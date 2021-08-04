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В Минпросвещения рассказали о ситуации с очередями в детские сады
В Минпросвещения рассказали о ситуации с очередями в детские сады - РИА Новости, 04.08.2021
В Минпросвещения рассказали о ситуации с очередями в детские сады
Очередей в детские сады в РФ практически нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:30
2021-08-04T12:30
2021-08-04T12:36
общество
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
единая россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Очередей в детские сады в РФ практически нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Вы знаете, что до 2024 года мы должны построить 1300 школ... мы это тоже делаем, Мы ликвидируем третью смену. У нас уже практически нет очередей в дошкольных, детских садах. И нам важно не допустить роста второй смены и привести школы в нужный вид", - сказал Кравцов в ходе встречи с секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком.
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общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, единая россия
12:30 04.08.2021 (обновлено: 12:36 04.08.2021)
В Минпросвещения рассказали о ситуации с очередями в детские сады
Глава Минпросвещения Кравцов: очередей в дошкольные учреждения и детские сады практически нет