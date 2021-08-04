https://ria.ru/20210804/otdykh-1744277300.html

Россиянам рассказали, куда можно поехать отдыхать без ПЦР-тестов и вакцин

Россиянам рассказали, куда можно поехать отдыхать без ПЦР-тестов и вакцин - РИА Новости, 04.08.2021

Россиянам рассказали, куда можно поехать отдыхать без ПЦР-тестов и вакцин

Россияне могут в августе без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации отправиться отдыхать не только на российские курорты, но и еще в несколько зарубежных стран, РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T09:16

2021-08-04T09:16

2021-08-04T09:16

туризм

мексика

уральские авиалинии

сахалин

новости - туризм

anex tour

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россияне могут в августе без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации отправиться отдыхать не только на российские курорты, но и еще в несколько зарубежных стран, сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли."Необходимость подтвердить свое состояние здоровья ПЦР-тестом стала уже привычным для путешественников, направляющихся как за рубеж, так и по России, но есть места, где у туристов не спросят ни результат ПЦР-теста, ни сертификат о вакцинации. Среди популярных направлений отдыха, где никаких документов, кроме паспорта, авиабилета и ваучера на отель туристам не понадобится, есть как зарубежные, так и внутрироссийские направления", - сказали в пресс-службе TUI Россия.В компании уточнили, что к самым популярным зарубежным странам, в которые россияне въезжают без ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации относится Абхазия и Албания. "Отдохнуть в Абхазии туристы могут, забронировав тур с перелетом до Сочи или только проживание. В столицу Албании – Тирану из Москвы, Самары и Екатеринбурга летают прямые рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии", - добавили в TUI Россия."Россияне "распробовали" Албанию. Это направление впервые после долгого перерыва стало массово доступно для организованных туристов летом 2019 года, благодаря прямому чартеру из Москвы в Тирану. Недельный отдых в Албании обойдется в августе от 43 тысяч рублей на человека", - сказали в туроператоре и добавили, что есть еще ряд стран, которые не требуют предоставление ПЦР-тестов, но с ними нет пока прямого авиасообщения, это Черногория и Доминикана."К странам, в которых на сегодняшний день не требуется предъявление ПЦР-тестов, относятся также Мексика и Египет", - рассказали в пресс-службе Anex Tour. В компании отметили, что отдых в августе в Мексике на двоих в отеле четыре звезды за семь ночей придется отдать от 161,3 тысячи рублей. В Египте на этих же условиях - 107 тысяч рублей."Стоимость туров по России, а именно в Калининград, куда также не нужны тесты и вакцины, составит от 58,4 тысячи рублей на двоих в отеле четыре звезды на семь ночей", - уточнили в Anex Tour. В TUI Россия, в свою очередь, добавили, что хитом этого летнего сезона является остров Сахалин. "Благодаря чартерной цепочке путешествия на остров стали намного доступнее для путешественников из европейской части страны", - констатировали в туроператоре.

https://ria.ru/20210802/kipr-1744021454.html

https://ria.ru/20210729/egipet-1743466957.html

мексика

сахалин

россия

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мексика, уральские авиалинии, сахалин, новости - туризм, anex tour, россия, коронавирус covid-19