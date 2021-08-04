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Для поиска причин внезапного включения двигателей "Науки" создали комиссию
Для поиска причин внезапного включения двигателей "Науки" создали комиссию - РИА Новости, 04.08.2021
Для поиска причин внезапного включения двигателей "Науки" создали комиссию
Комиссия образована для поиска причин самопроизвольного включения двигателей многоцелевого лабораторного модуля "Наука" после стыковки с Международной... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T09:51
2021-08-04T12:36
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
сергей крикалев
протон-м
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Комиссия образована для поиска причин самопроизвольного включения двигателей многоцелевого лабораторного модуля "Наука" после стыковки с Международной космической станцией (МКС), заявил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев."Модуль, видимо, сам не мог поверить в то, что он уже состыковался, поэтому когда приводили в исходное (состояние. — Прим. ред.) систему управления модуля, то система управления решила, что она еще в свободном полете, — и, не понимая, что происходит, для безопасности сработал алгоритм, включающий двигатели на отвод", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Такого, конечно, не должно было случиться. В причинах этого сейчас разбирается комиссия", — добавил Крикалев.Модуль был запущен с космодрома "Байконур" 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Экипаж открыл люк в модуль 30 июля.Спустя три часа после стыковки на "Науке" самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 540 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было.
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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), сергей крикалев, протон-м
09:51 04.08.2021 (обновлено: 12:36 04.08.2021)
 
Для поиска причин внезапного включения двигателей "Науки" создали комиссию

"Роскосмос": в поисках причин внезапного включения двигателей модуля "Наука" разбирается комиссия

© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег НовицкийМодуль "Наука" в составе МКС
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Комиссия образована для поиска причин самопроизвольного включения двигателей многоцелевого лабораторного модуля "Наука" после стыковки с Международной космической станцией (МКС), заявил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев.
"Модуль, видимо, сам не мог поверить в то, что он уже состыковался, поэтому когда приводили в исходное (состояние. — Прим. ред.) систему управления модуля, то система управления решила, что она еще в свободном полете, — и, не понимая, что происходит, для безопасности сработал алгоритм, включающий двигатели на отвод", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
МЛМ Наука: как устроен новый модуль российской части МКС
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МЛМ "Наука": как устроен новый модуль российской части МКС
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"Такого, конечно, не должно было случиться. В причинах этого сейчас разбирается комиссия", — добавил Крикалев.
Модуль был запущен с космодрома "Байконур" 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Экипаж открыл люк в модуль 30 июля.
Спустя три часа после стыковки на "Науке" самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 540 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было.
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 11:18
Космонавты на МКС начали разгрузку модуля "Наука"
 
РоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Сергей КрикалевПротон-М
 
 
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