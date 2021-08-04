20:44 04.08.2021 (обновлено: 21:48 04.08.2021)
"Мы эту святыню очень ждали": как церковь встречала мощи Невского
"Мы эту святыню очень ждали": как церковь встречала мощи Александра Невского
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВозвращение главной святыни исторического крестного хода - ковчега с частицей мощей благоверного великого князя Александра Невского в Храм Христа Спасителя
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Крестный ход с частицей святого благоверного князя Александра Невского, который по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла начался в храме Христа Спасителя в Москве в День России, 4 августа завершился там же — после молебна, который возглавил ключарь храма протоиерей Михаил Рязанцев.
Мощи князя были перенесены из походного ковчега в мощевик, в котором они пребывают постоянно. Названный "историческим", его маршрут повторил путь святых мощей, когда они по решению императора Петра I в 1723 году были перенесены из Владимира в Санкт-Петербург, а также затронул места жизни и деяний князя.
Долгожданная святыня
"Мы эту святыню очень ждали, потому что Никольский монастырь основан Александром Невским по преданию. Для нас это очень хорошее, достойное событие, тем более в этом году празднуется юбилейный год князя. Мы были очень рады участвовать в крестном ходе", — рассказал РИА Новости в день завершения исторического крестного хода наместник Староладожского Никольского мужского монастыря игумен Филарет (Пряшников). В этом монастыре мощи пребывали 26 июля. Хотя паломников в монастыре было, по словам настоятеля, немного — но "все было по-домашнему и достойно".
Немногочисленные, в "домашнем" количестве, прихожане встречали мощи и в храме Христа Спасителя. "Мы имеем такую счастливую возможность приходить сюда в храм, молиться, просить помощи у благоверного Александра Невского: несомненно, через эту частицу своих мощей Александр Невский будет отвечать нам всегда", — сказал в проповеди протоиерей Михаил Рязанцев.
Исторический крестный ход он назвал уникальным событием, крайне значимым в связи с 800-летием Александра Невского, который при жизни совершал дальние путешествия в Золотую Орду, отстаивая интересы Руси.
"Это было задумано, чтобы люди имели возможность в этот период помолиться, приложиться к частице мощей великого князя Александра Невского, великого по своим делам. Потому что не у всякого человека есть возможность приехать в храм Христа Спасителя", — сказал он журналистам после молебна. Частица мощей равноапостольного князя Владимира, которая тоже хранится в храме Христа Спасителя, раньше, по его словам, также проносилась по России — "от Владивостока до Калининграда".
Заместитель директора Фонда имени святого равноапостольного князя Владимира, участвовавшего в организации крестного хода, Антон Голик рассказал РИА Новости, что для верующих принесение мощей было связано с большим духовным подъемом, с ощущавшейся духовной поддержкой. "Чаще всего было видно, что те, кто приходил в храм, приходили с какой-то потребностью или просьбой к святому, и в целом во всех городах все как предполагалось, так и было сделано", — сказал он.
При этом, добавил Голик, уже на этапе организации было учтено то обстоятельство, что в связи с пандемией коронавируса на маршруте крестного хода потребуются дополнительные меры безопасности. "Поэтому мы получили подробные инструкции от Роспотребнадзора, связанные с тем, что в каждом храме, в каждом городе у нас соблюдалась социальная дистанция паломников: маски, санитайзеры, протирание мощей осуществлялось", — добавил замглавы фонда.
Исторический маршрут
Путь начался в городе, где святой князь родился в 1221 году — Переславле-Залесском. Следующий город, который посетил исторический крестный ход, — Ростов Великий; князь побывал в Ростовском кремле в 1259 году. Девятнадцатого июня 2021 года ход достиг Ярославля, а 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны и День памяти и скорби, ковчег с мощами великого полководца и святого покровителя российского воинства был принесен в Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны, сообщили журналистам в Русской православной церкви (РПЦ).
В Богородице-Рождественском мужском монастыре Владимира, где когда-то был погребен князь Александр, крестный ход встречали 5 июля, а вечером того же дня ковчег встретила братия Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. До 8 июля он находился в ее Успенском соборе. Всего исторический крестный ход прошел по 28 городам и населенным пунктам, в том числе он побывал в Твери, Сергиевом Посаде, Торжке, месте Невской битвы Усть-Ижоре, Пскове, в районе которого прошла битва на Чудском озере, в Великих Луках и в Торопце, где князь венчался с полоцкой княжной Александрой Брячиславной.
Во время четырех крестных ходов, общая протяженность которых составит около 25 тысяч километров, мощи доставят в 86 городов России и Белоруссии, а завершатся они 14 августа. Исторический крестный ход при этом прошел четыре тысячи километров. Патриарх Кирилл ранее сравнил четыре пути с осеняющим епархии Русской церкви крестным знамением.