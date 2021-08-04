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Жителя Калининградской области обвинили в надругательстве над ребенком
Жителя Калининградской области обвинили в надругательстве над ребенком - РИА Новости, 04.08.2021
Жителя Калининградской области обвинили в надругательстве над ребенком
Жителю Гурьевского района Калининградской области предъявлено обвинение за надругательство над четырехлетней девочкой, дочкой его знакомых, сообщила журналистам РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T17:11
2021-08-04T17:11
происшествия
калининградская область
гурьевский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КАЛИНИНГРАД, 4 авг - РИА Новости. Жителю Гурьевского района Калининградской области предъявлено обвинение за надругательство над четырехлетней девочкой, дочкой его знакомых, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России Наталья Гацко.По версии следствия, в конце июля этого года обвиняемый привел к себе домой соседскую 4-летнюю девочку, над которой надругался. При этом с семьей потерпевшей 34-летний мужчина поддерживал приятельские отношения, девочка с родителями неоднократно бывала у него в гостях. Поэтому то, что ребенок зашел в дом обвиняемого, сначала не вызвало подозрения у родителей. Вечером девочка рассказала обо всем родителям, и они обратились с заявлением в правоохранительные органы."В этот же день мужчина был задержан, допрошен в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение. Вину в совершенном преступлении мужчина категорически отрицает. Судебными медиками установлено, что физических травм ребенку не причинено. Действия обвиняемого квалифицированы следствием как насильственные, поскольку в силу малолетнего возраста девочка не могла осознавать фактический характер и общественную опасность совершаемых в отношении нее действий", - сообщила представитель ведомства.В отношении 34-летнего жителя Гурьевского района возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Максимальное наказание за подобные преступления - до 20 лет лишения свободы.По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его поместили в следственный изолятор. В настоящее время по уголовному делу допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20210721/sud-1742228641.html
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калининградская область
гурьевский район
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происшествия, калининградская область, гурьевский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:11 04.08.2021
 
Жителя Калининградской области обвинили в надругательстве над ребенком

СК предъявил обвинение жителю Калининградской области в надругательстве над ребенком

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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КАЛИНИНГРАД, 4 авг - РИА Новости. Жителю Гурьевского района Калининградской области предъявлено обвинение за надругательство над четырехлетней девочкой, дочкой его знакомых, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России Наталья Гацко.
По версии следствия, в конце июля этого года обвиняемый привел к себе домой соседскую 4-летнюю девочку, над которой надругался. При этом с семьей потерпевшей 34-летний мужчина поддерживал приятельские отношения, девочка с родителями неоднократно бывала у него в гостях. Поэтому то, что ребенок зашел в дом обвиняемого, сначала не вызвало подозрения у родителей. Вечером девочка рассказала обо всем родителям, и они обратились с заявлением в правоохранительные органы.
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"В этот же день мужчина был задержан, допрошен в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение. Вину в совершенном преступлении мужчина категорически отрицает. Судебными медиками установлено, что физических травм ребенку не причинено. Действия обвиняемого квалифицированы следствием как насильственные, поскольку в силу малолетнего возраста девочка не могла осознавать фактический характер и общественную опасность совершаемых в отношении нее действий", - сообщила представитель ведомства.
В отношении 34-летнего жителя Гурьевского района возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Максимальное наказание за подобные преступления - до 20 лет лишения свободы.
По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его поместили в следственный изолятор. В настоящее время по уголовному делу допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, расследование уголовного дела продолжается.
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