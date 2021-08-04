https://ria.ru/20210804/narkoman-1744234122.html

Двадцать "спартанцев": что делали с наркоманами в центре под Красноярском

Двадцать “спартанцев”: что делали с наркоманами в центре под Красноярском

Двадцать "спартанцев": что делали с наркоманами в центре под Красноярском

В Красноярске завершили расследование резонансного дела об истязании пациентов реабилитационного центра для наркозависимых "Спарта". Их запирали в подвале,... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T08:00

2021-08-04T08:00

2021-08-04T08:08

общество

наркотики

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

в россии

здоровье

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Лина Панченко. В Красноярске завершили расследование резонансного дела об истязании пациентов реабилитационного центра для наркозависимых "Спарта". Их запирали в подвале, обливали ледяной водой, лишали сна. В 2016-м там бесследно пропала девушка. Несколько лет пострадавшие не могли добиться ареста сотрудников рехаба. РИА Новости разбиралось в ситуации."Она сбежала"Подсевшая на спайс 21-летняя Мелисса Пенклиди провела в "Спарте" почти четыре месяца, причем приехала добровольно — по совету врача государственной клиники.Рехабом на деле оказались два небольших бревенчатых дома барачного типа в селе Талое — в 200 километрах от Красноярска.В конце апреля 2016-го сотрудники заявили родным, что Мелисса сбежала. С тех пор ее никто не видел.Спустя два месяца после пропажи девушки красноярские следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК ("Убийство")."Держали в подвале, били"Загадочное исчезновение Пенклиди сразу привлекло к "Спарте" внимание краевой прокуратуры — в ведомстве организовали проверку и выявили множество нарушений. Рехаб закрыли. Некоторые из бывших реабилитантов пошли в полицию — сообщили, что в центре их удерживали против воли и подвергали физическим наказаниям. Ни одно из заявлений, говорят они, не приняли.По словам Евгения, его и других реабилитантов регулярно обливали ледяной водой, часто избивали, запирали в подвале. Он пытался сбежать.Евгения насильно продержали в "Спарте" почти девять месяцев. Пока мать не перестала платить — 20 тысяч ежемесячно. Реабилитация не помогла, выпивает по-прежнему.Сейчас он — пострадавший в уголовном деле по фактам истязаний (статья 117 УК). Кроме него, жертвами "Спарты" признали еще 19 человек.Потерпевшей проходит и мать Пенклиди. Другие реабилитанты рассказали следователям: хоть девушка и приехала по своей воле, но ее тоже наказывали — например, обливали ледяной водой. По их словам, в день исчезновения сотрудники рехаба вывели Мелиссу на улицу рыть яму — за то, что курила в помещении. После этого ее не видели.Неустановленные лицаДело возбудили лишь в июне 2019-го — приемный отец Мелиссы попал на прием к председателю СК России Александру Бастрыкину.Сначала расследование вели в отношении неустановленных лиц. Бывших руководителей и сотрудников "Спарты" задержали и поместили в СИЗО лишь в конце 2020-го.Трое обвиняемых — Георгий Стариков, Иван Шишлонов и Денис Шнайдер — до того, как заняться рехабом, сами были наркоманами. Они не только основали "Спарту", но и лично ежедневно участвовали в "реабилитации" пациентов.Вместе с ними арестовали еще двоих консультантов центра — тоже бывших зависимых, которые прошли лечение и остались работать в организации.Сейчас фигуранты знакомятся с материалами, после чего обвинительное заключение уйдет в суд. Источник агентства, близкий к следствию, рассказал, что вину признал только Георгий Стариков.При этом в убийстве Пенклиди никто из "спартанцев" так и не сознался.Вершина реабилитацииПримечательно, что после закрытия центра в Талом подозреваемые продолжали заниматься частной реабилитацией, причем с большим размахом. В 2017-м Георгий Стариков стал соучредителем нового рехаба "Вершина-Красноярск". Вместо деревенского дома — огромный коттедж площадью около трех тысяч квадратных метров. Бывшие коллеги Шнайдер и Шишлонов неофициально помогали руководить заведением.