ru/20210730/privivka-1743650054.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737525937_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_dd45927b6491c294f72cb8691629ed2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, здоровье - общество, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туризм, россия
14:23 04.08.2021 (обновлено: 14:57 04.08.2021)
 
В АТОР сообщили о значительном снижении спроса на отдых на Кубани

Исполнительный директор АТОР Ломидзе: спрос на отдых на Кубани в августе упал в разы

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спрос на отдых на Кубани в августе упал в разы и продолжает сокращаться, кроме того, некоторые отели региона стали закрываться в разгар сезона из-за жестких коронавирусных ограничений, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Объем продаж (туров на август - ред.) упал больше чем в пять раз и он продолжает снижаться. Количество новых бронирований все меньше", - сказала Ломидзе в среду во время пресс-конференции, отметив, что снижение спроса со стороны туристов началось в первые дни после объявления решения губернатора края о новых условиях въезда в августе.
Табличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
1 августа, 00:34Распространение коронавируса
На Кубани начинают действовать новые правила заселения в отели
"Некоторые отели в августе, в разгар высокого сезона, на который приходилось больше 60% общего спроса, закрываются. Они договариваются с коллегами, переселяют всех (туристов - ред.) в один отель и как-то делят расходы. Пошло и столь ожидаемое снижение цен, на 20%. У некоторых отелей загрузка находится на уровне 80%, но у большинства она снизилась до 60-50%", - добавила глава АТОР.
Ломидзе подчеркнула, что еще не поздно смягчить ограничения, которые ввела администрация Краснодарского края для того, чтобы восстановить спрос. "Нужно ввести альтернативу. Это еще не поздно сделать и пропускать либо привитых, а тех кто не привит - с ПЦР-тестом", - заключила она.
В условиях ухудшения эпидобстановки в регионе власти ужесточили правила заселения в отели. Сейчас на Кубани при заселении требуют справку о перенесенном коронавирусе, со дня выздоровления должно пройти не более полугода, или сертификат о вакцинации, или справку о прохождении ее первого этапа, или справку о медотводе от прививки вместе с отрицательным ПЦР-тестом.
Сделать прививку можно и на отдыхе, для этого при заселении нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест и добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней со дня вселения. На малолетних детей правила не распространяются, а несовершеннолетним от 15 до 18 лет нужен "свежий" отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном заболевании не ранее, чем за полгода до заселения.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 16:12Распространение коронавируса
На Кубани проверят сообщения о семье, якобы пострадавшей от прививки
 
ТуризмКраснодарский крайЗдоровье - ОбществоНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Майя ЛомидзеТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:29В Мордовии четверо подростков спасли людей из горящего дома
15:29В Нигерии не менее 68 человек погибли в результате нападения, сообщили СМИ
15:28В Москве на месте столкновения автобуса и грузовика восстановили движение
15:28Литве выгоден конфликт с Белоруссией, заявил Протасевич
15:18Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
15:11Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью
15:11В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
15:08Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
15:06Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих
15:04Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
15:03Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
15:02Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
15:02Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
14:53В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе
14:51Жительницу Южного Урала задержали пьяной за рулем с младенцем в машине
14:50Сбившая детей в Москве девушка вновь расплакалась во время суда
14:49В Крыму среди госпитализированных с COVID 98% не делали прививку
14:47В Петербурге проверят инцидент с программистом с ДЦП из списка Forbes
14:46Опрос выявил главные проблемы, беспокоящие украинцев
14:41Синхронистки Ромашина и Колесниченко принесли России 14-е золото Олимпиады
Лента новостейМолния