https://ria.ru/20210804/nadrugatelstvo-1744376091.html

Жителя Калининградской области обвинили в надругательстве над ребенком

Жителя Калининградской области обвинили в надругательстве над ребенком - РИА Новости, 04.08.2021

Жителя Калининградской области обвинили в надругательстве над ребенком

Жителю Гурьевского района Калининградской области предъявлено обвинение за надругательство над четырехлетней девочкой, дочкой его знакомых, сообщила журналистам РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T17:11

2021-08-04T17:11

2021-08-04T17:11

происшествия

калининградская область

гурьевский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КАЛИНИНГРАД, 4 авг - РИА Новости. Жителю Гурьевского района Калининградской области предъявлено обвинение за надругательство над четырехлетней девочкой, дочкой его знакомых, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России Наталья Гацко.По версии следствия, в конце июля этого года обвиняемый привел к себе домой соседскую 4-летнюю девочку, над которой надругался. При этом с семьей потерпевшей 34-летний мужчина поддерживал приятельские отношения, девочка с родителями неоднократно бывала у него в гостях. Поэтому то, что ребенок зашел в дом обвиняемого, сначала не вызвало подозрения у родителей. Вечером девочка рассказала обо всем родителям, и они обратились с заявлением в правоохранительные органы."В этот же день мужчина был задержан, допрошен в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение. Вину в совершенном преступлении мужчина категорически отрицает. Судебными медиками установлено, что физических травм ребенку не причинено. Действия обвиняемого квалифицированы следствием как насильственные, поскольку в силу малолетнего возраста девочка не могла осознавать фактический характер и общественную опасность совершаемых в отношении нее действий", - сообщила представитель ведомства.В отношении 34-летнего жителя Гурьевского района возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Максимальное наказание за подобные преступления - до 20 лет лишения свободы.По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его поместили в следственный изолятор. В настоящее время по уголовному делу допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20210721/sud-1742228641.html

https://ria.ru/20210804/lyubertsy-1744325243.html

калининградская область

гурьевский район

россия

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происшествия, калининградская область, гурьевский район, следственный комитет россии (ск рф), россия