https://ria.ru/20210804/oruzhie-1744416428.html

Власти Мексики подали в суд на производителей оружия из США

Власти Мексики подали в суд на производителей оружия из США - РИА Новости, 04.08.2021

Власти Мексики подали в суд на производителей оружия из США

Правительство Мексики предъявило иск в американском суде к производителям оружия из США, обвинив их в халатности и незаконной торговле, которая способствует... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T21:07

2021-08-04T21:07

2021-08-04T21:07

в мире

glock

сша

smith & wesson

мексика

мид мексики

марсело луис эбрард

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МЕХИКО, 4 авг - РИА Новости. Правительство Мексики предъявило иск в американском суде к производителям оружия из США, обвинив их в халатности и незаконной торговле, которая способствует криминальному обороту оружия на территории латиноамериканской страны."Первое, чего мы хотим добиться, - чтобы компании, в отношении которых подан иск, компенсировали правительству Мексики ущерб, вызванный их халатными практиками. Размер компенсации должен определить суд. Они должны разработать и применять разумные и проверяемые стандарты, чтобы контролировать и вводить при необходимости санкции против своих дистрибуторов", - заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.В иске правительства фигурируют среди прочих такие производители оружия, как Smith&Wesson, Barrett Firearms, Colt's Manufacturing Company и Glock Inc. Мексика утверждает, что эти компании знали об ущербе, который причиняет их деловая практика в соседней стране."Это пример халатности. Владеть и покупать оружие - это конституционное право американцев, но мы говорим об ущербе на мексиканской территории, где покупка оружия строго контролируется и осуществляется с разрешения соответствующих властей", - пояснил юридический консультант мексиканского правительства Алехандро Селорио Алькантара.Глава МИД Мексики выразил уверенность, что судебный процесс будет выигран и поможет сократить объемы поставок нелегального оружия из США, а также задействовать механизмы контроля, которые предотвратят его использование организованной преступностью.В рамках постоянных и специальных операций силовых структур в 2020 году в Мексике было конфисковано свыше 9 тысяч единиц стрелкового оружия, 1,5 миллиона патронов и около 600 гранат, абсолютное большинство оружия были произведены в США.

https://ria.ru/20200402/1569478880.html

сша

мексика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, glock , сша, smith & wesson, мексика, мид мексики, марсело луис эбрард