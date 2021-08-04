https://ria.ru/20210804/nevskiy-1744414110.html

"Мы эту святыню очень ждали": как церковь встречала мощи Невского

"Мы эту святыню очень ждали": как церковь встречала мощи Невского - РИА Новости, 04.08.2021

"Мы эту святыню очень ждали": как церковь встречала мощи Невского

Крестный ход с частицей святого благоверного князя Александра Невского, который по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла начался в храме... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T20:44

2021-08-04T20:44

2021-08-04T21:48

религия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

александр невский

храм христа спасителя

крещение руси

свято-троицкая сергиева лавра

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Крестный ход с частицей святого благоверного князя Александра Невского, который по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла начался в храме Христа Спасителя в Москве в День России, 4 августа завершился там же — после молебна, который возглавил ключарь храма протоиерей Михаил Рязанцев.Мощи князя были перенесены из походного ковчега в мощевик, в котором они пребывают постоянно. Названный "историческим", его маршрут повторил путь святых мощей, когда они по решению императора Петра I в 1723 году были перенесены из Владимира в Санкт-Петербург, а также затронул места жизни и деяний князя.Долгожданная святыня"Мы эту святыню очень ждали, потому что Никольский монастырь основан Александром Невским по преданию. Для нас это очень хорошее, достойное событие, тем более в этом году празднуется юбилейный год князя. Мы были очень рады участвовать в крестном ходе", — рассказал РИА Новости в день завершения исторического крестного хода наместник Староладожского Никольского мужского монастыря игумен Филарет (Пряшников). В этом монастыре мощи пребывали 26 июля. Хотя паломников в монастыре было, по словам настоятеля, немного — но "все было по-домашнему и достойно".Немногочисленные, в "домашнем" количестве, прихожане встречали мощи и в храме Христа Спасителя. "Мы имеем такую счастливую возможность приходить сюда в храм, молиться, просить помощи у благоверного Александра Невского: несомненно, через эту частицу своих мощей Александр Невский будет отвечать нам всегда", — сказал в проповеди протоиерей Михаил Рязанцев.Исторический крестный ход он назвал уникальным событием, крайне значимым в связи с 800-летием Александра Невского, который при жизни совершал дальние путешествия в Золотую Орду, отстаивая интересы Руси."Это было задумано, чтобы люди имели возможность в этот период помолиться, приложиться к частице мощей великого князя Александра Невского, великого по своим делам. Потому что не у всякого человека есть возможность приехать в храм Христа Спасителя", — сказал он журналистам после молебна. Частица мощей равноапостольного князя Владимира, которая тоже хранится в храме Христа Спасителя, раньше, по его словам, также проносилась по России — "от Владивостока до Калининграда".Заместитель директора Фонда имени святого равноапостольного князя Владимира, участвовавшего в организации крестного хода, Антон Голик рассказал РИА Новости, что для верующих принесение мощей было связано с большим духовным подъемом, с ощущавшейся духовной поддержкой. "Чаще всего было видно, что те, кто приходил в храм, приходили с какой-то потребностью или просьбой к святому, и в целом во всех городах все как предполагалось, так и было сделано", — сказал он.При этом, добавил Голик, уже на этапе организации было учтено то обстоятельство, что в связи с пандемией коронавируса на маршруте крестного хода потребуются дополнительные меры безопасности. "Поэтому мы получили подробные инструкции от Роспотребнадзора, связанные с тем, что в каждом храме, в каждом городе у нас соблюдалась социальная дистанция паломников: маски, санитайзеры, протирание мощей осуществлялось", — добавил замглавы фонда.Исторический маршрутПуть начался в городе, где святой князь родился в 1221 году — Переславле-Залесском. ​Следующий город, который посетил исторический крестный ход, — Ростов Великий; князь побывал в Ростовском кремле в 1259 году. Девятнадцатого июня 2021 года ход достиг Ярославля, а 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны и День памяти и скорби, ковчег с мощами великого полководца и святого покровителя российского воинства был принесен в Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны, сообщили журналистам в Русской православной церкви (РПЦ).В Богородице-Рождественском мужском монастыре Владимира, где когда-то был погребен князь Александр, крестный ход встречали 5 июля, а вечером того же дня ковчег встретила братия Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. До 8 июля он находился в ее Успенском соборе. Всего исторический крестный ход прошел по 28 городам и населенным пунктам, в том числе он побывал в Твери, Сергиевом Посаде, Торжке, месте Невской битвы Усть-Ижоре, Пскове, в районе которого прошла битва на Чудском озере, в Великих Луках и в Торопце, где князь венчался с полоцкой княжной Александрой Брячиславной.Во время четырех крестных ходов, общая протяженность которых составит около 25 тысяч километров, мощи доставят в 86 городов России и Белоруссии, а завершатся они 14 августа. Исторический крестный ход при этом прошел четыре тысячи километров. Патриарх Кирилл ранее сравнил четыре пути с осеняющим епархии Русской церкви крестным знамением.

https://ria.ru/20210804/nevskiy-1744349432.html

https://ria.ru/20210525/moschi-1733860728.html

https://ria.ru/20210726/rpts-1743000777.html

https://ria.ru/20210719/propoved-1741889351.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский, храм христа спасителя, крещение руси, свято-троицкая сергиева лавра, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), россия