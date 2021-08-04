https://ria.ru/20210804/ocheredi-1744315437.html

В Минпросвещения рассказали о ситуации с очередями в детские сады

В Минпросвещения рассказали о ситуации с очередями в детские сады - РИА Новости, 04.08.2021

В Минпросвещения рассказали о ситуации с очередями в детские сады

Очередей в детские сады в РФ практически нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T12:30

2021-08-04T12:30

2021-08-04T12:36

общество

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

россия

единая россия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Очередей в детские сады в РФ практически нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Вы знаете, что до 2024 года мы должны построить 1300 школ... мы это тоже делаем, Мы ликвидируем третью смену. У нас уже практически нет очередей в дошкольных, детских садах. И нам важно не допустить роста второй смены и привести школы в нужный вид", - сказал Кравцов в ходе встречи с секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком.

https://ria.ru/20210612/ogranicheniya-1736773818.html

россия

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2021

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общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, единая россия