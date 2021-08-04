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Религия
https://ria.ru/20210804/nevskiy-1744414110.html
"Мы эту святыню очень ждали": как церковь встречала мощи Невского
"Мы эту святыню очень ждали": как церковь встречала мощи Невского - РИА Новости, 04.08.2021
"Мы эту святыню очень ждали": как церковь встречала мощи Невского
Крестный ход с частицей святого благоверного князя Александра Невского, который по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла начался в храме... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T20:44
2021-08-04T21:48
религия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
александр невский
храм христа спасителя
крещение руси
свято-троицкая сергиева лавра
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Крестный ход с частицей святого благоверного князя Александра Невского, который по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла начался в храме Христа Спасителя в Москве в День России, 4 августа завершился там же — после молебна, который возглавил ключарь храма протоиерей Михаил Рязанцев.Мощи князя были перенесены из походного ковчега в мощевик, в котором они пребывают постоянно. Названный "историческим", его маршрут повторил путь святых мощей, когда они по решению императора Петра I в 1723 году были перенесены из Владимира в Санкт-Петербург, а также затронул места жизни и деяний князя.Долгожданная святыня"Мы эту святыню очень ждали, потому что Никольский монастырь основан Александром Невским по преданию. Для нас это очень хорошее, достойное событие, тем более в этом году празднуется юбилейный год князя. Мы были очень рады участвовать в крестном ходе", — рассказал РИА Новости в день завершения исторического крестного хода наместник Староладожского Никольского мужского монастыря игумен Филарет (Пряшников). В этом монастыре мощи пребывали 26 июля. Хотя паломников в монастыре было, по словам настоятеля, немного — но "все было по-домашнему и достойно".Немногочисленные, в "домашнем" количестве, прихожане встречали мощи и в храме Христа Спасителя. "Мы имеем такую счастливую возможность приходить сюда в храм, молиться, просить помощи у благоверного Александра Невского: несомненно, через эту частицу своих мощей Александр Невский будет отвечать нам всегда", — сказал в проповеди протоиерей Михаил Рязанцев.Исторический крестный ход он назвал уникальным событием, крайне значимым в связи с 800-летием Александра Невского, который при жизни совершал дальние путешествия в Золотую Орду, отстаивая интересы Руси."Это было задумано, чтобы люди имели возможность в этот период помолиться, приложиться к частице мощей великого князя Александра Невского, великого по своим делам. Потому что не у всякого человека есть возможность приехать в храм Христа Спасителя", — сказал он журналистам после молебна. Частица мощей равноапостольного князя Владимира, которая тоже хранится в храме Христа Спасителя, раньше, по его словам, также проносилась по России — "от Владивостока до Калининграда".Заместитель директора Фонда имени святого равноапостольного князя Владимира, участвовавшего в организации крестного хода, Антон Голик рассказал РИА Новости, что для верующих принесение мощей было связано с большим духовным подъемом, с ощущавшейся духовной поддержкой. "Чаще всего было видно, что те, кто приходил в храм, приходили с какой-то потребностью или просьбой к святому, и в целом во всех городах все как предполагалось, так и было сделано", — сказал он.При этом, добавил Голик, уже на этапе организации было учтено то обстоятельство, что в связи с пандемией коронавируса на маршруте крестного хода потребуются дополнительные меры безопасности. "Поэтому мы получили подробные инструкции от Роспотребнадзора, связанные с тем, что в каждом храме, в каждом городе у нас соблюдалась социальная дистанция паломников: маски, санитайзеры, протирание мощей осуществлялось", — добавил замглавы фонда.Исторический маршрутПуть начался в городе, где святой князь родился в 1221 году — Переславле-Залесском. ​Следующий город, который посетил исторический крестный ход, — Ростов Великий; князь побывал в Ростовском кремле в 1259 году. Девятнадцатого июня 2021 года ход достиг Ярославля, а 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны и День памяти и скорби, ковчег с мощами великого полководца и святого покровителя российского воинства был принесен в Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны, сообщили журналистам в Русской православной церкви (РПЦ).В Богородице-Рождественском мужском монастыре Владимира, где когда-то был погребен князь Александр, крестный ход встречали 5 июля, а вечером того же дня ковчег встретила братия Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. До 8 июля он находился в ее Успенском соборе. Всего исторический крестный ход прошел по 28 городам и населенным пунктам, в том числе он побывал в Твери, Сергиевом Посаде, Торжке, месте Невской битвы Усть-Ижоре, Пскове, в районе которого прошла битва на Чудском озере, в Великих Луках и в Торопце, где князь венчался с полоцкой княжной Александрой Брячиславной.Во время четырех крестных ходов, общая протяженность которых составит около 25 тысяч километров, мощи доставят в 86 городов России и Белоруссии, а завершатся они 14 августа. Исторический крестный ход при этом прошел четыре тысячи километров. Патриарх Кирилл ранее сравнил четыре пути с осеняющим епархии Русской церкви крестным знамением.
https://ria.ru/20210804/nevskiy-1744349432.html
https://ria.ru/20210525/moschi-1733860728.html
https://ria.ru/20210726/rpts-1743000777.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский, храм христа спасителя, крещение руси, свято-троицкая сергиева лавра, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), россия
20:44 04.08.2021 (обновлено: 21:48 04.08.2021)
 
