https://ria.ru/20210804/nauka-1744282254.html

Для поиска причин внезапного включения двигателей "Науки" создали комиссию

Для поиска причин внезапного включения двигателей "Науки" создали комиссию - РИА Новости, 04.08.2021

Для поиска причин внезапного включения двигателей "Науки" создали комиссию

Комиссия образована для поиска причин самопроизвольного включения двигателей многоцелевого лабораторного модуля "Наука" после стыковки с Международной... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T09:51

2021-08-04T09:51

2021-08-04T12:36

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

сергей крикалев

протон-м

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Комиссия образована для поиска причин самопроизвольного включения двигателей многоцелевого лабораторного модуля "Наука" после стыковки с Международной космической станцией (МКС), заявил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев."Модуль, видимо, сам не мог поверить в то, что он уже состыковался, поэтому когда приводили в исходное (состояние. — Прим. ред.) систему управления модуля, то система управления решила, что она еще в свободном полете, — и, не понимая, что происходит, для безопасности сработал алгоритм, включающий двигатели на отвод", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Такого, конечно, не должно было случиться. В причинах этого сейчас разбирается комиссия", — добавил Крикалев.Модуль был запущен с космодрома "Байконур" 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Экипаж открыл люк в модуль 30 июля.Спустя три часа после стыковки на "Науке" самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 540 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было.

https://ria.ru/20210802/nauka-1743954012.html

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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), сергей крикалев, протон-м