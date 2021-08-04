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Опрос выявил главные проблемы, беспокоящие украинцев
Опрос выявил главные проблемы, беспокоящие украинцев - РИА Новости, 04.08.2021
Опрос выявил главные проблемы, беспокоящие украинцев
Украинцы назвали три главные проблемы для страны, на первом месте война в Донбассе, а на втором – коррупция, на третьем - безработица, свидетельствуют данные... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T14:46
2021-08-04T14:46
в мире
украина
киев
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Украинцы назвали три главные проблемы для страны, на первом месте война в Донбассе, а на втором – коррупция, на третьем - безработица, свидетельствуют данные социального опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии."Топ-проблемами для Украины (среди предлагаемого респонденту перечня) является война в Донбассе (63,9% респондентов относят проблему в топ-3, а 27,9% считают проблемой №1), коррупция (соответственно, 56,3% и 24 6%), безработица (44% и 20,4%) и коммунальные тарифы (41,9% и 10,2%)", - говорится в исследовании.Опрос проводился с 24 июля по 1 августа методом личного интервью, были опрошены 2028 респондентов, которые проживают в 105 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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украина
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, украина, киев, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика
14:46 04.08.2021
 
Опрос выявил главные проблемы, беспокоящие украинцев

КМИС: украинцы назвали главными проблемами для страны войну в Донбассе и коррупцию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНациональный флаг Украины
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Украинцы назвали три главные проблемы для страны, на первом месте война в Донбассе, а на втором – коррупция, на третьем - безработица, свидетельствуют данные социального опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
"Топ-проблемами для Украины (среди предлагаемого респонденту перечня) является война в Донбассе (63,9% респондентов относят проблему в топ-3, а 27,9% считают проблемой №1), коррупция (соответственно, 56,3% и 24 6%), безработица (44% и 20,4%) и коммунальные тарифы (41,9% и 10,2%)", - говорится в исследовании.
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Опрос проводился с 24 июля по 1 августа методом личного интервью, были опрошены 2028 респондентов, которые проживают в 105 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
 
В миреУкраинаКиевООНДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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