"Мы эту святыню очень ждали": как церковь встречала мощи Невского

"Мы эту святыню очень ждали": как церковь встречала мощи Александра Невского

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВозвращение главной святыни исторического крестного хода - ковчега с частицей мощей благоверного великого князя Александра Невского в Храм Христа Спасителя
Возвращение главной святыни исторического крестного хода - ковчега с частицей мощей благоверного великого князя Александра Невского в Храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Крестный ход с частицей святого благоверного князя Александра Невского, который по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла начался в храме Христа Спасителя в Москве в День России, 4 августа завершился там же — после молебна, который возглавил ключарь храма протоиерей Михаил Рязанцев.
Мощи князя были перенесены из походного ковчега в мощевик, в котором они пребывают постоянно. Названный "историческим", его маршрут повторил путь святых мощей, когда они по решению императора Петра I в 1723 году были перенесены из Владимира в Санкт-Петербург, а также затронул места жизни и деяний князя.
Возвращение главной святыни исторического крестного хода - ковчега с частицей мощей благоверного великого князя Александра Невского в Храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
Вчера, 15:06Религия
Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих

Долгожданная святыня

"Мы эту святыню очень ждали, потому что Никольский монастырь основан Александром Невским по преданию. Для нас это очень хорошее, достойное событие, тем более в этом году празднуется юбилейный год князя. Мы были очень рады участвовать в крестном ходе", — рассказал РИА Новости в день завершения исторического крестного хода наместник Староладожского Никольского мужского монастыря игумен Филарет (Пряшников). В этом монастыре мощи пребывали 26 июля. Хотя паломников в монастыре было, по словам настоятеля, немного — но "все было по-домашнему и достойно".
Немногочисленные, в "домашнем" количестве, прихожане встречали мощи и в храме Христа Спасителя. "Мы имеем такую счастливую возможность приходить сюда в храм, молиться, просить помощи у благоверного Александра Невского: несомненно, через эту частицу своих мощей Александр Невский будет отвечать нам всегда", — сказал в проповеди протоиерей Михаил Рязанцев.
Исторический крестный ход он назвал уникальным событием, крайне значимым в связи с 800-летием Александра Невского, который при жизни совершал дальние путешествия в Золотую Орду, отстаивая интересы Руси.
"Это было задумано, чтобы люди имели возможность в этот период помолиться, приложиться к частице мощей великого князя Александра Невского, великого по своим делам. Потому что не у всякого человека есть возможность приехать в храм Христа Спасителя", — сказал он журналистам после молебна. Частица мощей равноапостольного князя Владимира, которая тоже хранится в храме Христа Спасителя, раньше, по его словам, также проносилась по России — "от Владивостока до Калининграда".
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 17:23Религия
В храме Христа Спасителя опровергли сообщения о мощах Николая Чудотворца
Заместитель директора Фонда имени святого равноапостольного князя Владимира, участвовавшего в организации крестного хода, Антон Голик рассказал РИА Новости, что для верующих принесение мощей было связано с большим духовным подъемом, с ощущавшейся духовной поддержкой. "Чаще всего было видно, что те, кто приходил в храм, приходили с какой-то потребностью или просьбой к святому, и в целом во всех городах все как предполагалось, так и было сделано", — сказал он.
При этом, добавил Голик, уже на этапе организации было учтено то обстоятельство, что в связи с пандемией коронавируса на маршруте крестного хода потребуются дополнительные меры безопасности. "Поэтому мы получили подробные инструкции от Роспотребнадзора, связанные с тем, что в каждом храме, в каждом городе у нас соблюдалась социальная дистанция паломников: маски, санитайзеры, протирание мощей осуществлялось", — добавил замглавы фонда.
Девушка у картины художника Виктора Васнецова Крещение Руси - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 20:04Религия
В РПЦ раскритиковали версию о насильственном крещении Руси

Исторический маршрут

Путь начался в городе, где святой князь родился в 1221 году — Переславле-Залесском. ​Следующий город, который посетил исторический крестный ход, — Ростов Великий; князь побывал в Ростовском кремле в 1259 году. Девятнадцатого июня 2021 года ход достиг Ярославля, а 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны и День памяти и скорби, ковчег с мощами великого полководца и святого покровителя российского воинства был принесен в Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны, сообщили журналистам в Русской православной церкви (РПЦ).
В Богородице-Рождественском мужском монастыре Владимира, где когда-то был погребен князь Александр, крестный ход встречали 5 июля, а вечером того же дня ковчег встретила братия Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. До 8 июля он находился в ее Успенском соборе. Всего исторический крестный ход прошел по 28 городам и населенным пунктам, в том числе он побывал в Твери, Сергиевом Посаде, Торжке, месте Невской битвы Усть-Ижоре, Пскове, в районе которого прошла битва на Чудском озере, в Великих Луках и в Торопце, где князь венчался с полоцкой княжной Александрой Брячиславной.
Установка крестов на купол Успенского собора в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 17:15Религия
Духовенство РПЦ предостерегли от "антинаучных ошибок" в проповедях
Во время четырех крестных ходов, общая протяженность которых составит около 25 тысяч километров, мощи доставят в 86 городов России и Белоруссии, а завершатся они 14 августа. Исторический крестный ход при этом прошел четыре тысячи километров. Патриарх Кирилл ранее сравнил четыре пути с осеняющим епархии Русской церкви крестным знамением.
 
РелигияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Русская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Александр НевскийХрам Христа СпасителяКрещение РусиСвято-Троицкая Сергиева лавраВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Россия
 
 
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