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, осенью 2019-го из "Вершины" сбежал мужчина, страдающий алкоголизмом. Он обратился в полицию, заявив, что попал туда против воли: проснулся уже в коттедже, связанный и с синяками на лице. Оперативники приехали с проверкой, но серьезных нарушений не обнаружили и вынесли отказ в возбуждении дела. Тем не менее после этого центр, судя по всему, закрылся. Телефоны, указанные на сайте, не отвечают, форма обратной связи не работает."Вершина" — это несколько десятков одноименных центров по всей России. Формально зарегистрированы как разные юрлица. Впрочем, визуально их сайты оформлены схоже, логотипы одинаковые, а подтверждающие компетенцию и квалификацию сотрудников сертификаты выдает один некоммерческий фонд — "Здоровая страна". Связаться с его представителями агентству не удалось.Бывшие реабилитанты часто жалуются в соцсетях на условия проживания в этих центрах. Например, побывавший в волгоградском рехабе мужчина утверждает, что пациентам "добавляют в еду и напитки психотропные препараты, состав и количество которых регулирует человек без медицинского образования, но с богатым уголовным прошлым".В Казани "люди не спят по 20 часов", их "поливают ледяной водой, а еще добавляют кулак, чтоб лучше действовало".В отзывах на "клинику" в Хабаровске жалуются на подавление психики, регулярные избиения, скудное питание и отсутствие воды. "Ее привозят и сливают в подвал на бетон. Оттуда умываемся и зубы чистим", — рассказывают бывшие реабилитанты.Периодически методы "лечения" в "Вершинах" становятся поводом для уголовных дел. В том же Хабаровске в июле 2021-го в СК начали дознание по факту убийства пациентки в центре.В 2019-м СК по Оренбургской области отчитался о завершении расследования в отношении сотрудников центров "Вершина-Оренбург" и "Вершина-Бугуруслан" — местных жителей похищали и помещали на реабилитацию.Один из обвиняемых — бывший зависимый, который прошел курс адаптации и остался работать в организации. Второй — спортсмен-единоборец, он оказывал "услуги по принудительной доставке наркозависимых".Сетевой бизнесПохожих сетей в России — десятки. По оценкам экспертов, в них входит до двух тысяч частных ребцентров. Зависимых "лечат", как правило, бывшие наркоманы. У таких организаций нет ни медицинских лицензий, ни штатных психиатров, ни наркологов.Эксперты считают, что люди с опытом личного выздоровления в штате должны быть. Но для таких консультантов нужно вводить дипломы, сертификаты, экзамены.Пока же, по словам психиатра и нарколога Михаила Зубко, "реабцентры повсеместно объединяются в какие-то фонды и выдают сертификаты сами себе".Часто клиенты сетевых рехабов становятся инвалидами из-за отсутствия своевременной психиатрической помощи."У людей в реабцентрах развиваются шизофренические психозы, — рассказывает Зубко. — Так называемые консультанты — просто завязавшие наркоманы — объясняют родственникам: "Это все от солей — от них бывают голоса, мания преследования. Все пройдет". Семья верит. Намного проще признать ребенка наркоманом, чем сумасшедшим".Бросает только каждый десятый"В госучреждения зависимых не сдают, потому что боятся учета, — говорит Исаев. — С другой стороны, там слишком короткие курсы: от одного до трех месяцев. А большинство нуждается в длительной реабилитации — от полугода до года".Добровольно лечиться в частные центры приходят лишь два-три процента клиентов. По оценкам экспертов, примерно в половине таких рехабов нередки нарушения закона — насильственное удержание, физические наказания.Эксперты считают, что проблему решит закон о принудительной наркологической помощи вместе с жесткими требованиями к работе организаций. Пока процесс реабилитации зависимых в серой зоне, эффективность лечения будет низкой. Употреблять алкоголь и наркотики перестает в лучшем случае один из десяти пациентов.

https://ria.ru/20180305/1514632279.html

https://ria.ru/20210326/meditsina-1602828402.html

https://ria.ru/20200827/pensionery-1576351564.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, наркотики, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), в россии, здоровье