https://ria.ru/20210804/otdykh-1744339727.html

В АТОР сообщили о значительном снижении спроса на отдых на Кубани

В АТОР сообщили о значительном снижении спроса на отдых на Кубани - РИА Новости, 04.08.2021

В АТОР сообщили о значительном снижении спроса на отдых на Кубани

Спрос на отдых на Кубани в августе упал в разы и продолжает сокращаться, кроме того, некоторые отели региона стали закрываться в разгар сезона из-за жестких... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T14:23

2021-08-04T14:23

2021-08-04T14:57

краснодарский край

здоровье - общество

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

туризм

россия

туризм

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спрос на отдых на Кубани в августе упал в разы и продолжает сокращаться, кроме того, некоторые отели региона стали закрываться в разгар сезона из-за жестких коронавирусных ограничений, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Объем продаж (туров на август - ред.) упал больше чем в пять раз и он продолжает снижаться. Количество новых бронирований все меньше", - сказала Ломидзе в среду во время пресс-конференции, отметив, что снижение спроса со стороны туристов началось в первые дни после объявления решения губернатора края о новых условиях въезда в августе."Некоторые отели в августе, в разгар высокого сезона, на который приходилось больше 60% общего спроса, закрываются. Они договариваются с коллегами, переселяют всех (туристов - ред.) в один отель и как-то делят расходы. Пошло и столь ожидаемое снижение цен, на 20%. У некоторых отелей загрузка находится на уровне 80%, но у большинства она снизилась до 60-50%", - добавила глава АТОР.Ломидзе подчеркнула, что еще не поздно смягчить ограничения, которые ввела администрация Краснодарского края для того, чтобы восстановить спрос. "Нужно ввести альтернативу. Это еще не поздно сделать и пропускать либо привитых, а тех кто не привит - с ПЦР-тестом", - заключила она.В условиях ухудшения эпидобстановки в регионе власти ужесточили правила заселения в отели. Сейчас на Кубани при заселении требуют справку о перенесенном коронавирусе, со дня выздоровления должно пройти не более полугода, или сертификат о вакцинации, или справку о прохождении ее первого этапа, или справку о медотводе от прививки вместе с отрицательным ПЦР-тестом.Сделать прививку можно и на отдыхе, для этого при заселении нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест и добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней со дня вселения. На малолетних детей правила не распространяются, а несовершеннолетним от 15 до 18 лет нужен "свежий" отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном заболевании не ранее, чем за полгода до заселения.

https://ria.ru/20210801/oteli-1743813793.html

https://ria.ru/20210730/privivka-1743650054.html

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краснодарский край, здоровье - общество, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туризм, россия