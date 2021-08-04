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Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии - РИА Новости, 04.08.2021
Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
Кандидат в депутаты Госдумы, секретарь регионального политического комитета самарского регионального отделения "Гражданской платформы" Владимир Обухов... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T15:18
2021-08-04T15:18
2021-08-04T15:18
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САМАРА, 4 авг – РИА Новости. Кандидат в депутаты Госдумы, секретарь регионального политического комитета самарского регионального отделения "Гражданской платформы" Владимир Обухов задекларировал доход в ноль рублей, виллу в Италии и земельный участок в Чехии, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.Согласно опубликованной декларации, доход Обухова составил ноль рублей. Он также указал три земельных участка, два из них – в Самарской области площадью 10 тысяч и 500 квадратных метров, еще один – в Чехии площадью 736 "квадратов". У Обухова в собственности также есть квартира в Самарской области площадью 181,1 "квадрата" и нежилое помещение площадью 5,23 тысячи квадратных метров, а также вилла в Италии площадью 406 "квадратов". Кандидат в депутаты также указал в декларации автомобиль Mercedes-Benz 2016 года выпуска.По декларации, у Обухова на семи счетах в банках лежит более 6,3 миллиона рублей. Кандидат в депутаты имеет доли в трех фирмах: ООО "Созидатель" (62,99%), ООО "Сфера-Моторс" (62,50%), ООО "Торговый Дом Обухов" (100.00%).Комментарием самого Обухова РИА Новости не располагает.Обухов идет на выборы в Госдуму по федеральному списку от партии "Гражданская платформа".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
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политика, италия, чехия, самарская область, госдума рф, россия
Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
Кандидат в депутаты Госдумы Обухов задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии