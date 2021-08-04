https://ria.ru/20210804/nelegaly-1744371485.html

Посольство в Литве ответило на сообщения о россиянах среди нелегалов

Посольство в Литве ответило на сообщения о россиянах среди нелегалов - РИА Новости, 04.08.2021

Посольство в Литве ответило на сообщения о россиянах среди нелегалов

Литовский МИД, утверждая, что среди нелегалов из Белоруссии есть россияне, не представил этому документальных подтверждений, сообщили РИА Новости в посольстве... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T16:56

2021-08-04T16:56

2021-08-04T17:06

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Литовский МИД, утверждая, что среди нелегалов из Белоруссии есть россияне, не представил этому документальных подтверждений, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Литве.Во вторник замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, которые пересекают границу с Литвой со стороны Белоруссии, есть и граждане России."В ходе недавней беседы в МИД Литвы заместитель министра Адоменас сообщил о том, что среди находящихся в стране мигрантов есть предположительно и российские граждане, в связи с чем могут возникнуть вопросы по их возвращению. Документальных подтверждений о наличии у указанных лиц российского гражданства представлено не было", - отметили в посольстве, уточнив, что это предусмотрено соглашением о реадмиссии между Россией и ЕС и исполнительным протоколом между Россией и Литвой о порядке его реализации."Хотелось бы подчеркнуть, что каких-либо запросов от российских граждан о помощи ни в посольство России в Литве, ни в генеральное консульство нашей страны в Клайпеде не поступало", - добавил представитель дипведомства.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". Литва стала возводить забор с колючей проволокой на всей протяженности границы с Белоруссией.

https://ria.ru/20210804/kontslager-1744334247.html

https://ria.ru/20210803/dombrova-1744157559.html

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в мире, литва, белоруссия, россия, мид литвы, мигранты