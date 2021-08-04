https://ria.ru/20210804/nalog-1744377299.html
Спецпредставитель президента пояснил слова о налоге на мясо
Спецпредставитель президента пояснил слова о налоге на мясо - РИА Новости, 04.08.2021
Спецпредставитель президента пояснил слова о налоге на мясо
Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков пояснил свои слова о возможности введения налога на мясо в... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T17:15
2021-08-04T17:15
2021-08-04T20:32
экономика
бразилия
китай
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков пояснил свои слова о возможности введения налога на мясо в будущем, заявив, что такая мера может быть актуальной только для крупнейших стран — производителей.Такими, по его словам, являются Китай и Бразилия, а для России эта тема сейчас не актуальна.Песков подчеркнул, что для страны важны две вещи: создание модели экономики для сельского хозяйства с минимальным углеродным следом, и выстраивание компенсирующей отрасли экономики, связанной с использованием белков. Налог на мясо для граждан, ведущий к росту его стоимости, не появится, заверил спецпредставитель президента на проектно-образовательном форуме "Архипелаг 2121".Идея налога на мясо заключается в том, чтобы компенсировать негативное влияние сельского хозяйства на климат — животноводческая отрасль генерирует большое количество метана, одного из главных парниковых газов.
https://ria.ru/20210728/tseny-1743342328.html
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экономика, бразилия, китай, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
17:15 04.08.2021 (обновлено: 20:32 04.08.2021)
Спецпредставитель президента пояснил слова о налоге на мясо
Спецпредставитель президента Песков: налог на мясо возможен, в первую очередь, для стран-экспортеров